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Leonel Ximenes

Aos 82 anos, a eterna Garota de Ipanema conta seus segredos no ES

Helô Pinheiro estará em Vitória para participar do evento “Mulheres Além do Tempo”

Publicado em 27 de Abril de 2026 às 14:12

Públicado em 

27 abr 2026 às 14:12
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Helô Pinheiro é a musa inspiradora da canção "Garota de Ipanema" (1962), composta por Tom Jobim e Vinícius de Moraes
Helô Pinheiro é a musa inspiradora da canção "Garota de Ipanema" (1962), composta por Tom Jobim e Vinícius de Moraes Divulgação

Símbolo brasileiro de elegância, vitalidade e autenticidade, Helô Pinheiro estará em Vitória, no dia 26 de maio, para participar do evento “Mulheres Além do Tempo”, um encontro que propõe uma reflexão sobre longevidade, autocuidado e protagonismo feminino. O evento exclusivo será realizado no Restaurante Aquamarine, no Iate Clube do Espírito Santo.


Aos 82 anos, Helô segue como referência de uma mulher que atravessa o tempo com presença, relevância e fidelidade à própria essência. Há alguns dias, durante participação no Rio Fashion Week, a modelo voltou a chamar atenção ao desfilar cheia de vitalidade, reforçando que beleza e presença não têm idade. 


Heloísa Eneida Menezes Paes Pinto, a Helô Pinheiro, é a musa inspiradora da canção "Garota de Ipanema" (1962), composta por Tom Jobim e Vinícius de Moraes. A beleza da jovem de 17 anos, que passava a caminho da praia de Ipanema, encantou os compositores, tornando-a um símbolo da Bossa-Nova e uma das mulheres mais famosas do Brasil.

SÍMBOLO DA BOSSA-NOVA

Reconhecida mundialmente como a eterna Garota de Ipanema, ela se tornou um símbolo que transcende gerações, representando uma beleza que vai além da estética, construída também por meio de escolhas, comportamento, saúde e postura ao longo da vida.


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O evento é promovido pela Home Angels Vitória, franquia especializada em cuidadores de idosos, adultos e crianças, que tem a Helô como embaixadora da marca.


 A ocasião terá como ponto alto uma roda de conversa reunindo mulheres que se destacam em suas áreas. Além de Helô Pinheiro, participam a dermatologista Priscila Passamani, a empresária Eduarda Buaiz e Mabia Carneiro, à frente da unidade capixaba da Home Angels.


“Falar de longevidade é falar sobre escolhas conscientes ao longo da vida. Vai muito além da estética, engloba saúde, bem-estar e o impacto das escolhas de hoje no legado de amanhã. A Helô consegue traduzir isso de forma muito genuína, ela representa uma beleza que vem da autenticidade e da forma como se vive o tempo”, afirma a médica Priscila Passamani, que irá compor a roda de conversa


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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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