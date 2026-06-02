Encontro de fãs capixabas do ENHYPEN vai sortear viagem para show do grupo

O fenômeno do K-pop segue ganhando força no Espírito Santo e terá mais uma atração para os kpopers capixabas. No dia 28 de junho, fãs do grupo sul-coreano ENHYPEN se reúnem em Vila Velha para o ENGENE Meeting: Time Machine, evento que promete ser um grande aquecimento para a passagem da turnê Blood Saga pelo Brasil.
O destaque da programação será o sorteio de uma viagem completa para o show do grupo em São Paulo. O(a) vencedor(a) e um(a) acompanhante ganharão transporte de ida e volta saindo do Espírito Santo, além dos ingressos para a apresentação marcada para o início de julho.
Considerado um dos principais nomes da nova geração do K-pop, o ENHYPEN acumula bilhões de reproduções nas plataformas digitais e arrasta multidões em turnês internacionais. Eles farão uma apresentação única em São Paulo em julho.
Além da oportunidade de concorrer à viagem, o evento terá uma programação voltada à cultura dos fandoms, que são grupos de fãs, asiáticos. O espaço contará com cenários instagramáveis inspirados nos tradicionais eventos cup sleeve, muito populares em cafeterias da Coreia do Sul e do Japão, onde fãs se reúnem para celebrar seus artistas favoritos, trocar colecionáveis e produzir conteúdo para redes sociais.
Outra atração será uma oficina de personalização de scrap cards, atividade ligada ao universo da papelaria criativa e dos álbuns de recordação. Os participantes poderão criar lembranças personalizadas utilizando adesivos, fotos, fitas decorativas e outros materiais.
A programação também inclui sorteios de álbuns oficiais importados da Coreia do Sul, bingo temático, playlist especial baseada na turnê Blood Saga e um cardápio inspirado nas diferentes fases da carreira do ENHYPEN. O evento ainda abre espaço para empreendedores locais que trabalham com produtos ligados ao K-pop e à cultura asiática.
Os ingressos são limitados, custam a partir de R$45,00 e incluem itens colecionáveis, como photocards, cup sleeve comemorativo, bottons e acesso às atividades e sorteios.
Serviço
ENGENE Meeting: Time Machine
Data: 28 de junho (domingo)
Horário: das 14h às 18h
Local: Café Geek
Ingressos: R$ 45 (venda antecipada)