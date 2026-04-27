Aos 82 anos, a eterna Garota de Ipanema conta seus segredos no ES

Símbolo brasileiro de elegância, vitalidade e autenticidade, Helô Pinheiro estará em Vitória, no dia 26 de maio, para participar do evento “Mulheres Além do Tempo”, um encontro que propõe uma reflexão sobre longevidade, autocuidado e protagonismo feminino. O evento exclusivo será realizado no Restaurante Aquamarine, no Iate Clube do Espírito Santo.
Aos 82 anos, Helô segue como referência de uma mulher que atravessa o tempo com presença, relevância e fidelidade à própria essência. Há alguns dias, durante participação no Rio Fashion Week, a modelo voltou a chamar atenção ao desfilar cheia de vitalidade, reforçando que beleza e presença não têm idade.
Heloísa Eneida Menezes Paes Pinto, a Helô Pinheiro, é a musa inspiradora da canção "Garota de Ipanema" (1962), composta por Tom Jobim e Vinícius de Moraes. A beleza da jovem de 17 anos, que passava a caminho da praia de Ipanema, encantou os compositores, tornando-a um símbolo da Bossa-Nova e uma das mulheres mais famosas do Brasil.
SÍMBOLO DA BOSSA-NOVA
Reconhecida mundialmente como a eterna Garota de Ipanema, ela se tornou um símbolo que transcende gerações, representando uma beleza que vai além da estética, construída também por meio de escolhas, comportamento, saúde e postura ao longo da vida.
O evento é promovido pela Home Angels Vitória, franquia especializada em cuidadores de idosos, adultos e crianças, que tem a Helô como embaixadora da marca.
A ocasião terá como ponto alto uma roda de conversa reunindo mulheres que se destacam em suas áreas. Além de Helô Pinheiro, participam a dermatologista Priscila Passamani, a empresária Eduarda Buaiz e Mabia Carneiro, à frente da unidade capixaba da Home Angels.
“Falar de longevidade é falar sobre escolhas conscientes ao longo da vida. Vai muito além da estética, engloba saúde, bem-estar e o impacto das escolhas de hoje no legado de amanhã. A Helô consegue traduzir isso de forma muito genuína, ela representa uma beleza que vem da autenticidade e da forma como se vive o tempo”, afirma a médica Priscila Passamani, que irá compor a roda de conversa
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