Toni Garrido relembra legado do Cidade Negra e promete "grande baile" no ES

Dono de uma das vozes mais marcantes da música brasileira, Toni Garrido volta ao Espírito Santo no próximo dia 10 de junho para comandar o show de encerramento da 34ª edição do Recall de Marcas A Gazeta. Com uma carreira que atravessa a música, o cinema e a televisão, o artista promete levar ao palco um repertório cheio de sucessos.
Em entrevista para a HZ, Toni revisitou a carreira e destacou a diversidade de experiências como um dos grandes diferenciais de sua carreira. Entre os momentos mais marcantes, ele cita o sucesso à frente do Cidade Negra, além dos trabalhos no cinema e na televisão.
Olhar para trás e ver uma trajetória tão rica, construída com tanta verdade e entrega, é muito especial. O estouro com o Cidade Negra, a experiência no cinema, como em Orfeu, e as participações em novelas foram desafios que deram profundidade e autenticidade à minha história na cultura brasileira
O legado do reggae brasileiro
À frente do Cidade Negra desde a década de 1990, Toni ajudou a popularizar o reggae para milhões de brasileiros. Canções como "A Estrada", "Girassol", "Firmamento" e "Onde Você Mora?" continuam presentes em rádios, playlists e shows por todo o país.
Para o artista, o legado da banda segue vivo. "Continuamos realizando turnês pontuais, como a 'De Agora em Diante'. O reggae permanece como uma sonoridade de paz", resume.
Carinho pelo público capixaba
Frequentador constante dos palcos capixabas, Toni também faz questão de destacar a relação construída com o público do Estado ao longo dos anos.
"Tenho um carinho muito especial pelo público capixaba, que sempre me recebeu com muito afeto. Toda vez que volto ao Espírito Santo é uma grande festa", diz. O cantor ainda aproveitou para declarar sua paixão por uma das maiores tradições gastronômicas locais. "Não posso deixar de citar a moqueca capixaba, da qual sou muito fã"
Sobre o show que apresentará em Vitória, que será restrito a convidados, a promessa é de uma noite marcada por celebração, memória afetiva e muita música.
O público pode esperar um grande baile, com sucessos da minha carreira e músicas de outros compositores que admiro muito. É uma festa que celebra a ancestralidade e o amor pela vida
Recall de Marcas chega à 34ª edição
O show de Toni Garrido integra a programação do 34º Recall de Marcas A Gazeta, uma das premiações mais tradicionais do mercado capixaba. O evento acontece no dia 10 de junho e reconhece as marcas mais lembradas espontaneamente pelos consumidores do Espírito Santo.
A cerimônia será conduzida pelos apresentadores Will Loyola e Rafaela Marquezini e reunirá empresários, executivos, convidados e representantes das empresas vencedoras. Mais do que uma premiação, o Recall celebra a conexão construída entre marcas e consumidores ao longo dos anos.
Segundo o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Bruno Passoni, o evento destaca empresas que conseguiram transformar qualidade, confiança e proximidade em reconhecimento espontâneo do público. A pesquisa que define os vencedores é realizada pela Markka Coz, especializada em inteligência de mercado e comportamento do consumidor.