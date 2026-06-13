HZ te ensina a customizar roupas para torcer pelo Brasil com estilo; veja dicas

Chegou a famosa época que costuma transformar as ruas em um mar de verde e amarelo. Mas, para além da tradicional camisa da seleção brasileira, muitos torcedores têm buscado formas criativas de montar produções temáticas para acompanhar os jogos.
A tendência conhecida como "Brasil Core", que valoriza elementos ligados à identidade brasileira, abre espaço para a customização de roupas e acessórios sem a necessidade de grandes investimentos.
Segundo a estilista Edy Lopes, a principal dica é reaproveitar peças que já fazem parte do guarda-roupa. Além de economizar, a prática também contribui para um consumo mais sustentável.
É possível tirar as mangas, modificar a gola, transformar em um vestido ou em uma peça mais moderna. O importante é olhar para aquilo que já existe e dar uma nova utilidade
Edy Lopes, estilista
Outra opção é apostar em aplicações removíveis. Hoje, armarinhos oferecem adesivos com cristais, pérolas, bandeiras e outros elementos que podem ser colados temporariamente nas roupas.
Acessórios também entram em campo
Nem todo mundo possui uma camisa da seleção, mas isso não impede a criação de um visual inspirado no mundial de futebol. A especialista recomenda investir em acessórios e em referências visuais que remetem ao Brasil.
Bonés, brincos, colares e broches nas cores da bandeira ajudam a compor o look. Elementos que se tornaram símbolos da cultura popular brasileira nos últimos anos também podem aparecer nas produções, como estampas do cachorro caramelo ou da tradicional cadeira de plástico branca, frequentemente associada ao cotidiano do país.
O Brasil Core vai além da camisa da seleção. É uma forma de valorizar referências culturais brasileiras de maneira divertida e criativa
Edy Lopes, estilista
Camisa amarela continua sendo a favorita
Mesmo com a popularização de outras versões do uniforme da seleção, a camisa amarela segue como a principal escolha entre os torcedores. Para Edy, o apego ao modelo tradicional também está ligado à memória afetiva construída ao longo dos anos.
A roupa é um código de comunicação, ela traz lembranças, histórias e sentimentos. Tem gente que guarda uma camisa da sorte há anos e usa em todos os mundiais
Edy Lopes, estilista
A estilista acredita que a combinação entre nostalgia, criatividade e sustentabilidade deve marcar os looks dos brasileiros durante a competição. A proposta é simples: usar a imaginação para transformar peças esquecidas no armário em produções que expressem o espírito do campeonato sem pesar no bolso.