Padre no ES anuncia que está doente, se afasta e começa tratamento

O veterano padre Josemar Stein, pároco da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, em Meaípe, Guarapari, anunciou que vai se afastar por pelo menos dois meses das suas funções para tratar sua saúde.
O pároco, de 67 anos de idade e 39 de ordenação presbiteral, informou que foi diagnosticado recentemente com uma doença chamada ataxia progressiva, que, segundo ele, acarreta perda da mobilidade motora e de movimentos.
“Isso requer muita atenção na postura corporal, tenho que mudar muitos hábitos diários”, relatou. “O neurologista pediu um afastamento inicial de dois meses de todas as atividades de trabalho para cuidar da minha saúde”.
Josemar Stein disse que apresentou seu laudo médico ao arcebispo de Vitória, dom Ângelo Mezzari, que concedeu os dois meses de licença requeridos para o pároco cuidar da sua saúde.
Sempre fui saudável, mas estou atravessando uma fase diferente na minha vida
Padre Josemar Stein Pároco em Meaípe, Guarapari
Dom Ângelo, diante da ausência temporária de Stein, designou o padre Daniel Calil Mascalubo para assumir interinamente a paróquia de Meaípe. Neste período, Josemar Stein continua na paróquia, embora sem presidir celebrações e atendimentos de fiéis.
Com longa experiência no seu ministério presbiteral, padre Josemar já atuou nas Paróquias São Francisco de Assis (Jardim da Penha); São Pedro (Praia do Suá) e São Miguel Arcanjo (Araguaia, Marechal Floriano), entre outras.
A coluna deseja plena recuperação e restabelecimento da saúde do padre Josemar Stein.
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