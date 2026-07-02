Eleições no ES: Ferraço diz que escolha de vice será 'decisão coletiva'

“A decisão sobre o vice será coletiva, não será uma decisão pessoal.” Foi com essa afirmação que o governador Ricardo Ferraço (MDB) revelou, na tarde desta quarta-feira (1º), em que estágio está a discussão sobre a vaga de vice na chapa que lidera na disputa pelo Palácio Anchieta nas eleições deste ano.





Segundo o governador, a definição deve ficar para as vésperas das convenções partidárias, que começam em 20 de julho e se encerram em 5 de agosto.





“Até lá, nosso foco é continuar trabalhando, apresentando programas, projetos e ações que possam melhorar a vida dos capixabas”, afirmou Ferraço em conversa com a reportagem, logo após uma coletiva, na sede do Executivo estadual.





Nos bastidores da política capixaba, a disputa pela indicação do vice está concentrada, principalmente, na federação União Progressista, formada por União Brasil e Progressistas (PP), e presidida pelo deputado federal Josias Da Vitória, que também preside o PP em território capixaba. As duas siglas defendem que o nome seja definido em conjunto, pelas duas agremiações, mas cada uma trabalha também para emplacar um candidato do seu partido.





Pelo PP, aparecem entre os cotados o deputado federal Amaro Neto, a capitã Andressa, do Corpo de Bombeiros, o vereador de Vitória Camilo Neves e o empresário de Guarapari Rodolfo Mai.





Já pelo União Brasil, já foram citados o deputado federal Messias Donato e a vereadora de Vila Velha Patrícia Crizanto. Recentemente, o presidente estadual da legenda, deputado Marcelo Santos, lançou o nome da servidora Joelma Costalonga como alternativa para compor a chapa de Ferraço.





Ela é secretária da Casa dos Municípios da Assembleia Legislativa e já presidiu o Partido da Renovação Democrática (PRD). Atualmente, coordena o programa Arranjos Produtivos, uma das principais vitrines da gestão de Marcelo Santos no comando do Legislativo estadual.





Em entrevista à colunista Letícia Gonçalves, de A Gazeta, no último dia 18, Marcelo Santos defendeu a indicação da aliada.





"Eu, enquanto presidente do União, vou colocar o nome da Joelma à disposição para compor a discussão sobre a vice. Ela liderou o PRD por seis meses e o partido fez 26 vereadores. É uma mulher que tem serviços prestados à Assembleia e ao Espírito Santo", afirmou.





Conforme revelou a colunista, a federação União Progressista trabalha com a convicção de que caberá ao grupo indicar o candidato a vice na chapa governista.





Ao conversar com a reportagem nesta quarta-feira (1º), Ferraço reforçou que todos os partidos da base aliada, que apoiam a continuidade da atual gestão, serão ouvidos antes da definição.





“Em algum momento, com muita calma”, afirmou o governador, todas as legendas serão consultadas sobre a composição da chapa.