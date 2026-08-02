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Eleições 2026

PSol confirma apoio a Helder ao governo do ES e oficializa candidatos

Partido realizou convenção um dia depois de definir chapa da federação com a Rede, que lançou professor Fabian ao Senado na sexta-feira (31)

Publicado em 01 de Agosto de 2026 às 21:18

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

01 ago 2026 às 21:18
Convenção do PSol em Vitória
Convenção do PSol em Vitória Divulgação

Depois de realizar na sexta-feira (31) a convenção em federação com a Rede, o PSol promoveu um novo encontro do partido na tarde deste sábado (1°), na Câmara de Vereadores de Vitória, em que reafirmou a escolha do professor Carlos Fabian na disputa ao Senado Federal. A reunião partidária oficializou, ainda, o primeiro suplente na chapa ao lançar o nome de Toni Cabano, dirigente municipal da legenda, e confirmou as bancadas de deputados. 


O presidente estadual do PSol, Welington Barros, disse que a vaga da segunda suplência deverá ser anunciada nos próximos dias. A articulação é por uma candidatura feminina que possa representar a diversidade que é característica do partido.  


"Nas chapas, temos pessoas com deficiência, LGBTs, negros, mulheres. A gente está buscando um nome para ser suplente que possa agregar nessa construção", pontuou. 


Nas proporcionais, o PSol apresentou 11 candidatos a deputado estadual, sendo seis homens e cinco mulheres. Para deputado federal foram lançados seis nomes — quatro homens e duas mulheres.


No geral, a federação PSol-Rede tem seis candidatos à Câmara Federal e outros 23 para a Assembleia Legislativa. 


Mas a unidade dos federados termina por aí. Os partidos precisaram de pelo menos duas reuniões anteriores para entrar em consenso sobre os cargos majoritários (Senado e governo do Espírito Santo).  A solução encontrada foi subir em palanques diferentes: PSol defenderá Helder Salomão (PT) na busca pelo comando do governo estadual, enquanto a Rede apoiará o governador Ricardo Ferraço (MDB), que visa à reeleição.


Já para o Senado, o nome indicado pelos dois partidos como segunda opção de voto será o do petista Fabiano Contarato. Para a primeira cadeira, no entanto, a Rede não defenderá Fabian, mas, sim, o ex-governador Renato Casagrande (PSB).


Sobre a divergência da federação no apoio ao Senado e ao governo do Estado, Welington Barros explicou que seguir em caminhos diferentes foi a solução possível. 


"Foi o que a gente conseguiu construir, respeitando o desejo e o projeto de cada partido na federação. Conseguimos garantir os nossos interesses, preservando o segundo voto no Senado ao Contarato e o apoio ao Helder. Entendemos também as limitações da Rede, que participa do atual governo. Não é o ideal, mas foi o possível", sustenta. 


Welington reforçou que, apesar das diferenças, os dois partidos se mantêm dispostos ao diálogo. "Buscamos sempre entender a posição de um e de outro."


Assim, de conversa em conversa, PSol e Rede voltam a convergir quando o debate passa a ser a disputa para a Presidência da República: ambos apoiam a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Para reafirmar a parceria, a deputada estadual Iniry Lopes (PT) esteve na convenção psolista para representar os correligionários do partido.

A deputada Iriny Lopes (PT) em convenção do PSol
A deputada Iriny Lopes (PT) em convenção do PSol Divulgação

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