Tudo sobre o BYD Sealion 7: preço, motor e autonomia do SUV

[GOIÁS-GO] A BYD oficializou o lançamento do Sealion 7 no mercado brasileiro durante evento realizado nesta terça-feira (26) no Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia (GO). Sob temperaturas que registraram marcas próximas aos 30°C, a pista goiana serviu de palco para a apresentação dinâmica do novo integrante da linha Ocean, da qual faz parte o sedan esportivo Seal, de onde é derivado o SUV.
O modelo, que é rival declarado do Tesla Model Y, desembarca importado com preço sugerido de R$ 339.990, posicionando-se em uma faixa competitiva do segmento de utilitários esportivos de alto padrão, podendo rivalizar por aqui com Volvo EX40 (a partir de R$ 329.950), Porsche Macan elétrico (a partir de R$ 690.000), BMW iX1 (a partir de R$ 383.950).
O utilitário esportivo chega com a missão de inaugurar uma nova vertente para a marca no país, sendo o primeiro modelo a mesclar as características de porte de um SUV com o caimento de teto típico de um cupê. Segundo a fabricante, o lançamento atende a uma demanda do mercado nacional por uma opção utilitária derivada da mesma base e proposta do sedã Seal. O objetivo comercial é elevar a percepção do público em relação ao nível de sofisticação e engenharia que a marca oferece.
Piúma: Artesanato de conchas, Monte Aghá
Desenvolvido sobre a linguagem estética Ocean Series, o modelo adota linhas externas inspiradas no dinamismo dos animais marinhos. A dianteira traz conjuntos ópticos afilados com tecnologia Full LED e luzes de rodagem diurna. Os para-choques trazem tomadas de ar pronunciadas que auxiliam na aerodinâmica e no arrefecimento dos sistemas, integrando-se à identidade visual escultural aplicada pela equipe de design da marca.
Na lateral, o principal elemento de estilo é a curvatura do teto que desce de forma suave em direção à tampa do porta-malas, configurando o perfil de cupê. As proporções externas são marcadas por 4,83 metros de comprimento, 1,92 metro de largura e 1,62 metro de altura. A distância entre-eixos é de 2,93 metros, número que favorece o espaço interno para as pernas dos ocupantes. O visual é arrematado por rodas de liga leve de 20 polegadas equipadas com pneus Michelin na medida 245/45 R20.
Na traseira, as lanternas em LED cobrem toda a largura do veículo e contam com uma assinatura luminosa contínua. Para o mercado brasileiro, o Sealion 7 estará disponível em três opções de cores para a carroceria: cinza (Rosemary Grey), branco (Bright White) e preto (Obsidian Black). O acabamento externo dispensa excessos de cromados, priorizando superfícies fluidas que enfatizam o apelo esportivo do projeto.
Dois motores elétricos
Paragrafo.
Recarga rápida
O fornecimento de energia é realizado pela bateria Blade, que utiliza células de Lítio-Ferro-Fosfato (LFP) integradas à estrutura do veículo. O componente possui capacidade total de 82,5 kWh. Segundo os testes padronizados pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), a autonomia estimada para o modelo é de até 360 quilômetros por carga completa. O consumo energético oficial divulgado na ficha técnica é de 0,66 Mj/km.
Para os processos de recarga em viagens, o Sealion 7 é compatível com estações de carregamento rápido em corrente contínua (DC) de até 150 kW. Nessa condição, o utilitário pode reabastecer as células de 30% a 80% de sua capacidade em um tempo estimado de 30 minutos.
Em tomadas residenciais ou carregadores de parede do tipo Wallbox em corrente alternada (AC), o limite de aceitação do carregador interno é de 11 kW. Adicionalmente, o veículo possui a função Vehicle-to-Load (V2L), que permite utilizar a energia acumulada na bateria do carro para alimentar equipamentos elétricos externos.
Acabamento premium no interior
A cabine do SUV adota um padrão de acabamento premium com revestimento em couro do tipo Nappa na tonalidade preta. O isolamento acústico é reforçado pela adoção de vidros laminados nas portas dianteiras, reduzindo a invasão de ruídos externos na cabine.
O teto panorâmico em vidro ocupa quase toda a extensão superior do habitáculo e conta com uma persiana de acionamento elétrico para proteção solar. O sistema de iluminação ambiente multicolorido permite a personalização das tonalidades em diferentes áreas do painel e das portas.
O posto do motorista é equipado com um painel de instrumentos digital com tela de 10,25 polegadas, que exibe os dados de computador de bordo e monitoramento do sistema elétrico. À frente, o Head-up Display projeta diretamente no para-brisa as informações de velocidade atual, navegação por GPS nativo e alertas dos assistentes de condução. O volante traz ajuste manual de altura e profundidade em quatro direções, além de contar com sistema de aquecimento integrado.
No centro do painel, a central multimídia Intelligent Cockpit System utiliza a já conhecida tela giratória de 15,6 polegadas da marca. O sistema oferece conectividade com os protocolos Apple CarPlay e Android Auto, além de conexão Bluetooth e atualizações remotas via tecnologia Over-the-Air (OTA) com pacote de dados 4G incluso.
Os comandos de climatização e entretenimento podem ser operados por comandos de voz divididos em quatro zonas distintas na cabine, ativados pela saudação "Hi BYD". O sistema de áudio premium é assinado pela marca dinamarquesa Dynaudio e conta com 12 alto-falantes distribuídos pelo interior.
Os bancos dianteiros trazem comandos elétricos para regulagem de distância, inclinação e altura, totalizando oito direções de ajuste com memória e regulagem lombar para o condutor, e seis direções para o passageiro. Ambos os assentos dianteiros possuem sistemas de ventilação e aquecimento forçados.
Na segunda fileira, os passageiros contam com saídas dedicadas do ar-condicionado digital – que possui duas zonas independentes na dianteira e filtro de partículas PM 2.5 – além de aquecimento nos assentos e quatro portas USB disponíveis para carregamento de dispositivos. No console central dianteiro há um carregador de celular por indução com potência de 50W e sistema de refrigeração embutido.
O espaço para bagagens é dividido em dois compartimentos. O porta-malas principal, posicionado na traseira, oferece 500 litros de capacidade volumétrica e conta com sistema de abertura e fechamento elétrico com sensor de movimento abaixo do para-choque (hands-free). Na dianteira, sob o capô, há um segundo compartimento (frunk) isolado com capacidade para mais 58 litros, ideal para acomodar cabos de carregamento ou pequenas mochilas.
Segurança ativa
O pacote de segurança ativa é composto pelas assistências eletrônicas do sistema ADAS 2, mapeado por meio de uma arquitetura que utiliza sensores de radar e câmeras de monitoramento. Estão inclusos itens como controle de cruzeiro adaptativo (ACC), frenagem automática de emergência (AEB), monitoramento de pontos cegos (BSD), alerta de colisão frontal (FCW) e traseira (RCW), e assistente de permanência em faixa com correção ativa na direção (LDA/ELKA).
O modelo traz ainda frenagem automática para tráfego cruzado tanto na dianteira quanto na traseira, auxiliado por sensores de estacionamento compostos por dois radares frontais e quatro traseiros.
A proteção passiva inclui um total de nove airbags dispostos de série na cabine. Além das tradicionais bolsas frontais, laterais e de cortina que cobrem as duas fileiras de bancos, o Sealion 7 traz um airbag central posicionado entre os assentos dianteiros, cuja função é evitar o choque direto entre os corpos do motorista e do passageiro em impactos laterais severos. O modelo obteve a nota máxima de segurança nos testes de colisão do instituto Euro NCAP.
A BYD oferece para o Sealion 7 uma garantia de fábrica de 6 anos ou 200.000 quilômetros para o veículo completo. Já a bateria Blade conta com uma cobertura específica de 8 anos ou 200.000 quilômetros para defeitos ou perda excessiva de capacidade de retenção de energia. O modelo já está disponível para encomendas em toda a rede de concessionárias autorizadas da marca no território nacional.
Primeiras impressões
O cenário não poderia ser mais apropriado para colocar à prova o novo BYD Sealion 7: a pista de corrida do Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia. Em um trajeto estrategicamente marcado para explorar os limites da dinâmica e todo o aparato de segurança do veículo, o SUV cupê elétrico mostrou que sua proposta vai muito além das aparências.
Logo ao entrar no Sealion 7, a primeira impressão é de total controle. O modelo se revelou um carro prazeroso de dirigir, oferecendo boa posição de guiar — que une a visibilidade clássica da altura de um SUV com a esportividade de um cupê — além de facilidade para realizar todos os ajustes eletrônicos de banco e volante, cujos ajustes de altura e profundidade são feitos manualmente.
Em movimento, o destaque fica para o refinamento acústico. Mesmo para os padrões de um veículo elétrico (que já não tem o ruído do motor a combustão), o Sealion 7 se destaca: o isolamento da cabine e os vidros laminados filtram o som, criando um ambiente silencioso e confortável.
Ao pisar fundo na reta do autódromo, o Sealion 7 faz jus ao sedã do qual é derivado, o BYD Seal. Graças aos seus dois motores elétricos que entregam 531 cv de potência e torque instantâneo, o SUV ganha velocidade entregando uma performance esportiva.
Essa sensação de esportividade e fluidez é potencializada pelo caimento de teto do desenho cupê, que ajuda a construir a identidade visual de um legítimo sport compacto de luxo.
Outra coisa que chamou a atenção foi o comportamento dinâmico nas curvas do autódromo. Mesmo sob alta velocidade e desafiando a física de um veículo de seu porte, o Sealion 7 mostrou-se seguro, colado ao chão. É perceptível a atuação em tempo real de sistemas como o iTAC (controle inteligente de torque), que distribui a força entre as rodas de forma preditiva para manter a estabilidade do veículo o tempo todo na pista.
Mesmo em simulações de frenagens bruscas e rápidas antes das tomadas de curva, o SUV não oscila, não perde a traseira e para com firmeza. O motorista sente a estrutura rígida e os assistentes eletrônicos trabalhando para garantir que o carro permaneça exatamente na trajetória desenhada pelo volante.
No balanço geral, o BYD Sealion 7 se posiciona no mercado nacional como um produto maduro e competitivo. Ele entrega uma dirigibilidade empolgante, segurança de nível internacional e o conforto de um modelo premium, cobrando um preço compatível (R$ 439.800) pelo conjunto de design, tecnologia e engenharia que oferece.
Ficha Técnica
BYD Sealion 7 AWD
Motor: Dois motores elétricos, tração integral (AWD)
Potência / Torque: 531 cv / 690 Nm
Desempenho: 0 a 100 km/h em 4,5 segundos; máxima de 215 km/h
Bateria: Blade (LFP) de 82,5 kWh
Autonomia: Até 360 km no ciclo PBEV
Recarga: Até 150 kW em DC (30% a 80% em ~30 min) e 11 kW em AC
Dimensões: 4,83 m (comprimento), 1,92 m (largura), 1,62 m (altura) e 2,93 m (entre-eixos)
Vão livre do solo: 169 mm
Capacidade de carga: 500 litros (traseiro) + 58 litros (frunk)
Principais equipamentos: Central multimídia de 15,6", cluster de 10,25", HUD, som Dynaudio com 12 alto-falantes, teto panorâmico com persiana elétrica, ar-condicionado digital de duas zonas, carregador por indução de 50W com refrigeração, bancos em couro Nappa com ajuste elétrico, ventilação e aquecimento, 9 airbags e pacote ADAS 2.
Garantia: 6 anos ou 200.000 km para o veículo; 8 anos ou 200.000 km para a bateria.
Preço: a partir R$ 339.990
*A jornalista viajou a convite da BYD.