PSol e Rede avançam em acordo para lançar Fabian ao Senado, mas há impasses

Os partidos federados Rede e Psol avançaram nas negociações para a manutenção da pré-candidatura do professor Carlos Fabian ao Senado pelo Espírito Santo, em reunião realizada nesta sexta-feira (17).
Apesar do progresso em direção a um consenso a poucos dias antes do início das convenções partidárias, que começam a ser realizadas no dia 20 de julho, a federação ainda enfrenta impasses sobre os objetivos e apoios de cada legenda para as Eleições 2026.
As duas siglas vinham enfrentando impasses nas últimas semanas principalmente sobre quem apoiar na disputa pelo governo do Espírito Santo e também por uma das vagas ao Senado.
A Rede defende que a federação apoie o governador Ricardo Ferraço (MDB) na corrida ao Palácio Anchieta e componha a chapa da base governista, com o ex-governador Renato Casagrande (PSB) e um segundo nome para o Senado, indicado pelo grupo. Já o Psol descarta apoiar Ferraço ao governo e insiste em manter ao menos uma candidatura própria ao Senado.
Avanços na conversa
O presidente estadual do PSol, Wellington Barros, explicou que na reunião desta sexta os partidos conseguiram definir as candidaturas proporcionais e avançaram no diálogo para manter a candidatura proporcional de Fabian e da Rede, além de apoiar o ex-governador Renato Casagrande (PSB) na disputa por uma das vagas de senador.
Para Barros, a manutenção do nome de Fabian é considerada fundamental para a ampliação da base eleitoral do partido, buscando atingir tanto a classe média quanto as periferias. “Nossa aposta no nome do Fabian é justamente ir além de dar vazão ao programa do partido, mas de cumprir a base eleitoral do Psol”, afirmou.
Além disso, a legenda trabalha com a perspectiva de apoiar Fabiano Contarato (PT) para a segunda vaga ao Senado.
O pré-candidato ao Senado pelo Psol, professor Fabian, considerou que a reunião entre as legendas foi um bom caminho para viabilizar a sua candidatura.
“Recebo com alegria porque a mesa foi distensionada. Alguns acordos foram realizados sobre como a federação vai se comportar nos palanques e na semana que vem tem mais uma rodada de conversas”, afirma.
Nova reunião para resolver impasse
Por outro lado, a Rede Sustentabilidade ainda não endossou formalmente o nome de Fabian, mantendo o foco no apoio ao ex-governador Renato Casagrande (PSB) para uma vaga ao Senado e a candidatura de Ricardo Ferraço (MDB) para o governo do Estado.
Segundo Laís, porta-voz da Rede no Espírito Santo, o partido tem uma posição fechada de apoio a Casagrande, o que cria um descompasso com as intenções do PSol, que dialoga prioritariamente com o PT.
Para a deputada estadual Camila Valadão (Psol), uma saída cogitada para o impasse é registrar a candidatura de Fabian pela federação, mas deixar a Rede "desobrigada" de fazer campanha para o professor. Camila explicou que esse modelo já foi utilizado nas eleições gerais de 2022, permitindo que cada partido seguisse prioridades distintas informalmente. Na época, Audifax Barcelos foi o candidato da Rede ao governo do Estado.
Uma nova rodada de conversas está prevista para a próxima semana, após quarta-feira (22), para que as lideranças possam consultar suas bases antes de uma decisão final. A definição vai ocorrer na convenção da federação, que já está marcada para o dia 1º de agosto, às 14h, na Câmara de Vitória.
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