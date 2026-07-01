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Mãe e ex-padrastro são presos suspeitos de estuprar adolescentes em Linhares

De acordo com as investigações, o crime ocorreu repetidas vezes; mulher ainda agredia as filhas para que elas não contassem a ninguém

Publicado em 01 de Julho de 2026 às 13:47

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

01 jul 2026 às 13:47

A mãe e o ex-padrasto de duas adolescentes foram presos em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na terça-feira (30), suspeitos de estuprarem as meninas, que atualmente têm 12 e 14 anos. 


Segundo a Polícia Civilos estupros começaram há cerca de três anos e vinham acontecendo de forma repetida com a participação da mãe das meninas, que as levava até o local dos abusos. As investigações também apontam que a mulher agredia as vítimas com facas e fios para evitar que os crimes fossem descobertos.


O homem de 54 anos foi preso em uma propriedade rural onde trabalhava e morava. De acordo com as investigações, foi nesse local que os crimes também teriam ocorrido. 


Já a mulher, de 45 anos, foi detida em casa. Apesar de terem sido presos na mesma operação, os dois não mantinham mais um relacionamento e estavam separados.


A mãe foi levada ao Centro Prisional Feminino de Colatina (CPFCOL), enquanto o homem, que utilizava tornozeleira eletrônica, medida determinada pela Justiça em razão de processos anteriores relacionados à Lei Maria da Penha, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Serra.


Ainda segundo a corporação, a mulher tem 15 filhos. As crianças ficaram sob os cuidados de familiares, enquanto as duas vítimas dos estupros foram acolhidas pelo Conselho Tutelar.


Os nomes dos envolvidos e o bairro onde ocorreu o crime não estão sendo divulgados para preservar a vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

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