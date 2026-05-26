Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Coluna Leonel Ximenes

Câmara de Vitória cancela solenidade: faltaram medalhas e comendas

Sessão solene, proposta pela mesa diretora da Casa, seria realizada no dia 16 de junho

Publicado em 26 de Maio de 2026 às 14:15

Públicado em 

26 mai 2026 às 14:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sessão da Câmara de Vitória Viviane Machado

A direção-geral da Câmara Municipal de Vitória comunicou aos 21 vereadores da Casa que foi cancelada a sessão solene, prevista para o dia 16 de junho, em homenagem à Colonização do Solo Espírito-Santense (sim, somos um povo que comemora a colonização).


O motivo do cancelamento, segundo o diretor-geral, Gustavo Miranda: fracassou a licitação destinada à contratação de empresa para aquisição das comendas e medalhas que seriam utilizadas na solenidade.


Em razão disso, informou Miranda, só será possível realizar uma nova sessão solene em homenagem à Colonização, cuja data oficial é 23 de maio, após a realização de novo procedimento licitatório para compra das honrarias.


 A sessão solene foi proposta pela mesa diretora do Legislativo municipal, que é presidida pelo vereador Anderson Goggi (Rpublicanos).

Veja Também 

Imagem gerada por Inteligência Artificial (IA) que posiciona o Convento da Penha em local estranho à realidade

Protesto e denúncia: a IA está esculhambando o maior símbolo do ES

Escorpiões podem ser mais facilmente encontrados durante clima quente de agosto e setembro

Cidade no ES captura centenas de escorpiões e emite alerta vermelho

Padre Josemar Stein ficará pelo menos dois meses das suas atividades pastorais

Padre no ES anuncia que está doente, se afasta e começa tratamento

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Câmara de Vitória Câmara de Vereadores História do es
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ação aconteceu no km 35 do distrito de Nova Aimorés, zona rural de São Mateus
Casal é preso com armas que podem ter sido usadas na morte de jovem em São Mateus
Imagem de destaque
Hambúrguer e batata frita: veja como incluir na dieta sem prejudicar a saúde 
Intervenção vai criar terceira via para veículos
Obra da 3ª faixa na Ponte Florentino Avidos começa na segunda (1º) em Colatina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados