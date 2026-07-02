Rio Branco VN vence o Vitória e é campeão da Copa Espírito Santo

O Rio Branco VN foi campeão da Série B Capixaba, em 1993, do Campeonato Capixaba, em 2020, mas ainda faltava o título da Copa Espírito Santo. Na noite desta quarta-feira, no jogo único da final, disputado no estádio Kleber Andrade, o time de Venda Nova do Imigrante derrotou o Vitória-ES, por 1 a 0, e conquistou a única taça que faltava. Patrick Carvalho marcou o gol da vitória!





Campeão da Copa ES, o Rio Branco VN vai representar o Espírito Santo na Série D do Brasileirão 2027. Vice, o Vitória-ES fica com a vaga para a Copa Verde (Centro-Oeste) do ano que vem.





Fim da temporada para os clubes





É isso mesmo! Com seis meses para o fim de 2026, Rio Branco VN e Vitória-ES encerram as suas atividades na atual temporada. A partir de janeiro do ano que vem o Alvianil disputa o Campeonato Capixaba e o Brancão POelenteiro volta a campo apenas em meados de abril, quando vai jogar a Série D. Lembrando que o time de Venda Nova foi rebaixado e em 2027 estará na Série B Estadual.





O jogo





O Vitória-ES teve maior presença ofensiva nos minutos iniciais e criou boas oportunidades com Tony, Diego Guerra e, principalmente, na cabeçada de Abuda que acertou o travessão após cobrança de escanteio. Já o Rio Branco VN respondeu explorando erros da defesa adversária e levou perigo em três chances claras com Luquinha e Emerson Mineiro, mas o goleiro Lucão fez defesas decisivas para manter o placar zerado.





O Vitória-ES criou boas oportunidades, desperdiçou uma grande chance com João Paulo, acertou o travessão em cabeçada de Tonoli e ainda obrigou Waldson a fazer uma defesa importante nos acréscimos. Do outro lado, Lucão voltou a ser decisivo ao salvar o Vitória em finalizações de Gil Mineiro e Emerson Mineiro, mas não conseguiu evitar o gol aos 32 minutos, quando Patrick Carvalho completou de voleio uma bola cebeceada por Jorge Mendes e marcou o único gol da decisão. O Rio Branco VN ainda teve um gol anulado por falta sobre o goleiro, enquanto o Vitória pressionou até o fim, sem conseguir superar a defesa adversária.