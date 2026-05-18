Conheça os padres “senadores” escolhidos para ajudar o arcebispo de Vitória

Foi realizada na última terça-feira (12) a primeira reunião do recém-empossado Conselho Presbiteral da Arquidiocese de Vitória. Escolhido pelo arcebispo, dom Ângelo Mezzari, o colegiado é formado por padres e pelo bispo auxiliar, dom Andherson Franklin Lustoza de Souza.
É um organismo consultivo, previsto no Código de Direito Canônico (cânones 495 a 501) que auxilia o arcebispo no governo pastoral. Na Arquidiocese de Vitória, o Conselho Presbiteral tem mandato de dois anos.
Entre os membros nomeados estão o bispo auxiliar, vigários, coordenadores e representantes das áreas pastorais da Arquidiocese, além de representantes dos presbíteros religiosos e convidados.
Na reunião do dia 12, ao término do encontro, os membros do colegiado fizeram o juramento de fidelidade e a profissão de fé, reafirmando o compromisso com a Igreja e com o serviço pastoral confiado a cada um.
Documento que rege as normas da Igreja Católica, o Código de Direito Canônico, no cânon 495, faz uma curiosa analogia com o poder civil ao determinar que, em cada diocese, deve ser constituído um conselho de sacerdotes que represente o presbitério, agindo como "senado" do bispo.
Compõem o novo Conselho Presbiteral:
Bispo auxiliar
Dom Andherson Franklin Lustoza de Souza
Conselheiros pelos ofícios que exercem
Pe. Ivo Ferreira de Amorim, vigário geral
Pe. Jorge Campos Ramos, reitor do Seminário Nossa Senhora da Penha e vigário geral
Pe. Kelder José Brandão Figueira, vigário episcopal para Ação Social, Política e Ecumênica
Pe. Anderson Gomes da Silva, vigário episcopal para a Comunicação
Pe. Paulo Régis Silvestre, ecônomo
Pe. Hiller Stefanon Sezini, vigário judicial e presidente do Tribunal Eclesiástico Interdiocesano e de Apelação de Vitória
Pe. Cláudio Alves Moreira, coordenador de pastoral;
Conselheiros eleitos
Pe. Zaelton da Costa Nascimento, representante dos presbíteros
Pe. Arthur Francisco Juliatti dos Santos, representante da Área Pastoral de Benevente
Pe. Kremerson Giestas Dias, representante da Área Pastoral de Cariacica-Viana
Pe. Ricardo Petroni S. Passamani, representante da Área Pastoral da Serra-Fundão
Pe. João Marcelo dos Santos, representante da Área Pastoral Serrana
Pe. Abel de Andrade, representante da Área Pastoral de Vila Velha
Pe. Antônio Peroni Filho, representante da Área Pastoral de Vitória
Conselheiro representante dos presbíteros religiosos
Pe. Patrick da Silva Poli dos Santos, MSC, Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus
Conselheiros convidados
Pe. Diego Carvalho dos Santos, presidente da Comissão Nacional de Presbíteros
Pe. Renato Criste Covre, cura da Catedral Metropolitana, pároco da Paróquia Nossa Senhora da Vitória e secretário do Regional Leste 3/CNBB
LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES