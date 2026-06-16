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Renata Rasseli

Café da manhã reúne mercado imobiliário para "start" do Talk Imóveis A Gazeta

A Rede Gazeta reuniu lideranças e empresários do mercado imobiliário e da construção civil, nesta terça-feira (16)

Publicado em 16 de Junho de 2026 às 13:46

Publicado em 

16 jun 2026 às 13:46
Renata Rasseli

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Renata Rasseli

Bruno Passoni, Alexandre Schubert, Aristóteles Passos, Leandro Lorenzon e Marcello Moraes
Bruno Passoni, Alexandre Schubert, Aristóteles Passos, Leandro Lorenzon e Marcello Moraes Fernando Madeira

A Rede Gazeta reuniu lideranças e empresários do mercado imobiliário e da construção civil, em um café da manhã, nesta terça-feira (16), para dar o "start "na sétima edição do Talk Imóveis, maior evento de conteúdo do mercado imobiliário capixaba, que é realizado pela editoria de Imóveis de A Gazeta.


No pré-evento, presidentes de entidades e diretores de construtoras e imobiliárias conheceram as propostas de tema para o Talk Imóveis 2026, e também puderam contribuir com sugestões de abordagens para a construção do evento, que já tem data marcada: 12 de agosto. 


Criado em 2020, o Talk Imóveis chega à sétima edição consolidado como o principal evento de conteúdo do mercado imobiliário.  Trata-se de um fórum que reúne os principais players do setor para discutir tendências, inovações e os rumos do desenvolvimento urbano no Espírito Santo.

Assim como no ano passado, a agenda do Talk Imóveis 2026 será organizada em dois blocos: um para líderes de construtoras e incorporadoras e ouro para imobiliárias e corretores de imóveis com conteúdos personalizados.

Os convidados do café da manhã, realizado na Sala Vip da Rede Gazeta, foram recebidos pelo diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes; pelo diretor de Mercado, Bruno Passoni; pela gerente do Estúdio Gazeta, Mariana Perini, e pela editora do Estúdio Gazeta, Flávia Martins. Veja as fotos! 

Ricardo Gava, Beatriz Brandão e Fabiano Martins
Ricardo Gava, Beatriz Brandão e Fabiano Martins Fernando Madeira
Cecília e Paula Rody
Cecília e Paula Rody Fernando Madeira
Luiz Cláudio Mazzini Gomes, Luiza Stefanini, Mariana Perini e Bruno Passoni
Luiz Cláudio Mazzini Gomes, Luiza Stefanini, Mariana Perini e Bruno Passoni Divulgação
Flavia Martins, Mariana Perini, Livia Giacomin e Renata Rasseli
Flavia Martins, Mariana Perini, Livia Giacomin e Renata Rasseli Fernando Madeira

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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