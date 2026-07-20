Cidades em movimento: o que as novas obras revelam sobre a Grande Vitória

*Por Fabiano Martins





Quem circula hoje pela Grande Vitória percebe que a transformação urbana deixou de ser uma promessa para se tornar realidade. Novas intervenções em mobilidade, requalificação de espaços públicos, recuperação de áreas históricas e investimentos voltados ao turismo revelam uma Região Metropolitana que passa a enxergar o desenvolvimento de forma mais integrada.





Esse movimento ocorre em um momento favorável para o Espírito Santo. O crescimento do turismo, a ampliação dos investimentos e o fortalecimento da economia criam um ambiente propício para projetos que vão além da infraestrutura tradicional. Mais do que construir vias ou equipamentos urbanos, as cidades começam a investir em qualidade de vida, convivência e valorização de seus territórios.





Em Vitória, a urbanização do Canal de Camburi aproxima a cidade de sua geografia natural e amplia os espaços de convivência. Vila Velha reforça sua vocação turística com a revitalização da orla e a implantação do novo Mercado de Pescado.





Na Serra, as intervenções viárias buscam responder ao crescimento acelerado do município, melhorando a mobilidade e a integração entre bairros. Cariacica consolida um amplo programa de investimentos em infraestrutura, saneamento, mobilidade e requalificação urbana, enquanto Viana demonstra que a preservação do patrimônio histórico também pode impulsionar o desenvolvimento econômico e cultural.





Embora diferentes entre si, essas iniciativas compartilham um mesmo propósito: tornar as cidades mais acessíveis, conectadas, atrativas e preparadas para o futuro. A mobilidade deixa de significar apenas deslocamento; passa a representar acesso ao trabalho, aos serviços, ao lazer e a novas oportunidades. Da mesma forma, a recuperação de áreas públicas e históricas fortalece a identidade dos municípios e amplia seu potencial turístico e econômico.





Essa visão integrada também beneficia o mercado imobiliário. Cidades mais organizadas, com melhor infraestrutura e espaços urbanos qualificados tornam-se mais atrativas para moradores, investidores e novos empreendimentos. O desenvolvimento deixa de estar associado apenas à expansão física e passa a incorporar aspectos como sustentabilidade, pertencimento, valorização do patrimônio e qualidade de vida.





Mais do que um conjunto de obras, a Grande Vitória vive um processo de transformação que redefine a forma de ocupar e vivenciar seus espaços urbanos.





Quando planejamento, mobilidade, preservação e desenvolvimento caminham juntos, toda a sociedade colhe os resultados — e o futuro da Região Metropolitana passa a ser construído não apenas com concreto, mas com uma visão mais humana e integrada de cidade.





*Fabiano Martins é diretor da Ademi-Secovi/ES, Diretor Comercial da Construtora Épura e CEO da Ideali Imóveis