Comerciantes reclamam de prejuízos após novo sistema binário em Praia Grande

Comerciantes de Praia Grande, em Fundão, reclamam dos impactos do novo sistema binário implantado na região. Segundo eles, as mudanças no trânsito reduziram o movimento dos estabelecimentos, eliminaram vagas de estacionamento e têm causado confusão entre motoristas que circulam pelo balneário.





Trechos da Avenida Tancredo Neves, da Rodovia Linhares e da Rua Rio de Janeiro deixaram de ter mão dupla e passaram a operar em sentido único. A equipe da TV Gazeta foi ao local e flagrou motoristas trafegando na contramão em dois pontos do novo sistema viário, situação que, segundo comerciantes, tem sido frequente desde as mudanças.