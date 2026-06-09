Motociclista fica ferido após colisão com caminhão na Serra

Um motociclista ficou ferido após se envolver em uma colisão com um caminhão na manhã desta terça-feira (9), na Avenida Mestre Álvaro, na altura do bairro Barcelona, na Serra.
De acordo com informações da Polícia Militar, o motociclista sofreu ferimentos e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, depois, encaminhado ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, no mesmo município.
Não há informações sobre o estado de saúde do motociclista ou a dinâmica do acidente.