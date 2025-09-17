Digital e interativa

Revista Talk Imóveis 2025 mostra transformações do mercado no ES

Publicação interativa produzida por Imóveis A Gazeta mostra como o setor imobiliário capixaba se projeta para um cenário em que tecnologia, sustentabilidade e novas formas de financiamento se tornam protagonistas

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 07:59

Revista digital de Imóveis A Gazeta pode ser acessada gratuitamente no celular, computador ou tablet Crédito: Estúdio Gazeta

O mercado imobiliário capixaba vive um período de transformações intensas. Com a chegada da chamada era 5.0, o setor no Espírito Santo se projeta para um cenário em que tecnologia, sustentabilidade e novas formas de financiamento se tornam protagonistas. Mais do que acompanhar esse ritmo, a revista Imóveis A Gazeta - Especial Talk Imóveis 2025 se propõe a traduzir essas mudanças e oferecer uma visão ampla sobre os caminhos do morar e investir no Espírito Santo.

A publicação será lançada nesta quarta-feira (17), durante o evento Talk imóveis 2025, evento que reúne representantes de construtoras, incorporadoras, imobiliárias e entidades de classe, para debater o futuro do setor. Acesse gratuitamente a revista, clicando neste link.

Nesta edição da revista – a 5ª desde que A Gazeta iniciou esse movimento de compreender melhor o setor e mapear, com conteúdo, as novidades para quem vive e investe na área – reportagens especiais mostram inovações como o uso de inteligência artificial, do planejamento das obras às vendas, tornando processos mais ágeis e assertivos; novas fontes de crédito e os impactos da reforma tributária; entre outras questões que influenciam diretamente a tomada de decisão de construtores, corretores e consumidores.

Do litoral ao interior, passando por empreendimentos de luxo, pelo crescimento do short stay no aluguel e pelas oportunidades do “Minha Casa, Minha Vida”, o mercado se reinventa para atender demandas de diferentes públicos, ao passo que a fotografia do Espírito Santo se transforma e reflete o que há de mais moderno e desejado mundo afora.

