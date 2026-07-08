Racha entre Psol e Rede no ES põe em dúvida apoio para governo e Senado

A pouco menos de duas semanas das convenções partidárias, marcadas para 20 de julho, um racha na federação formada pelo Partido Socialismo e Liberdade (Psol) e a Rede Sustentabilidade pode resultar na retirada da única candidatura ao Senado apresentada pelo grupo até agora.





O impasse entre as duas siglas envolve divergências sobre quem apoiar na disputa pelo governo do Espírito Santo e também na eleição para uma das duas vagas de senador.





A Rede defende que a federação apoie o governador Ricardo Ferraço (MDB) na corrida ao Palácio Anchieta e componha a chapa da base governista, com o ex-governador Renato Casagrande (PSB) e um segundo nome para o Senado indicado pelo grupo. Já o Psol descarta apoiar Ferraço ao governo e insiste em manter ao menos uma candidatura própria ao Senado.





Ainda nos primeiros meses do ano, o professor Carlos Fabian (Psol) foi lançado como pré-candidato da legenda ao Senado. A expectativa era de que seu nome fosse respaldado pela Rede, parceira do Psol na federação desde as eleições de 2022. Nos bastidores, porém, a tendência é que a candidatura seja retirada antes mesmo do início das convenções.





No início da noite desta terça-feira (7), a reportagem de A Gazeta apurou, em primeira mão, que a direção nacional da federação avalia até mesmo uma possível intervenção para tentar resolver o impasse entre os dois partidos. A existência das divergências foi confirmada tanto pelo presidente estadual do Psol, Wellington Barros, quanto pela porta-voz da Rede no Espírito Santo, Laís Garcia.





Apesar de reconhecerem o desencontro entre os projetos políticos das duas legendas, ambos adotaram um tom conciliador.





"Neste momento, há uma pressão para que o Psol retire a candidatura do Fabian. No entanto, a candidatura dele é importante para nós. A direção nacional do Psol defende a manutenção dessa candidatura, mesmo diante do impasse. Mas a ideia é seguir discutindo, mantendo o diálogo aberto", afirmou Wellington Barros.





Sobre a disputa pelo governo, o dirigente reiterou que a orientação da legenda é pedir votos para o deputado federal Helder Salomão (PT).





"Essa possibilidade foi apresentada (de apoio a Ricardo Ferraço), mas, em hipótese alguma, o Psol faria coligação com Ricardo Ferraço. A Rede compreendeu esse nosso posicionamento. Vamos manter essa decisão", disse.





Questionado sobre a segunda vaga ao Senado, Wellington afirmou que o Psol já decidiu apoiar a tentativa de reeleição de Fabiano Contarato (PT).