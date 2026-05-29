Fiat Toro 2027 estreia como a primeira picape híbrida leve fabricada no Brasil

[VITÓRIA - ES] A Fiat escolheu a capital do Espírito Santo, Vitória, para apresentar a sua primeira picape híbrida leve (MHEV), que também é a primeira dessa categoria a ser fabricada no Brasil. Agora, as versões topo com o motor Turbo 270 Flex da Fiat Toro (Ultra e Volcano) são equipadas com o sistema elétrico de baixa tensão, operando em 48 volts.





A marca sai na frente de modelos esperados para o mercado como a BYD “Mako” (nome ainda não confirmado para a primeira picape intermediária da chinesa que deve estrear em setembro no Brasil) e da Volkswagen Tukan, que devem ter versões híbridas produzidas no país. Mas o pioneirismo de uma picape fabricada no Brasil com essa tecnologia, fica mesmo para a Fiat.





O movimento visa alinhar o portfólio da marca às metas de eficiência energética e de redução de emissões sem alterar a arquitetura básica de engenharia do utilitário. Segundo Frederico Battaglia, head das marcas Fiat e Abarth para a América do Sul, o lançamento consolida uma trajetória mercadológica de uma década do modelo no país.