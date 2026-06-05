Toni Garrido relembra legado do Cidade Negra e promete "grande baile" no ES

Dono de uma das vozes mais marcantes da música brasileira, Toni Garrido volta ao Espírito Santo no próximo dia 10 de junho para comandar o show de encerramento da 34ª edição do Recall de Marcas A Gazeta. Com uma carreira que atravessa a música, o cinema e a televisão, o artista promete levar ao palco um repertório cheio de sucessos.



Em entrevista para a HZ, Toni revisitou a carreira e destacou a diversidade de experiências como um dos grandes diferenciais de sua carreira. Entre os momentos mais marcantes, ele cita o sucesso à frente do Cidade Negra, além dos trabalhos no cinema e na televisão.