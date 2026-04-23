Já está definido o presidente da poderosa Federação do Comércio-ES

Apenas uma chapa foi inscrita para disputar a eleição para o comando da poderosa Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo, no dia 5 de maio. Sem concorrentes, o atual presidente da Fecomércio-ES, Idalberto Moro, será reconduzido ao cargo para o quadriênio 2026-2030.
Segundo informou a federação, o prazo de registro de chapas para a próxima gestão foi encerrado nesta segunda-feira (20), com a inscrição de uma chapa única.
Em 2022, quando foi eleito pela primeira vez, Idalberto anunciou que a federação não iria permitir mais a releição do seu presidente, mas, segundo ele, no dia 19 de dezembro de 2025, o Conselho da Fecomércio-ES decidiu permitir uma recondução do comandante da entidade.
"O Conselho, quase por unanimidade, entendeu que um mandato é insuficiente para que a entidade desse conta dos projetos em andamento, que são muito grandes, e modificou o estatuto, permitindo uma reeleição a partir da agora", alegou Moro.
Entre esses projetos, ele cita investimentos, no valor previsto de R$ 400 milhões, que serão feitos no Sistema Fecomércio-ES, incluindo a construção da nova sede da federação, de seis novas escolas do Senac e toda a revitalização das três unidades hoteleiras e oito escolas do Sesc.
Em comunicado, Moro, candidato à reeleição, agradeceu aos presidentes de sindicatos e aos diretores da federação “pela atuação ativa nas decisões estratégicas orientadas a resultados”.
“Aproveito este momento para agradecer a cada um de vocês pelo papel fundamental no fortalecimento da representação sindical, na transformação de vidas por meio do Senac e do Sesc, na promoção do turismo capixaba e em âmbito nacional, na ampliação do diálogo com o poder público e no desenvolvimento econômico e social do Espírito Santo”, disse o presidente da Fecomércio-ES.
A entidade defende os interesses de 391 mil empresas que respondem por 70% do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado e empregam 719 mil pessoas. Representa ainda 24 sindicatos filiados nos setores lojista, atacadista, varejista, exportador e importador, de café e de eventos.
FEDERAÇÃO TEVE POUCOS PRESIDENTES
Criada por Américo Buaiz em 1954 e fundada formalmente em 1968, sob nova legislação, a Fecomércio-ES desde então teve apenas quatro presidentes: Antônio de Oliveira Santos, Hamilton Rebello e José Lino Sepulcri. Este último ficou 16 anos no poder, mas ainda perde para seu antecessor, que durante 20 anos deu as cartas na entidade.
Idalberto Moro está a caminho de ficar oito. Por enquanto.
A FUTURA DIRETORIA DA FECOMÉRCIO-ES
* Presidente: Idalberto Luiz Moro
* Vice-presidente de Gestão Planejamento: Luiz Coelho Coutinho
* Vice-presidente: Cláudio Pagiola Sipolatti
* Vice-presidente: José Carlos Bergamin
* Vice-presidente: César Bressan
* Vice-presidente: Moacyr Artemes Menegatti Júnior
* Primeiro diretor financeiro: Aurélio Cardoso da Fonseca
* Segundo diretor financeiro: Rogério Abranches Alcântara
* Primeiro diretor secretário: Lésio Romulo Contarini Júnior
* Segundo diretor secretário: Jorge Luiz Nicchio
* Diretor de patrimônio: Maurício Meireles Rocha Júnior
* Diretor do setor de comércio: Marcelo Salles Barbosa
* Diretor do setor de serviços: Waldês Calvi
* Diretor do setor de turismo: Elcimar Teixeira de Paula
* Diretor de relações institucionais: Marcus Mendes de Magalhães
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