Motor em Pauta #3: ponto cego e bikes elétricas desafiam trânsito no ES

O primeiro quadrimestre de 2026 registrou o período mais letal da série histórica de trânsito no Espírito Santo desde o início do monitoramento do Observatório da Segurança Pública, em 2017. De janeiro a abril, o Estado contabilizou 314 mortes decorrentes de acidentes nas vias.





Um dos pontos mais críticos discutidos atualmente reflete-se nos números: nos primeiros quatro meses deste ano, o Espírito Santo registrou 205 acidentes com bikes elétricas, o que representa um aumento de 439,4% em relação ao primeiro quadrimestre de 2025, período que havia registrado 38 ocorrências.





Do total de casos mapeados em 2026, 27 resultaram em lesões graves e duas vítimas finais foram contabilizadas. O volume registrado no início de 2026 equivale a 37% de todos os sinistros históricos mapeados com esse tipo de veículo no Espírito Santo.

Diante desse cenário alarmante, o podcast Motor em Pauta fez uma pausa nos lançamentos e informações de mercado para focar em um assunto que exige atenção urgente: a segurança nas ruas.





Impulsionado pelo movimento Maio Amarelo, o novo episódio traz um debate fundamental sobre a preservação de vidas. O convidado para este episódio é o gerente de Fiscalização de Trânsito do Detran-ES, Jederson Lobato, que explica sobre os cuidados no trânsito, principalmente quem utiliza bicicletas elétricas.





Assista ao episódio na íntegra: