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Maio Amarelo

Motor em Pauta #3: ponto cego e bikes elétricas desafiam trânsito no ES

Dados do primeiro quadrimestre mostram que o Estado registrou recorde histórico de letalidade, acendendo alertas para novos modais de mobilidade ativa, como as bikes elétricas, e à atenção no volante

Publicado em 26 de Maio de 2026 às 13:52

Gabriel Mazim

Gabriel Mazim

Publicado em 

26 mai 2026 às 13:52

O primeiro quadrimestre de 2026 registrou o período mais letal da série histórica de trânsito no Espírito Santo desde o início do monitoramento do Observatório da Segurança Pública, em 2017. De janeiro a abril, o Estado contabilizou 314 mortes decorrentes de acidentes nas vias.


Um dos pontos mais críticos discutidos atualmente reflete-se nos números: nos primeiros quatro meses deste ano, o Espírito Santo registrou 205 acidentes com bikes elétricas, o que representa um aumento de 439,4% em relação ao primeiro quadrimestre de 2025, período que havia registrado 38 ocorrências.


Do total de casos mapeados em 2026, 27 resultaram em lesões graves e duas vítimas finais foram contabilizadas. O volume registrado no início de 2026 equivale a 37% de todos os sinistros históricos mapeados com esse tipo de veículo no Espírito Santo.

Diante desse cenário alarmante, o podcast Motor em Pauta fez uma pausa nos lançamentos e informações de mercado para focar em um assunto que exige atenção urgente: a segurança nas ruas. 


Impulsionado pelo movimento Maio Amarelo, o novo episódio traz um debate fundamental sobre a preservação de vidas. O convidado para este episódio é o gerente de Fiscalização de Trânsito do Detran-ES, Jederson Lobato, que explica sobre os cuidados no trânsito, principalmente quem utiliza bicicletas elétricas.


Assista ao episódio na íntegra:

O Motor em Pauta também está disponível no Spotify. Para acessar o episódio, clique aqui.

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