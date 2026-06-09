Motociclista fica ferido após colisão com caminhão na Serra

Um corpo, ainda sem identificação, foi encontrado dentro de uma caixa seca às margens da ES 080, na altura do bairro Emílio Callegari, em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, na segunda-feira (8). De acordo com a Polícia Militar, a caixa seca fica localizada em uma área de vegetação de difícil acesso, e o corpo estava parcialmente submerso em uma poça d'água.





O Corpo de Bombeiros fez a retirada do corpo do local, e a perícia da Polícia Científica foi acionada. Segundo a corporação, durante os trabalhos iniciais, os peritos não encontraram indícios aparentes de violência ou lesões.





O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, para a realização de exames que vão auxiliar na identificação da vítima e na conclusão do laudo pericial.





A Polícia Civil informa que o caso foi registrado como encontro de cadáver e encaminhado à Delegacia de São Domingos do Norte.