Comerciantes reclamam de prejuízos após novo sistema binário em Praia Grande

Comerciantes de Praia Grande, em Fundão, reclamam dos impactos do novo sistema binário implantado na região. Segundo eles, as mudanças no trânsito reduziram o movimento dos estabelecimentos, eliminaram vagas de estacionamento e têm causado confusão entre motoristas que circulam pelo balneário.
Trechos da Avenida Tancredo Neves, da Rodovia Linhares e da Rua Rio de Janeiro deixaram de ter mão dupla e passaram a operar em sentido único. A equipe da TV Gazeta foi ao local e flagrou motoristas trafegando na contramão em dois pontos do novo sistema viário, situação que, segundo comerciantes, tem sido frequente desde as mudanças.
As alterações fazem parte das obras de revitalização da Orla de Praia Grande, executadas pelo Governo do Estado. O investimento é superior a R$ 15 milhões, e a conclusão dos serviços está prevista para o primeiro trimestre de 2027.
Dono de uma loja que funciona há cinco anos, Rodrigo Celestino Ligiero decidiu mudar de endereço. Ele afirma que a falta de estacionamento prejudicou o acesso dos clientes e reduziu o movimento do comércio. “Não tem movimento. O trânsito bagunçou nosso comércio todo. Não tem como cliente estacionar aqui para comprar. Estou com medo de quebrar. Estou mudando para não quebrar”, relatou.
Segundo Rodrigo, antes era permitido estacionar em frente ao grupo de lojas. As vagas foram retiradas após o início das obras, enquanto do outro lado da via já era proibido parar e estacionar.
A comerciante Arlete Rodrigues de Araújo também reclama dos efeitos das mudanças. Ela afirma que o movimento da lanchonete e pastelaria caiu 90% e relata congestionamentos durante a tarde, quando veículos de empresas localizadas em Aracruz passam pela região. "É buzinação, é barulho, é carreta passando. Ta horrível", desabafou.
Arlete relatou ainda dois acidentes na região após as mudanças. Conforme a comerciante, um carro atingiu uma bicicleta em uma bifurcação. Em outro ponto, um motociclista teria caído durante a passagem de uma ambulância.
Robert Lima, que mantém uma loja de conserto de celulares e acessórios no local há 11 anos, diz que escuta reclamações de clientes sobre a dificuldade para estacionar. Segundo ele, algumas pessoas passam pelo estabelecimento e prometem retornar, mas acabam procurando outro local.
Sistema divide opiniões
Apesar das reclamações dos comerciantes, há quem aprove as mudanças no trânsito. O motorista de aplicativo Wallace Muniz Silva afirma que a circulação de veículos melhorou após a implantação do sistema binário.
"Agora melhorou, e a gente tem que se acostumar e se adaptar à mudança", afirmou.
Wallace conta que já chegou a gastar uma hora e meia para percorrer o trecho entre a rotatória de Nova Almeida e o Mirante, trajeto que normalmente levaria entre dez e 15 minutos.
O que diz o DER-ES
O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informou que realizou audiências públicas com moradores, comerciantes e lideranças comunitárias durante a elaboração do projeto e o andamento das obras. Segundo o órgão, algumas solicitações, como melhorias na sinalização e abertura de novas vagas, foram atendidas durante o processo.
O DER afirmou ainda que o diálogo continua aberto e que novos pedidos de mudanças podem ser protocolados para análise da equipe técnica.
*Com informações do repórter Elton Ribeiro, da TV Gazeta
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