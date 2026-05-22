Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Coluna Leonel Ximenes

Padre no ES anuncia que está doente, se afasta e começa tratamento

Pároco da Arquidiocese de Vitória já foi substituído por outro padre

Publicado em 22 de Maio de 2026 às 03:15

Públicado em 

22 mai 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Padre Josemar Stein ficará pelo menos dois meses das suas atividades pastorais
Padre Josemar Stein ficará pelo menos dois meses afastado das suas atividades pastorais Instagram da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes de Meaípe

O veterano padre Josemar Stein, pároco da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, em Meaípe, Guarapari, anunciou que vai se afastar por pelo menos dois meses das suas funções para tratar sua saúde.


O pároco, de 67 anos de idade e 39 de ordenação presbiteral, informou que foi diagnosticado recentemente com uma doença chamada ataxia progressiva, que, segundo ele, acarreta perda da mobilidade motora e de movimentos.

O comunicado do afastamento do padre Josemar
O comunicado do afastamento do padre Josemar Instagram da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes de Meaípe

“Isso requer muita atenção na postura corporal, tenho que mudar muitos hábitos diários”, relatou. “O neurologista pediu um afastamento inicial de dois meses de todas as atividades de trabalho para cuidar da minha saúde”.


Josemar Stein disse que apresentou seu laudo médico ao arcebispo de Vitória, dom Ângelo Mezzari, que concedeu os dois meses de licença requeridos para o pároco cuidar da sua saúde. 

Sempre fui saudável, mas estou atravessando uma fase diferente na minha vida

Padre Josemar Stein Pároco em Meaípe, Guarapari

Dom Ângelo, diante da ausência temporária de Stein, designou o padre Daniel Calil Mascalubo para assumir interinamente a paróquia de Meaípe. Neste período, Josemar Stein continua na paróquia, embora sem presidir celebrações e atendimentos de fiéis.

O padre Daniel Calil Mascalubo assumiu interinamente a paróquia de Meaípe
O padre Daniel Calil Mascalubo assumiu interinamente a paróquia de Meaípe Instagram da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes de Meaípe

Com longa experiência no seu ministério presbiteral, padre Josemar já atuou nas Paróquias São Francisco de Assis (Jardim da Penha); São Pedro (Praia do Suá) e São Miguel Arcanjo (Araguaia, Marechal Floriano), entre outras.


A coluna deseja plena recuperação e restabelecimento da saúde do padre Josemar Stein.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES 

Conheça os padres “senadores” escolhidos para ajudar o arcebispo de Vitória

Velórios em cidade do ES serão realizados em antiga agência bancária

Escola com nome Dante Michelini vira Araceli em Vila Velha

Sacerdote do ES agora preside o órgão que representa os padres do Brasil

A "nova velhice" em destaque no dia da visita da eterna Garota de Ipanema ao ES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Guarapari Arquidiocese de Vitória dom Ângelo Igreja Católica Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A unidade da Artenza em Vila Velha opera em um imóvel de cerca de 2.600 metros quadrados de área de exposição, distribuídos em três andares
Móveis Conquista de Vila Velha muda de nome e vira Artenza
Velocidade na Terra
Copa ASAA celebra terceiro aniversário da Associação Automobilística de Aracruz
Imagem de destaque
5 dicas para se preparar para o Enem e principais vestibulares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados