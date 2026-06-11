Simone Mendes é confirmada na 51ª Festa da Banana e do Leite, em Alfredo Chaves

A "coleguinha" já tem encontro marcado com os capixabas. A cantora Simone Mendes foi anunciada como a primeira grande atração da 51ª Festa da Banana e do Leite, em Alfredo Chaves. O evento será realizado entre os dias 23 e 26 de julho, e a artista sobe ao palco no domingo (26), no Parque de Exposições da cidade, com entrada gratuita.





Além do show da artista baiana, o evento contará com apresentações regionais e nacionais para ser anunciadas. A festa também conta com uma programação gastronômica, incluindo a tradicional Virada dos Tachos, e uma esportiva, com destaque para a corrida de rua na exposição.





A Festa da Banana e do Leite surgiu na década de 1970, sempre realizada no último final de semana de julho, com duração de cinco dias. Em 2025, o evento foi declarado como patrimônio cultural imaterial do Espírito Santo em Alfredo Chaves, por ser conhecido no município como o encontro de tradição, cultura e força do campo da região sul capixaba.





A carreira de Simone Mendes começou aos 14 anos como backing vocal do cantor Frank Aguiar. Ao lado da irmã Simaria, ela formou a dupla de sucesso Simone & Simaria em 2012. Após 10 anos da parceria, as duas se separaram em 2022, com a cantora depois se consolidando no sertanejo nacional, emplacando sucessos como "Erro Gostoso”.