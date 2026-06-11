Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Simone Mendes é confirmada na 51ª Festa da Banana e do Leite, em Alfredo Chaves
Alô coleguinha

Simone Mendes é confirmada na 51ª Festa da Banana e do Leite, em Alfredo Chaves

Dona do hit Erro Gostoso" estará no Sul capixaba para festa no final do julho
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 11 de Junho de 2026 às 15:14

Novo EP de Simone Mendes reúne quatro faixas:
Novo EP de Simone Mendes reúne quatro faixas: "Erro Gostoso", “Dois Fugitivos”, “Arruma a Mala” e “Amnésia do Beijo”. Alisson Demetrio

A "coleguinha" já tem encontro marcado com os capixabas. A cantora Simone Mendes foi anunciada como a primeira grande atração da 51ª Festa da Banana e do Leite, em Alfredo Chaves. O evento será realizado entre os dias 23 e 26 de julho, e a artista sobe ao palco no domingo (26), no Parque de Exposições da cidade, com entrada gratuita.


Além do show da artista baiana, o evento contará com apresentações regionais e nacionais para ser anunciadas. A festa também conta com uma programação gastronômica, incluindo a tradicional Virada dos Tachos, e uma esportiva, com destaque para a corrida de rua na exposição.


A Festa da Banana e do Leite surgiu na década de 1970, sempre realizada no último final de semana de julho, com duração de cinco dias. Em 2025, o evento foi declarado como patrimônio cultural imaterial do Espírito Santo em Alfredo Chaves, por ser conhecido no município como o encontro de tradição, cultura e força do campo da região sul capixaba.


A carreira de Simone Mendes começou aos 14 anos como backing vocal do cantor Frank Aguiar. Ao lado da irmã Simaria, ela formou a dupla de sucesso Simone & Simaria em 2012. Após 10 anos da parceria, as duas se separaram em 2022, com a cantora  depois se consolidando no sertanejo nacional, emplacando sucessos como "Erro Gostoso”. 

SERVIÇO

51ª edição da Festa da Banana e do Leite

Local: Parque de Exposições

Atração: Simone Mendes

Dias: 23 e 26 de julho

Horário: A confirmar

Entrada: Gratuita

Logo HZ
Agenda Eventos

Fique por dentro de tudo que acontece na cidade

Shows, festivais, teatro, esporte e muito mais — a programação completa de eventos no Espírito Santo.

Shows
Teatro
Festivais
Filmes
Ver agenda

Veja Também 

Cantora carioca segue sequência de shows agora no ES

Marvvila desembarca no ES para show com sucessos do pagode neste sábado (13)

Rachel Reis e Marina Sena fecham line-up do Movimento Cidade 2026.

Marina Sena e Rachel Reis completam atrações do Movimento Cidade 2026

Imagem de destaque

Festa junina: entenda por que soltar balão é crime no Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alfredo Chaves Show Música Festa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As 10 profissões com os maiores salários no ES
Imagem de destaque
"Abrimos mão da vaga de Senado", diz Da Vitória, que vai disputar a reeleição
Imagem de destaque
A Serra tem uma lição a oferecer ao ES e ao Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados