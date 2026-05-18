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Coluna Leonel Ximenes

Conheça os padres “senadores” escolhidos para ajudar o arcebispo de Vitória

Previsto no Código de Direito Canônico, Conselho Presbiteral auxilia o prelado no governo da Arquidiocese

Publicado em 18 de Maio de 2026 às 03:15

Públicado em 

18 mai 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Arcebispo, bispo auxiliar e padres na primeira reunião do novo Conselho Presbiteral da Arquidiocese de Vitória
Arcebispo, bispo auxiliar e padres na primeira reunião do novo Conselho Presbiteral da Arquidiocese de Vitória Arquidiocese de Vitória

Foi realizada na última terça-feira (12) a primeira reunião do recém-empossado Conselho Presbiteral da Arquidiocese de Vitória. Escolhido pelo arcebispo, dom Ângelo Mezzari, o colegiado é formado por padres e pelo bispo auxiliar, dom Andherson Franklin Lustoza de Souza. 


É um organismo consultivo, previsto no Código de Direito Canônico (cânones 495 a 501) que auxilia o arcebispo no governo pastoral. Na Arquidiocese de Vitória, o Conselho Presbiteral tem mandato de dois anos.


Entre os membros nomeados estão o bispo auxiliar, vigários, coordenadores e representantes das áreas pastorais da Arquidiocese, além de representantes dos presbíteros religiosos e convidados.

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Na reunião do dia 12, ao término do encontro, os membros do colegiado fizeram o juramento de fidelidade e a profissão de fé, reafirmando o compromisso com a Igreja e com o serviço pastoral confiado a cada um. 


Documento que rege as normas da Igreja Católica, o Código de Direito Canônico, no cânon 495, faz uma curiosa analogia com o poder civil ao determinar que, em cada diocese, deve ser constituído um conselho de sacerdotes que represente o presbitério, agindo como "senado" do bispo. 


Compõem o novo Conselho Presbiteral:

Bispo auxiliar

Dom Andherson Franklin Lustoza de Souza

Conselheiros pelos ofícios que exercem

Pe. Ivo Ferreira de Amorim, vigário geral

Pe. Jorge Campos Ramos, reitor do Seminário Nossa Senhora da Penha e vigário geral

Pe. Kelder José Brandão Figueira, vigário episcopal para Ação Social, Política e Ecumênica

Pe. Anderson Gomes da Silva, vigário episcopal para a Comunicação

Pe. Paulo Régis Silvestre, ecônomo

Pe. Hiller Stefanon Sezini, vigário judicial e presidente do Tribunal Eclesiástico Interdiocesano e de Apelação de Vitória

Pe. Cláudio Alves Moreira, coordenador de pastoral;


Conselheiros eleitos

Pe. Zaelton da Costa Nascimento, representante dos presbíteros

Pe. Arthur Francisco Juliatti dos Santos, representante da Área Pastoral de Benevente

Pe. Kremerson Giestas Dias, representante da Área Pastoral de Cariacica-Viana

Pe. Ricardo Petroni S. Passamani, representante da Área Pastoral da Serra-Fundão

Pe. João Marcelo dos Santos, representante da Área Pastoral Serrana

Pe. Abel de Andrade, representante da Área Pastoral de Vila Velha

Pe. Antônio Peroni Filho, representante da Área Pastoral de Vitória

Conselheiro representante dos presbíteros religiosos

Pe. Patrick da Silva Poli dos Santos, MSC, Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus

Conselheiros convidados

Pe. Diego Carvalho dos Santos, presidente da Comissão Nacional de Presbíteros

Pe. Renato Criste Covre, cura da Catedral Metropolitana, pároco da Paróquia Nossa Senhora da Vitória e secretário do Regional Leste 3/CNBB

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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