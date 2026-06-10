Marvvila desembarca no ES para show com sucessos do pagode neste sábado (13)

Uma das principais vozes do pagode feminino atual desembarca no Espírito Santo neste sábado (13). A cantora Marvvila chega à Linhares para um show repleto de sucessos na casa de eventos Barril, no bairro Três Barras, às 14h.Os ingressos podem ser retirados no site STIngressos, com valores a partir de R$35.





Canções como "Vendaval", "Você Não Vai Sofrer" e "Nike e Shortinho" estão garantidas no setlist da carioca, além da sua nova música de trabalho, "Minha Riqueza". Além disso, a programação da noite de pagode conta também com apresentações de bandas locais do município.





A cantora e compositora iniciou sua carreira musical no gospel, quando cantava em corais de igreja aos 5 anos. Sua projeção nacional teve início aos 16 anos, quando foi revelada na participação no The Voice Brasil, em 2016. Marvvila depois migrou para o pagode, se consolidando no gênero, e esteve na edição de 2023 do “Big Brother Brasil”.