Suspeita de matar casal em Minas Gerais teria fugido para o ES

Após a identificação da suspeita, militares do Grupo Especializado em Policiamento em Áreas de Risco (Gepar) foram até o endereço onde ela estaria morando, no bairro Veneza, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, mas ela não foi encontrada.





No local, uma mulher que se apresentou como tia da suspeita contou aos policiais que a sobrinha chegou à casa na noite de segunda-feira (29) com uma mochila preta e o filho. Questionada sobre a origem da mochila, a suspeita teria respondido que havia ganhado o objeto. Na manhã seguinte, ela reuniu os próprios pertences e afirmou que faria uma viagem com o filho para o Espírito Santo.





O paradeiro da suspeita, que não teve o nome revelado, ainda é desconhecido. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, roupas ensanguentadas, que teriam sido utilizadas por ela no momento do crime, foram encontradas em uma caçamba em uma rua próxima à casa onde o casal vivia.





A Polícia Civil do Espírito Santo foi procurada pela reportagem, para dizer se auxilia nas buscas pela suspeita em território capixaba, mas respondeu que as informações sobre o caso devem ser repassadas pela PC-MG. Sem dar detalhes sobre a investigação, a corporação mineira destacou apenas que as buscas continuam.





"Durante diligências, que são realizadas de forma ininterrupta, policiais civis localizaram pertences, possivelmente utilizados no crime, além de caixas que indicam ser de objetos subtraídos no apartamento. As evidências apontam para um suposto crime de latrocínio, mas nenhuma outra linha investigativa é descartada."





Em coletiva de imprensa realizada no final da tarde desta quarta-feira (1º), em Belo Horizonte, o delegado Felipe Freitas, do Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio, da Polícia Civil de Minas Gerais, declarou que aquela havia sido a primeira vez da suspeita na residência e que ela não tinha passagens anteriores pela polícia.





"O senhor foi chamado diversas vezes pelo filho, depois pelo cunhado, para assistir ao jogo (do Brasil contra o Japão na Copa do Mundo) em outro lugar, mas recusou, para ficar acompanhando (o serviço). Antes tivesse ido."





Ainda segundo o delegado, ela teria feito uma dívida de R$ 40 mil com agiota, e os próprios familiares vinham levantando dinheiro para quitar o débito. "Qual o contexto dessa dívida, a gente ainda não tem. Mas quando ela descartou as coisas na caçamba, tinha um carro de alto padrão esperando ela, então vamos investigar também a participação dessa pessoa que foi até lá esperá-la. Num primeiro momento, chegamos a cogitar que fosse um motorista de aplicativo, mas ficou esperando mais de 15 minutos lá."









*Com informações do g1