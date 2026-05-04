Vereadores aprovam distribuição de Bíblias em cidade do ES

Em sua justificativa, o parlamentar evangélico cita a atuação, no Brasil e no exterior, do grupo Gideões Internacionais na distribuição de Novos Testamentos em escolas.





“No Brasil, desde a implantação do ministério em 1958, os Gideões já distribuíram

aproximadamente 193 milhões de Novos Testamentos, com uma média anual de 6,85 milhões de exemplares entregues gratuitamente em diferentes contextos, incluindo escolas”, cita o Pastor Ezequias, como é mais conhecido.





O vereador sustenta que seu projeto não colide com a laicidade do Estado brasileiro, prevista na Constituição Federal: “O caráter autorizativo do presente projeto, aliado à voluntariedade da recepção dos exemplares pelos estudantes, reforça sua compatibilidade com o princípio da laicidade do Estado brasileiro e evita qualquer vício de iniciativa, uma vez que não impõe obrigação ao Executivo nem acarreta despesas públicas adicionais”.