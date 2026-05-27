Tudo sobre o BYD Sealion 7: preço, motor e autonomia do SUV

[GOIÁS-GO] A BYD oficializou o lançamento do Sealion 7 no mercado brasileiro durante evento realizado nesta terça-feira (26) no Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia (GO). Sob temperaturas que registraram marcas próximas aos 30°C, a pista goiana serviu de palco para a apresentação dinâmica do novo integrante da linha Ocean, da qual faz parte o sedan esportivo Seal, de onde é derivado o SUV.





O modelo, que é rival declarado do Tesla Model Y, desembarca importado com preço sugerido de R$ 339.990, posicionando-se em uma faixa competitiva do segmento de utilitários esportivos de alto padrão, podendo rivalizar por aqui com Volvo EX40 (a partir de R$ 329.950), Porsche Macan elétrico (a partir de R$ 690.000), BMW iX1 (a partir de R$ 383.950).





O utilitário esportivo chega com a missão de inaugurar uma nova vertente para a marca no país, sendo o primeiro modelo a mesclar as características de porte de um SUV com o caimento de teto típico de um cupê. Segundo a fabricante, o lançamento atende a uma demanda do mercado nacional por uma opção utilitária derivada da mesma base e proposta do sedã Seal. O objetivo comercial é elevar a percepção do público em relação ao nível de sofisticação e engenharia que a marca oferece.