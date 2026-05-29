Fiat Toro 2027 estreia como a primeira picape híbrida leve fabricada no Brasil

[VITÓRIA - ES] A Fiat escolheu a capital do Espírito Santo, Vitória, para apresentar a sua primeira picape híbrida leve (MHEV), que também é a primeira dessa categoria a ser fabricada no Brasil. Agora, as versões topo com o motor Turbo 270 Flex da Fiat Toro (Ultra e Volcano) são equipadas com o sistema elétrico de baixa tensão, operando em 48 volts.
A marca sai na frente de modelos esperados para o mercado como a BYD “Mako” (nome ainda não confirmado para a primeira picape intermediária da chinesa que deve estrear em setembro no Brasil) e da Volkswagen Tukan, que devem ter versões híbridas produzidas no país. Mas o pioneirismo de uma picape fabricada no Brasil com essa tecnologia, fica mesmo para a Fiat.
O movimento visa alinhar o portfólio da marca às metas de eficiência energética e de redução de emissões sem alterar a arquitetura básica de engenharia do utilitário. Segundo Frederico Battaglia, head das marcas Fiat e Abarth para a América do Sul, o lançamento consolida uma trajetória mercadológica de uma década do modelo no país.
“A Toro nasceu para revolucionar o mercado de picapes ao unir tecnologia e versatilidade de forma inédita, e continua evoluindo com esse mesmo espírito pioneiro. Agora, com a chegada das versões MHEV, damos mais um passo importante ao oferecer mais eficiência e desempenho, tornando o modelo ainda mais competitivo e alinhado às demandas do mercado”, afirma.
A Fiat Toro chega à linha 2027 aplicando reajustes lineares em toda a sua tabela de preços, com acréscimos que variam de 1% a 2,5% dependendo da configuração escolhida. A versão de entrada Endurance Turbo Flex registrou um aumento de R$ 2.500, passando a custar R$ 167.490. A opção Freedom Turbo Flex foi reajustada em R$ 3.000, estabelecendo seu valor em R$ 177.490.
Nas configurações intermediárias e de topo equipadas com o novo motor híbrido-leve, a Volcano Turbo Flex MHEV subiu R$ 3.500, alcançando R$ 197.490, enquanto a Ultra Turbo Flex MHEV teve acréscimo de R$ 4.000, fixada em R$ 206.490. Por fim, as variantes turbodiesel registraram as maiores correções nominais: a Volcano Diesel teve reajuste de R$ 4.500, chegando a R$ 220.490, e a Ranch Diesel topo de linha recebeu um acréscimo de R$ 5.000, com preço sugerido de R$ 238.490.
Sistema Adas em todas as versões
Além da eletrificação parcial de sua gama flex, a linha 2027 da Toro passa por uma reformulação em sua estratégia de equipamentos de segurança ativa. A partir de agora, todas as configurações disponíveis no catálogo deixam de oferecer os sistemas avançados de assistência ao condutor (Adas) como opcionais e passam a trazê-los instalados de série desde a versão de entrada Endurance.
O pacote inclui alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência, aviso de mudança inadvertida de faixa e comutador automático do farol alto. A relevância da atualização tecnológica e da base de engenharia local foi detalhada por Alexandre Clemes, diretor de marketing de produto Fiat Brasil. Ele destaca que a Toro utiliza a plataforma global Small Wide, mas com aplicação e desenvolvimento totalmente executados no Brasil.
Para o executivo, a introdução das tecnologias MHEV e Adas em caráter definitivo reflete o foco da marca em estabelecer a tecnologia como o principal argumento de venda e inovação para este ano-modelo.
"A Toro é a primeira picape híbrida produzida no Brasil. Isso é um grande marco para a Toro, para a Fiat e acho que para toda a indústria. A palavra de ordem deste model year foi tecnologia. A gente colocou o MHEV, colocamos o ADAS e outros itens também. Tudo isso para mostrar que a palavra de ordem deste modelo é tecnologia."
Luzes de seta sequenciais
Outra novidade trazida pela Toro 2027, são as luzes de seta sequenciais, formando uma animação em que são acionadas, bem ao estilo de alguns modelos de marcas chinesas que hoje circulam pelas ruas.
Isso confere à Toro 2027, uma pegada mais tecnológica e mais atualizada no seu conjunto óptico Full Led. Dividido em duas seções, as luzes são posicionadas logo acima das tomadas de ar das extremidades do para-choque dianteiro, não mudando nada em relação às versão 20276 em termos de design, já que esta mantém a identidade visual atualizada com a grade em formato trapezoidal com elementos geométricos e linhas retas verticais.
Na base do para-choque, o skidplate mantém o mesmo desenho alargado para reforçar os ângulos de ataque do utilitário. Dependendo da configuração escolhida, as molduras de linha de cintura, contorno de portas e retrovisores podem receber acabamento fosco, cromado ou escurecido.
As rodas de liga leve de todas as versões ganharam novo desenho, com aplicações em preto e grafite. A depender da configuração, variam de 17 a 18 polegadas de diâmetro, calçadas com pneus de perfil urbano ou do tipo All Terrain (ATR) voltados ao uso misto.
Motorização
Com a inserção da tecnologia híbrida leve, a Toro agora passa a contar com três motorizações: Turbo 270 Flex, Turbo 270 Flex MHEV e 2.2 Turbodiesel. O novo arranjo mecânico híbrido leve das versões Volcano e Ultra substitui o alternador tradicional por uma máquina elétrica multifuncional de 11,4 kW de potência e 65 Nm de torque máximo. O motor térmico (combustão) turbo T270 continua entregando os 176 cv de potência e 270 Nm de torque.
O motor elétrico atua conectado ao motor térmico por meio de uma correia de alta resistência. O objetivo principal do componente é desonerar o propulsor a combustão em situações específicas de carga, fornecendo torque adicional nas saídas e retomadas de aceleração.
O fornecimento de energia para o motor auxiliar provém de uma bateria suplementar de íon-lítio de 48V com capacidade de 19,5 Ah, instalada sob o assoalho da cabine.
O sistema elétrico principal é completado por uma bateria de chumbo-ácido tradicional de 12V e 72 Ah e por um conversor DC/DC encarregado de gerenciar as tensões entre as redes de 48V e 12V do automóvel. A recarga da bateria de lítio ocorre de forma passiva por meio da desaceleração do veículo e frenagem regenerativa (coasting-regen).
“Nós temos, trabalhando em conjunto com o motor térmico, um motor elétrico multifuncional que tem o compromisso de desonerar o motor térmico em algumas situações. Em ciclo urbano, tanto com etanol quanto com gasolina, estamos falando em até 12% de economia e até 11% de redução das emissões de CO₂”, explica Silvio Piancastelli, diretor de Engenharia de Produto da Fiat Brasil.
Para as configurações Volcano Diesel e Ranch Diesel, a Fiat manteve o motor MultiJet 2.2 Turbodiesel que desenvolve potência máxima de 200 cv a 3.500 rpm e torque de 45,87 kgfm (450 Nm) a baixas 1.500 rotações.
O propulsor de quatro cilindros conta com duplo comando de válvulas no cabeçote e sistema de injeção direta por duto comum. A transmissão neste caso é automática de nove marchas e trabalha acoplada ao sistema de tração integral sob demanda com seletor eletrônico e modo 4x4 Low.
Design interior e conectividade
A cabine de passageiros traz painel de instrumentos digital com tela de 7 polegadas configurável em todas as versões do catálogo. O sistema de entretenimento utiliza telas sensíveis ao toque de 7 polegadas na versão Endurance, 8,4 polegadas na Freedom e alcança 10,1 polegadas dispostas na vertical a partir da versão Volcano. A central multimídia maior incorpora a plataforma de serviços conectados Fiat Connect////Me e espelhamento sem fio para sistemas operacionais de smartphones.
O console central abriga o comando do freio de estacionamento eletrônico e o botão do sistema Auto Hold, que mantém os freios acionados após a parada completa do veículo. O carregador de celular por indução está disponível nas variantes superiores. Em termos de climatização, o ar-condicionado é analógico na versão de entrada e digital de duas zonas com saídas para a porção traseira a partir do nível Freedom.
Capacidade de carga
A Fiat Toro mantém suas capacidades de carga e arranjo de suspensões inalterados para a linha 2027. Todas as versões flex utilizam arquitetura McPherson com barra estabilizadora no eixo dianteiro e sistema Multi-link independente na traseira, registrando capacidade máxima de carga útil de 750 kg nas versões puramente a combustão e de 670 kg nas configurações híbridas devido ao peso extra do conjunto elétrico. Com a utilização do novo engate de reboque da Mopar, desenvolvido especialmente para a picape, a Toro pode rebocar até 750 quilos.
As versões equipadas com motorização a diesel elevam a capacidade de carga útil para 1.010 kg na caçamba, que mantém o volume útil total de 937 litros independentemente da motorização selecionada.
O sistema de freios é composto por discos ventilados no eixo dianteiro (305 mm nas versões flex e 330 mm nas diesel) e, como novidade técnica, passa a adotar discos ventilados de 320 mm também nas rodas traseiras em toda a gama de versões. A rede de concessionárias da marca inicia a distribuição do modelo a partir deste mês.
Fichas técnicas
Fiat Toro Endurance 1.3 Turbo Flex AT6 FWD MY27
Motor: posição transversal dianteiro, 4 cilindros em linha, diâmetro x curso de 70 x 86,5 mm, cilindrada total de 1332 cm³, taxa de compressão de 10,5:1, 4 válvulas por cilindro, 1 no cabeçote. Sistema de injeção direta na câmara de combustão.
Combustível: gasolina / etanol.
Potência: 176 cv a 5750 rpm (gasolina) / 176 cv a 5250 rpm (etanol).
Torque: 27,5 kgfm / 270 Nm a 2000 rpm (gasolina/etanol).
Transmissão: câmbio automático 6 marchas à frente e uma à ré.
Relações de transmissão: 1ª 4.459; 2ª 2.508; 3ª 1.556; 4ª 1.142; 5ª 0,852; 6ª 0,672; Ré - 3.185. Diferencial: 4.067. Tração: dianteira com juntas homocinéticas.
Sistema de freios dianteiro: a disco ventilado, com pinça flutuante e um cilindro de comando (305 x 28 mm).
Sistema de freios traseiro: a disco ventilado, com pinça flutuante e um cilindro de comando para cada roda (320 x 22 mm).
Suspensão dianteira: tipo Mc Pherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores com geometria triangular e barra estabilizadora. Amortecedores: Hidráulicos e pressurizados. Elemento elástico: Molas helicoidais.
Suspensão traseira: tipo Multilink com rodas independentes, links transversais/longitudinais e barra estabilizadora. Amortecedores: Hidráulicos e pressurizados. Elemento elástico: Molas helicoidais.
Direção: assistência com pinhão e cremalheira com assistência elétrica. Diâmetro mínimo de curva: 12,2 m.
Rodas e pneus: medida: 6,5 x 17”. Pneus: 225/60 R17.
Peso do veículo: em ordem de marcha: 1.659 kg.
Capacidade de carga: 750 kg.
Comprimento: 4.954 mm.
Largura da carroceria: 1.849 mm.
Altura do veículo (vazio): 1.673 mm.
Distância entre eixos: 2.982 mm.
Altura mínima do solo (carregado): 212 mm vazio | 186 mm carregado.
Ângulo de entrada: 25º.
Ângulo de saída: 28º.
Tanque de combustível: 55 litros.
Comprimento máximo da caçamba/baú: 1.334 mm.
Largura máxima: 1.360 mm.
Altura máxima: 571 mm.
Volume útil da caçamba: 937 litros.
Performance: 0 a 100 km/h: 9,9 s (gasolina/etanol).
Velocidade máxima: 197 km/h (gasolina/etanol).
Consumo urbano: 9,8 km/l (gasolina) / 6,8 km/l (etanol).
Consumo estrada: 11,2 km/l (gasolina) / 7,9 km/l (etanol).
Preço: R$ 167.490.
Fiat Toro Freedom 1.3 Turbo Flex AT6 FWD MY27
Motor: posição transversal dianteiro, 4 em linha, diâmetro x curso de 70 x 86,5 mm, cilindrada total de 1332 cm³, taxa de compressão de 10,5:1, 4 válvulas por cilindro, 1 no cabeçote. Sistema de injeção direta na câmara de combustão.
Combustível: gasolina / etanol.
Potência: 176 cv a 5750 rpm (gasolina) / 176 cv a 5250 rpm (etanol).
Torque: 27,5 kgfm / 270 Nm a 2000 rpm (gasolina/etanol).
Transmissão: câmbio automático 6 marchas à frente e uma à ré.
Relações de transmissão: 1ª 4.459; 2ª 2.508; 3ª 1.556; 4ª 1.142; 5ª 0,852; 6ª 0,672; Ré - 3.185. Diferencial: 4.067. Tração: dianteira com juntas homocinéticas.
Sistema de freios dianteiro: a disco ventilado, com pinça flutuante e um cilindro de comando para cada roda (305 x 28 mm).
Sistema de freios traseiro: a disco ventilado, com pinça flutuante e um cilindro de comando para cada roda (320 x 22 mm).
Suspensão dianteira: tipo McPherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores com geometria triangular e barra estabilizadora. Amortecedores: Hidráulicos e pressurizados. Elemento elástico: Molas helicoidais.
Suspensão traseira: tipo Multilink com rodas independentes, links transversais/longitudinais e barra estabilizadora. Amortecedores: Hidráulicos e pressurizados. Elemento elástico: Molas helicoidais.
Direção: assistência com pinhão e cremalheira com assistência elétrica. Diâmetro mínimo de curva: 12,2 m.
Rodas e pneus: Medida: 6,5Jx17" - Liga alumínio. Pneus: 225/60 R17.
Peso do veículo: em ordem de marcha: 1.670 kg.
Capacidade de carga: 750 kg.
Comprimento: 4.954 mm.
Largura da carroceria: 1.849 mm.
Altura do veículo (vazio): 1.678 mm.
Distância entre eixos: 2.982 mm.
Altura mínima do solo: 212 mm vazio | 187 mm carregado.
Ângulo de entrada: 25º.
Ângulo de saída: 28º.
Tanque de combustível: 55 litros.
Comprimento máximo da caçamba/baú: 1.334 mm. Largura máxima: 1.360 mm. Altura máxima: 571 mm. Volume útil da caçamba: 937 litros.
Performance: 0 a 100 km/h: 10 s (gasolina/etanol).
Velocidade máxima: 197 km/h (gasolina/etanol).
Consumo urbano: 9,4 km/l (gasolina) / 6,5 km/l (etanol)
Consumo estrada: 10,8 km/l (gasolina) / 7,8 km/l (etanol).
Preço: R$ 177.490.
Fiat Toro Volcano 1.3 Turbo Flex AT6 FWD MHEV 48V - MY27
Motor: posição transversal dianteiro, 4 em linha, diâmetro x curso de 70 x 86,5 mm, cilindrada total de 1332 cm³, taxa de compressão de 10,5:1, 4 válvulas por cilindro, 1 no cabeçote. Sistema de injeção direta na câmara de combustão.
Combustível: gasolina / etanol.
Motor elétrico e sistema elétrico: Posição dianteiro, transversal com tensão de 48V. Bateria de chumbo 12V (72Ah) e bateria auxiliar de íon-lítio 48V (19,5Ahr). Conversor 48V-12V DC/DC. Máquina elétrica de 11,4 kW - 65 Nm.
Potência: 176 cv a 5750 rpm (gasolina/etanol).
Torque: 27,5 kgfm / 270 Nm a 2000 rpm (gasolina/etanol).
Transmissão: câmbio automático 6 marchas à frente e uma à ré.
Relações de transmissão: 1ª 4.459; 2ª 2.508; 3ª 1.556; 4ª 1.142; 5ª 0,852; 6ª 0,672; Ré - 3.185. Diferencial: 4.067. Tração: dianteira.
Sistema de freios dianteiro: a disco ventilado, com pinça flutuante e um cilindro de comando (305 x 28 mm).
Sistema de freios traseiro: a disco ventilado, com pinça flutuante e um cilindro de comando para cada roda (320 x 22 mm).
Suspensão dianteira: tipo Mc Pherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores com geometria triangular e barra estabilizadora. Amortecedores: Hidráulicos e pressurizados. Elemento elástico: Molas helicoidais.
Suspensão traseira: tipo Multilink com rodas independentes, links transversais/longitudinais e barra estabilizadora. Amortecedores: Hidráulicos e pressurizados. Elemento elástico: Molas helicoidais.
Direção: assistência com pinhão e cremalheira com assistência elétrica. Diâmetro mínimo de curva: 12,2 m.
Rodas e pneus: medida: 6,5Jx18" - liga de alumínio. Pneus: 225/60R18.
Peso do Veículo e Capacidade: Em ordem de marcha: 1.722 kg. Capacidade de carga: 670 kg.
Comprimento: 4.954 mm.
Largura da carroceria: 1.849 mm.
Altura do veículo (vazio): 1.688 mm.
Distância entre eixos: 2.982 mm.
Altura mínima do solo: 223 mm vazio | 198 mm carregado.
Ângulo de entrada: 25º e ângulo de saída: 29º.
Tanque de combustível: 55 litros.
Comprimento máximo caçamba/baú: 1.334 mm. Largura máxima: 1.360 mm. Altura máxima: 571 mm. Volume útil da caçamba: 937 litros.
Performance: 0 a 100 km/h: 10 s (gasolina/etanol).
Velocidade máxima: 197 km/h (gasolina/etanol).
Consumo urbano: 10,5 km/l (gasolina) / 7,3 km/l (etanol);
Consumo estrada: 10,7 km/l (gasolina) / 7,6 km/l (etanol).
Preço: R$ 197.490.
Fiat Toro Ultra 1.3 Turbo Flex AT6 FWD MHEV 48V - MY27
Motor: posição transversal dianteiro, 4 em linha, diâmetro x curso de 70 x 86,5 mm, cilindrada total de 1332 cm³, taxa de compressão de 10,5:1, 4 válvulas por cilindro, 1 no cabeçote. BorgWarner Sistema de injeção direta na câmara de combustão.
Combustível: gasolina/etanol.
Motor elétrico e sistema elétrico: Posição dianteiro, transversal com tensão de 48V. Bateria de chumbo 12V (72Ah) e bateria auxiliar de íon-lítio 48V (19,5Ahr). Conversor 48V-12V DC/DC. Máquina elétrica de 11,4 kw-65Nm.
Potência: 176 cv a 5750 rpm (gasolina/etanol).
Torque: 27,5 kgfm / 270 Nm a 2000 rpm (gasolina/etanol).
Transmissão: câmbio automático 6 marchas à frente e uma à ré.
Relações de transmissão: 1ª 4.459; 2ª 2.508; 3ª 1.556; 4ª 1.142; 5ª 0,852; 6ª 0,672; Ré - 3.185. Diferencial: 4.067. Tração: dianteira.
Sistema de freios dianteiro: a disco ventilado, com pinça flutuante e um cilindro de comando (305 x 28 mm).
Sistema de freios traseiro: a disco ventilado, com pinça flutuante e um cilindro de comando para cada roda (320 x 22 mm).
Suspensão dianteira: tipo Mc Pherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores com geometria triangular e barra estabilizadora. Amortecedores: Hidráulicos e pressurizados. Elemento elástico: Molas helicoidais.
Suspensão traseira: tipo Multilink com rodas independentes, links transversais/longitudinais e barra estabilizadora. Amortecedores: Hidráulicos e pressurizados. Elemento elástico: Molas helicoidais.
Direção: assistência com pinhão e cremalheira com assistência elétrica. Diâmetro mínimo de curva: 12,2 m.
Rodas e pneus: medida: 6,5Jx18" - liga de alumínio com pneus 225/60 R18.
Peso do veículo: em ordem de marcha: 1.753 kg.
Capacidade de carga: 670 kg.
Comprimento: 4.954 mm.
Largura da carroceria: 1.849 mm.
Altura do veículo (vazio): 1.685 mm.
Distância entre eixos: 2.982 mm.
Altura mínima do solo: 223 mm vazio | 198 mm carregado.
Ângulo de entrada: 2º e ângulo de saída: 29º.
Tanque de combustível: 55 litros.
Comprimento máximo caçamba/baú: 1.334 mm. Largura máxima: 1.360 mm; altura máxima: 571 mm ; volume útil da caçamba: 937 litros.
Performance: 0 a 100 km/h (c/stall): 10,1s (gasolina/etanol). Velocidade máxima: 197 km/h (gasolina/etanol).
Consumo urbano: 10,5 km/l (gasolina) / 7,3 km/l (etanol).
Estrada: 10,7 km/l (gasolina) / 7,6 km/l (etanol).
Preço: R$ 206.490.
Motor: posição transversal dianteiro, 4 em linha, diâmetro x curso de 70 x 86,5 mm, cilindrada total de 1332 cm³, taxa de compressão de 10,5:1, 4 válvulas por cilindro, 1 no cabeçote. BorgWarner Sistema de injeção direta na câmara de combustão.
Combustível: gasolina/etanol.
Motor elétrico e sistema elétrico: Posição dianteiro, transversal com tensão de 48V. Bateria de chumbo 12V (72Ah) e bateria auxiliar de íon-lítio 48V (19,5Ahr). Conversor 48V-12V DC/DC. Máquina elétrica de 11,4 kw-65Nm.
Potência: 176 cv a 5750 rpm (gasolina/etanol).
Torque: 27,5 kgfm / 270 Nm a 2000 rpm (gasolina/etanol).
Transmissão: câmbio automático 6 marchas à frente e uma à ré.
Relações de transmissão: 1ª 4.459; 2ª 2.508; 3ª 1.556; 4ª 1.142; 5ª 0,852; 6ª 0,672; Ré - 3.185. Diferencial: 4.067. Tração: dianteira.
Sistema de freios dianteiro: a disco ventilado, com pinça flutuante e um cilindro de comando (305 x 28 mm).
Sistema de freios traseiro: a disco ventilado, com pinça flutuante e um cilindro de comando para cada roda (320 x 22 mm).
Suspensão dianteira: tipo Mc Pherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores com geometria triangular e barra estabilizadora. Amortecedores: Hidráulicos e pressurizados. Elemento elástico: Molas helicoidais.
Suspensão traseira: tipo Multilink com rodas independentes, links transversais/longitudinais e barra estabilizadora. Amortecedores: Hidráulicos e pressurizados. Elemento elástico: Molas helicoidais.
Direção: assistência com pinhão e cremalheira com assistência elétrica. Diâmetro mínimo de curva: 12,2 m.
Rodas e pneus: medida: 6,5Jx18" - liga de alumínio com pneus 225/60 R18.
Peso do veículo: em ordem de marcha: 1.753 kg.
Capacidade de carga: 670 kg.
Comprimento: 4.954 mm.
Largura da carroceria: 1.849 mm.
Altura do veículo (vazio): 1.685 mm.
Distância entre eixos: 2.982 mm.
Altura mínima do solo: 223 mm vazio | 198 mm carregado.
Ângulo de entrada: 2º e ângulo de saída: 29º.
Tanque de combustível: 55 litros.
Comprimento máximo caçamba/baú: 1.334 mm. Largura máxima: 1.360 mm; altura máxima: 571 mm ; volume útil da caçamba: 937 litros.
Performance: 0 a 100 km/h (c/stall): 10,1s (gasolina/etanol). Velocidade máxima: 197 km/h (gasolina/etanol).
Consumo urbano: 10,5 km/l (gasolina) / 7,3 km/l (etanol).
Estrada: 10,7 km/l (gasolina) / 7,6 km/l (etanol).
Preço: R$ 206.490.
Toro Volcano 2.2 Diesel AT9 AWD MY27
Motor: posição transversal dianteiro, número de cilindros: 4, diâmetro x curso de 83,8 x 99, cilindrada total de 2.184 cm³, taxa de compressão de 15,7:1. Número de válvulas por cilindro: 4 com comando de válvulas com 2 acima do cabeçote. Sistema de injeção direta na câmara de combustão, combustível diesel.
Potência: 200 cv a 3500 rpm.
Torque: 45,87 kgfm / 450 Nm a 1500 rpm.
Transmissão: câmbio automático 9 marchas à frente e uma à ré.
Relações de transmissão: 1ª 4.700; 2ª 2.840; 3ª 1.910; 4ª 1.380; 5ª 1.000; 6ª 0,810; 7ª 0,700; 8ª 0,580; 9ª 0,480; Ré - 3.805. Diferencial: 3.136. Tração: integral.
Sistema de freios dianteiro: a disco ventilado, com pinça flutuante e um cilindro de comando (330 x 28 mm).
Sistema de freios traseiro: a disco ventilado, com pinça flutuante e um cilindro de comando para cada roda (320 x 22 mm).
Suspensão dianteira: tipo Mc Pherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores com geometria triangular e barra estabilizadora. Amortecedores: Hidráulicos e pressurizados. Elemento elástico: Molas helicoidais.
Suspensão traseira: tipo Multilink com rodas independentes, links transversais/longitudinais e barra estabilizadora. Amortecedores: Hidráulicos e pressurizados. Elemento elástico: Molas helicoidais.
Direção: assistência com pinhão e cremalheira com assistência elétrica. Diâmetro mínimo de curva: 12,3m.
Rodas e pneus: Medida: 6,53 x 18 - Liga de alumínio com pneus 225/60R18.
Peso do veículo e capacidade: em ordem de marcha: 1.910 kg.
Capacidade de carga: 1.010 kg.
Comprimento: 4.954mm.
Largura da carroceria: 1.849mm.
Altura do veículo (vazio): 1.681mm.
Distância entre eixos: 2.982 mm.
Altura livre do solo (carregado): 198mm vazio | 154mm carregado.
Ângulo de entrada: 25º e ângulo de saída: 28º.
Tanque de combustível: 60 litros.
Comprimento máximo da caçamba/baú: 1.334 mm. Largura máxima de 1.360 mm. Altura máxima de 571 mm. Volume útil da caçamba: 937 litros.
Performance: 0 a 100 km/h: 9,85 s.
Velocidade máxima: 201 km/h.
Consumo urbano de 10,5 km/l e estrada de 13,6 km/l.
Preço: R$ 220.490.
Fiat Toro Ranch 2.2 Diesel AT9 AWD MY27
Motor: posição transversal dianteiro, 4 em linha, diâmetro x curso de 83,8 x 99, cilindrada total de 2.184 cm³, taxa de compressão de 15,7:1. 4 válvulas por cilindro com comando de válvulas com 2 acima do cabeçote. Sistema de injeção direta na câmara de combustão.
Combustível: diesel.
Potência: 200 cv a 3500 rpm.
Torque: 45,87 kgfm / 450 Nm a 1500 rpm.
Transmissão: câmbio automático 9 marchas à frente e uma à ré.
Relações de transmissão: 1ª 4.700; 2ª 2.840; 3ª 1.910; 4ª 1.380; 5ª 1.000; 6ª 0,810; 7ª 0,700; 8ª 0,580; 9ª 0,480; Ré - 3.805. Diferencial: 3.136. Tração: integral.
Sistema de freios dianteiro: a disco ventilado, com pinça flutuante e um cilindro de comando (330 x 28 mm).
Sistema de freios traseiro: a disco ventilado, com pinça flutuante e um cilindro de comando para cada roda (320 x 22 mm).
Suspensão dianteira: tipo McPherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores com geometria triangular e barra estabilizadora. Amortecedores: Hidráulicos e pressurizados. Elemento elástico: Molas helicoidais.
Suspensão traseira: tipo Multilink com rodas independentes, links transversais/longitudinais e barra estabilizadora. Amortecedores: Hidráulicos e pressurizados. Elemento elástico: Molas helicoidais.
Direção: assistência com pinhão e cremalheira com assistência elétrica. Diâmetro mínimo de curva: 12,3m.
Rodas e pneus: Medida: 6,53 x 18” - Liga alumínio com pneus 225/60R18.
Peso do veículo:n em ordem de marcha: 1.945 kg.
Capacidade de carga: 1.010 kg.
Comprimento: 4.954mm.
Largura da carroceria: 1.849mm.
Altura do veículo (vazio): 1.677mm.
Distância entre-eixos: 2.982mm.
Altura mínima do solo (carregado): 198mm vazio | 154mm carregado.
Ângulo de entrada: 25º e ângulo de saída: 28º.
Tanque de combustível: 60 litros.
Comprimento máximo da caçamba/baú: 1.334 mm. Largura máxima de 1.360 mm. Altura máxima de 571 mm. Volume útil da caçamba: 937 litros.
Performance: 0 a 100 km/h: 9,8 s.
Velocidade máxima: 201 km/h.
Consumo urbano: 10,5 km/l e estrada de 13,6 km/l.
Preço: R$ 238.490.