HZ te ensina a customizar roupas para torcer pelo Brasil com estilo; veja dicas

Chegou a famosa época que costuma transformar as ruas em um mar de verde e amarelo. Mas, para além da tradicional camisa da seleção brasileira, muitos torcedores têm buscado formas criativas de montar produções temáticas para acompanhar os jogos.





A tendência conhecida como "Brasil Core", que valoriza elementos ligados à identidade brasileira, abre espaço para a customização de roupas e acessórios sem a necessidade de grandes investimentos.





Segundo a estilista Edy Lopes, a principal dica é reaproveitar peças que já fazem parte do guarda-roupa. Além de economizar, a prática também contribui para um consumo mais sustentável.