Mãe e ex-padrastro são presos suspeitos de estuprar adolescentes em Linhares

A mãe e o ex-padrasto de duas adolescentes foram presos em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na terça-feira (30), suspeitos de estuprarem as meninas, que atualmente têm 12 e 14 anos.





Segundo a Polícia Civil, os estupros começaram há cerca de três anos e vinham acontecendo de forma repetida com a participação da mãe das meninas, que as levava até o local dos abusos. As investigações também apontam que a mulher agredia as vítimas com facas e fios para evitar que os crimes fossem descobertos.





O homem de 54 anos foi preso em uma propriedade rural onde trabalhava e morava. De acordo com as investigações, foi nesse local que os crimes também teriam ocorrido.





Já a mulher, de 45 anos, foi detida em casa. Apesar de terem sido presos na mesma operação, os dois não mantinham mais um relacionamento e estavam separados.





A mãe foi levada ao Centro Prisional Feminino de Colatina (CPFCOL), enquanto o homem, que utilizava tornozeleira eletrônica, medida determinada pela Justiça em razão de processos anteriores relacionados à Lei Maria da Penha, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Serra.





Ainda segundo a corporação, a mulher tem 15 filhos. As crianças ficaram sob os cuidados de familiares, enquanto as duas vítimas dos estupros foram acolhidas pelo Conselho Tutelar.





Os nomes dos envolvidos e o bairro onde ocorreu o crime não estão sendo divulgados para preservar a vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).