Conheça os padres “senadores” escolhidos para ajudar o arcebispo de Vitória

Foi realizada na última terça-feira (12) a primeira reunião do recém-empossado Conselho Presbiteral da Arquidiocese de Vitória. Escolhido pelo arcebispo, dom Ângelo Mezzari, o colegiado é formado por padres e pelo bispo auxiliar, dom Andherson Franklin Lustoza de Souza.





É um organismo consultivo, previsto no Código de Direito Canônico (cânones 495 a 501) que auxilia o arcebispo no governo pastoral. Na Arquidiocese de Vitória, o Conselho Presbiteral tem mandato de dois anos.





Entre os membros nomeados estão o bispo auxiliar, vigários, coordenadores e representantes das áreas pastorais da Arquidiocese, além de representantes dos presbíteros religiosos e convidados.