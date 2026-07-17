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Eleições 2026

PSol e Rede avançam em acordo para lançar Fabian ao Senado, mas há impasses

Depois da falta de acordo nas últimas conversas, partidos federados avançaram na definição das candidaturas proporcionais

Publicado em 17 de Julho de 2026 às 20:03

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

17 jul 2026 às 20:03
Professor Fabian é pré-candidato ao Senado pelo Psol
Professor Fabian é pré-candidato ao Senado pelo Psol Reprodução

Os partidos federados Rede e Psol avançaram nas negociações para a manutenção da pré-candidatura do professor Carlos Fabian ao Senado pelo Espírito Santo, em reunião realizada nesta sexta-feira (17).


Apesar do progresso em direção a um consenso a poucos dias antes do início das convenções partidárias, que começam a ser realizadas no dia 20 de julho, a federação ainda enfrenta impasses sobre os objetivos e apoios de cada legenda para as Eleições 2026.


As duas siglas vinham enfrentando impasses nas últimas semanas principalmente sobre quem apoiar na disputa pelo governo do Espírito Santo e também por uma das vagas ao Senado.


A Rede defende que a federação apoie o governador Ricardo Ferraço (MDB) na corrida ao Palácio Anchieta e componha a chapa da base governista, com o ex-governador Renato Casagrande (PSB) e um segundo nome para o Senado, indicado pelo grupo. Já o Psol descarta apoiar Ferraço ao governo e insiste em manter ao menos uma candidatura própria ao Senado. 

Avanços na conversa

O presidente estadual do PSol, Wellington Barros, explicou que na reunião desta sexta os partidos conseguiram definir as candidaturas proporcionais e avançaram no diálogo para manter a candidatura proporcional de Fabian e da Rede, além de apoiar o ex-governador Renato Casagrande (PSB) na disputa por uma das vagas de senador.


Para Barros, a manutenção do nome de Fabian é considerada fundamental para a ampliação da base eleitoral do partido, buscando atingir tanto a classe média quanto as periferias. “Nossa aposta no nome do Fabian é justamente ir além de dar vazão ao programa do partido, mas de cumprir a base eleitoral do Psol”, afirmou.


Além disso, a legenda trabalha com a perspectiva de apoiar Fabiano Contarato (PT) para a segunda vaga ao Senado.


O pré-candidato ao Senado pelo Psol, professor Fabian, considerou que a reunião entre as legendas foi um bom caminho para viabilizar a sua candidatura. 


“Recebo com alegria porque a mesa foi distensionada. Alguns acordos foram realizados sobre como a federação vai se comportar nos palanques e na semana que vem tem mais uma rodada de conversas”, afirma.

Nova reunião para resolver impasse

Por outro lado, a Rede Sustentabilidade ainda não endossou formalmente o nome de Fabian, mantendo o foco no apoio ao ex-governador Renato Casagrande (PSB) para uma vaga ao Senado e a candidatura de Ricardo Ferraço (MDB) para o governo do Estado.


Segundo Laís, porta-voz da Rede no Espírito Santo, o partido tem uma posição fechada de apoio a Casagrande, o que cria um descompasso com as intenções do PSol, que dialoga prioritariamente com o PT.


Para a deputada estadual Camila Valadão (Psol), uma saída cogitada para o impasse é registrar a candidatura de Fabian pela federação, mas deixar a Rede "desobrigada" de fazer campanha para o professor. Camila explicou que esse modelo já foi utilizado nas eleições gerais de 2022, permitindo que cada partido seguisse prioridades distintas informalmente. Na época, Audifax Barcelos foi o candidato da Rede ao governo do Estado.


Uma nova rodada de conversas está prevista para a próxima semana, após quarta-feira (22), para que as lideranças possam consultar suas bases antes de uma decisão final. A definição vai ocorrer na convenção da federação, que já está marcada para o dia 1º de agosto, às 14h, na Câmara de Vitória.

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