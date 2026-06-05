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Entrevista

Toni Garrido relembra legado do Cidade Negra e promete "grande baile" no ES

Cantor será a atração musical do Recall de Marcas A Gazeta, que acontece no dia 10 de junho e reúne as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 05 de Junho de 2026 às 10:00

Toni Garrido
Toni Garrido Washington Possato

Dono de uma das vozes mais marcantes da música brasileira, Toni Garrido volta ao Espírito Santo no próximo dia 10 de junho para comandar o show de encerramento da 34ª edição do Recall de Marcas A Gazeta. Com uma carreira que atravessa a música, o cinema e a televisão, o artista promete levar ao palco um repertório cheio de sucessos.


Em entrevista para a HZ, Toni revisitou a carreira e destacou a diversidade de experiências como um dos grandes diferenciais de sua carreira. Entre os momentos mais marcantes, ele cita o sucesso à frente do Cidade Negra, além dos trabalhos no cinema e na televisão.

Olhar para trás e ver uma trajetória tão rica, construída com tanta verdade e entrega, é muito especial. O estouro com o Cidade Negra, a experiência no cinema, como em Orfeu, e as participações em novelas foram desafios que deram profundidade e autenticidade à minha história na cultura brasileira


O legado do reggae brasileiro

À frente do Cidade Negra desde a década de 1990, Toni ajudou a popularizar o reggae para milhões de brasileiros. Canções como "A Estrada", "Girassol", "Firmamento" e "Onde Você Mora?" continuam presentes em rádios, playlists e shows por todo o país.

Para o artista, o legado da banda segue vivo. "Continuamos realizando turnês pontuais, como a 'De Agora em Diante'. O reggae permanece como uma sonoridade de paz", resume.

Cantor Toni Garrido
Cantor Toni Garrido Carlos Alberto Silva

Carinho pelo público capixaba

Frequentador constante dos palcos capixabas, Toni também faz questão de destacar a relação construída com o público do Estado ao longo dos anos.

"Tenho um carinho muito especial pelo público capixaba, que sempre me recebeu com muito afeto. Toda vez que volto ao Espírito Santo é uma grande festa", diz. O cantor ainda aproveitou para declarar sua paixão por uma das maiores tradições gastronômicas locais. "Não posso deixar de citar a moqueca capixaba, da qual sou muito fã"

Sobre o show que apresentará em Vitória, que será restrito a convidados, a promessa é de uma noite marcada por celebração, memória afetiva e muita música.

O público pode esperar um grande baile, com sucessos da minha carreira e músicas de outros compositores que admiro muito. É uma festa que celebra a ancestralidade e o amor pela vida


Recall de Marcas chega à 34ª edição

O show de Toni Garrido integra a programação do 34º Recall de Marcas A Gazeta, uma das premiações mais tradicionais do mercado capixaba. O evento acontece no dia 10 de junho e reconhece as marcas mais lembradas espontaneamente pelos consumidores do Espírito Santo.

A cerimônia será conduzida pelos apresentadores Will Loyola e Rafaela Marquezini e reunirá empresários, executivos, convidados e representantes das empresas vencedoras. Mais do que uma premiação, o Recall celebra a conexão construída entre marcas e consumidores ao longo dos anos.

Segundo o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Bruno Passoni, o evento destaca empresas que conseguiram transformar qualidade, confiança e proximidade em reconhecimento espontâneo do público. A pesquisa que define os vencedores é realizada pela Markka Coz, especializada em inteligência de mercado e comportamento do consumidor.

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