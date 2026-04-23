Já está definido o presidente da poderosa Federação do Comércio-ES

Apenas uma chapa foi inscrita para disputar a eleição para o comando da poderosa Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo, no dia 5 de maio. Sem concorrentes, o atual presidente da Fecomércio-ES, Idalberto Moro, será reconduzido ao cargo para o quadriênio 2026-2030.





Segundo informou a federação, o prazo de registro de chapas para a próxima gestão foi encerrado nesta segunda-feira (20), com a inscrição de uma chapa única.





Em 2022, quando foi eleito pela primeira vez, Idalberto anunciou que a federação não iria permitir mais a releição do seu presidente, mas, segundo ele, no dia 19 de dezembro de 2025, o Conselho da Fecomércio-ES decidiu permitir uma recondução do comandante da entidade.





"O Conselho, quase por unanimidade, entendeu que um mandato é insuficiente para que a entidade desse conta dos projetos em andamento, que são muito grandes, e modificou o estatuto, permitindo uma reeleição a partir da agora", alegou Moro.





Entre esses projetos, ele cita investimentos, no valor previsto de R$ 400 milhões, que serão feitos no Sistema Fecomércio-ES, incluindo a construção da nova sede da federação, de seis novas escolas do Senac e toda a revitalização das três unidades hoteleiras e oito escolas do Sesc.



