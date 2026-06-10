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Pagode

Marvvila desembarca no ES para show com sucessos do pagode neste sábado (13)

Artista fará show no Norte do Estado neste sábado (13); ingressos a partir de R$ 35
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 10 de Junho de 2026 às 10:24

Cantora carioca segue sequência de shows agora no ES
Cantora carioca segue sequência de shows agora no ES Instagram: @andreylenns_

Uma das principais vozes do pagode feminino atual desembarca no Espírito Santo neste sábado (13). A cantora Marvvila chega à Linhares para um show repleto de sucessos na casa de eventos Barril, no bairro Três Barras, às 14h.Os ingressos podem ser retirados no site STIngressos, com valores a partir de R$35. 


Canções como "Vendaval", "Você Não Vai Sofrer" e "Nike e Shortinho" estão garantidas no setlist da carioca, além da sua nova música de trabalho, "Minha Riqueza". Além disso, a programação da noite de pagode conta também com apresentações de bandas locais do município.


A cantora e compositora iniciou sua carreira musical no gospel, quando cantava em corais de igreja aos 5 anos. Sua projeção nacional teve início aos 16 anos, quando foi revelada na participação no The Voice Brasil, em 2016. Marvvila depois migrou para o pagode, se consolidando no gênero, e esteve na edição de 2023 do “Big Brother Brasil”.

SERVIÇO

Data: neste sábado (13)

Horário: 14h

Local: Casa de eventos Barril - Rua Nair Durão Guimarães – Três Barras, Linhares

Ingressos: R$ 35; STIngressos.
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