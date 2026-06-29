Capacitação como ferramenta de melhorias do mercado imobiliário

O mercado imobiliário vive um momento de forte aquecimento em todo o estado do Espírito Santo, impulsionado por uma combinação de aspectos que estimulam o crescimento do setor. Entre eles, destacam-se a expansão econômica, o aumento da confiança dos investidores, a melhoria das condições de crédito, a crescente demanda por imóveis residenciais e comerciais, além dos investimentos em infraestrutura e planejamento urbano.





No entanto, um dos elementos que certamente contribuem para esse cenário positivo é o compromisso do mercado imobiliário com a qualificação de seus gestores e colaboradores. Ao investir continuamente em capacitação, desenvolvimento de competências e atualização profissional, as empresas fortalecem sua capacidade de atender às necessidades do consumidor, identificar oportunidades e oferecer soluções cada vez mais adequadas aos clientes, potencializando os resultados e sustentando o dinamismo do setor.





Em um cenário cada vez mais aquecido, competitivo e orientado por dados, a capacitação profissional deixa de ser um diferencial para se tornar um pilar essencial no desenvolvimento sustentável dos mercados. No setor imobiliário, essa realidade é ainda mais evidente, considerando a complexidade das operações, a constante evolução das legislações, as transformações tecnológicas e as mudanças no comportamento do consumidor.





Investir em capacitação é, antes de tudo, investir em qualidade. Profissionais bem preparados tomam decisões mais assertivas, conduzem negociações com maior segurança e oferecem um atendimento mais qualificado, gerando confiança e fortalecendo a reputação de todo o setor. Esse movimento eleva o padrão das entregas e contribui diretamente para um ambiente de negócios mais saudável e transparente.





Além disso, a qualificação contínua permite que empresas e profissionais acompanhem tendências e se adaptem com agilidade. Temas como digitalização de processos, uso de inteligência de dados, sustentabilidade, legislação e novas formas de financiamento imobiliário exigem atualização constante. Aqueles que se mantêm capacitados conseguem não apenas acompanhar essas mudanças, mas também antecipá-las, posicionando-se de forma estratégica no mercado.





Outro ponto relevante é o impacto coletivo da capacitação. Quando promovida por entidades de classe e associações, ela deixa de ser um ganho individual e passa a ser uma alavanca de desenvolvimento setorial.





Nesse contexto, a atuação da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES) se destaca ao manter um olhar constante para a qualificação dos seus associados, promovendo, de forma recorrente, encontros mensais voltados à capacitação, à troca de ideias e ao compartilhamento de boas práticas.





Um exemplo recente desse compromisso com a capacitação foi a participação de um grupo de associados da Ademi-ES no Cupola Summit 2026, em Curitiba. O evento reuniu importantes referências do mercado imobiliário nacional e abordou temas como inteligência artificial, gestão de pessoas e cases de sucesso de diferentes empresas do setor.





Os insights trazidos pela equipe da Helmer Imóveis, sediada em Linhares, que esteve presente no evento, servirão de base para a implementação de ações práticas afim de aprimorar os processos da empresa.





Outro encontro que promove relevante troca de ideias sobre hábitos e tendências de consumo entre empresários do mercado imobiliário é o Talk Imóveis, promovido pela Rede Gazeta. O “Talk” conta com o apoio da Ademi-ES na curadoria das palestras e este ano será realizado no dia 12 de agosto.





Por fim, é importante destacar que a busca por conhecimento deve ser contínua. O mercado não é estático e a evolução é constante. Nesse contexto, a capacitação se consolida como uma ferramenta estratégica de transformação — não apenas para indivíduos e empresas, mas para todo o ecossistema do mercado imobiliário.





Promover e incentivar a qualificação é, portanto, um compromisso com o futuro: um futuro mais eficiente, inovador e sustentável para o setor.





* Ramiro Helmer é diretor da Ademi-Secovi/ES e sócio da Helmer Imóveis em Linhares.