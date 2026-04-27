Aos 82 anos, a eterna Garota de Ipanema conta seus segredos no ES

Símbolo brasileiro de elegância, vitalidade e autenticidade, Helô Pinheiro estará em Vitória, no dia 26 de maio, para participar do evento “Mulheres Além do Tempo”, um encontro que propõe uma reflexão sobre longevidade, autocuidado e protagonismo feminino. O evento exclusivo será realizado no Restaurante Aquamarine, no Iate Clube do Espírito Santo.





Aos 82 anos, Helô segue como referência de uma mulher que atravessa o tempo com presença, relevância e fidelidade à própria essência. Há alguns dias, durante participação no Rio Fashion Week, a modelo voltou a chamar atenção ao desfilar cheia de vitalidade, reforçando que beleza e presença não têm idade.





Heloísa Eneida Menezes Paes Pinto, a Helô Pinheiro, é a musa inspiradora da canção "Garota de Ipanema" (1962), composta por Tom Jobim e Vinícius de Moraes. A beleza da jovem de 17 anos, que passava a caminho da praia de Ipanema, encantou os compositores, tornando-a um símbolo da Bossa-Nova e uma das mulheres mais famosas do Brasil.