PSol e Rede avançam em acordo para lançar Fabian ao Senado, mas há impasses

Os partidos federados Rede e Psol avançaram nas negociações para a manutenção da pré-candidatura do professor Carlos Fabian ao Senado pelo Espírito Santo, em reunião realizada nesta sexta-feira (17).





Apesar do progresso em direção a um consenso a poucos dias antes do início das convenções partidárias, que começam a ser realizadas no dia 20 de julho, a federação ainda enfrenta impasses sobre os objetivos e apoios de cada legenda para as Eleições 2026.





As duas siglas vinham enfrentando impasses nas últimas semanas principalmente sobre quem apoiar na disputa pelo governo do Espírito Santo e também por uma das vagas ao Senado.





A Rede defende que a federação apoie o governador Ricardo Ferraço (MDB) na corrida ao Palácio Anchieta e componha a chapa da base governista, com o ex-governador Renato Casagrande (PSB) e um segundo nome para o Senado, indicado pelo grupo. Já o Psol descarta apoiar Ferraço ao governo e insiste em manter ao menos uma candidatura própria ao Senado.