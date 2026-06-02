Encontro de fãs capixabas do ENHYPEN vai sortear viagem para show do grupo

O fenômeno do K-pop segue ganhando força no Espírito Santo e terá mais uma atração para os kpopers capixabas. No dia 28 de junho, fãs do grupo sul-coreano ENHYPEN se reúnem em Vila Velha para o ENGENE Meeting: Time Machine, evento que promete ser um grande aquecimento para a passagem da turnê Blood Saga pelo Brasil.





O destaque da programação será o sorteio de uma viagem completa para o show do grupo em São Paulo. O(a) vencedor(a) e um(a) acompanhante ganharão transporte de ida e volta saindo do Espírito Santo, além dos ingressos para a apresentação marcada para o início de julho.





Considerado um dos principais nomes da nova geração do K-pop, o ENHYPEN acumula bilhões de reproduções nas plataformas digitais e arrasta multidões em turnês internacionais. Eles farão uma apresentação única em São Paulo em julho.