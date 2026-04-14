Enhypen, grupo de k-pop, fará show único no Brasil; veja como comprar ingressos

Enhypen, grupo de k-pop, fará show único no Brasil Crédito: BELIFT LAB

Enhypen virá ao Brasil para único show. O grupo de k-pop, formado por Jungwon, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo e Ni-ki, se apresenta no Allianz Parque, no dia 4 de julho. As pré-vendas e a venda geral de ingressos começam na próxima semana somente pela Ticketmaster.

Na modalidade inteira, as entradas variam de R$ 420, na pista, a R$ 800, na pista premium. Para assistir ao show na cadeira inferior, é preciso desembolsar R$ 500. Os valores não incluem taxas.

A primeira pré-venda está marcada para a próxima quarta (22), às 10h, para membros do fã-clube da banda. Para participar, é preciso fazer a inscrição até a meia-noite de segunda (20) no site Weverse. Já a segunda pré-venda será destinada aos clientes Itaú Private e Personnalité de quarta (22), às 12h, a quinta (23), às 12h. A última etapa, que inicia na quinta (23), às 12h, será aberta aos demais clientes do banco.

A venda geral começa na sexta (24), às 10h. Há um limite de seis ingressos por CPF, incluindo duas meias-entradas.

Essa é a primeira turnê do sexteto fora da Coreia do Sul, sua terra natal. O grupo, dono de sucessos como "Bite Me", "XO (Only If You Say Yes)" e "Drunk-Dazed", também fará shows em países como Peru, México, Estados Unidos, Japão e França.

Neste ano, a capital paulista também recebe outros nomes do k-pop como Jackson Wang, em abril, Monsta X, em junho, e BTS, em outubro.

Enhypen

Endereço: Allianz Parque - av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca, região oeste.

Data: 04/07.