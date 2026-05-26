Câmara de Vitória cancela solenidade: faltaram medalhas e comendas

A direção-geral da Câmara Municipal de Vitória comunicou aos 21 vereadores da Casa que foi cancelada a sessão solene, prevista para o dia 16 de junho, em homenagem à Colonização do Solo Espírito-Santense (sim, somos um povo que comemora a colonização).





O motivo do cancelamento, segundo o diretor-geral, Gustavo Miranda: fracassou a licitação destinada à contratação de empresa para aquisição das comendas e medalhas que seriam utilizadas na solenidade.





Em razão disso, informou Miranda, só será possível realizar uma nova sessão solene em homenagem à Colonização, cuja data oficial é 23 de maio, após a realização de novo procedimento licitatório para compra das honrarias.





A sessão solene foi proposta pela mesa diretora do Legislativo municipal, que é presidida pelo vereador Anderson Goggi (Rpublicanos).