Homem morre após invadir casa e ser imobilizado com 'mata-leão' em Linhares

Um homem identificado como Ângelo Ramon da Silva morreu na noite deste sábado (27) após invadir uma residência no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, ele foi imobilizado por um jovem de 19 anos com um golpe conhecido como "mata-leão". Equipes do Samu tentaram reanimar o homem por cerca de uma hora, mas o óbito foi confirmado no local.





De acordo com a Polícia Militar, o jovem contou que a vítima entrou na casa agressiva e aparentemente alterada, colocando em risco os moradores, entre eles os avós dele. Para conter a invasão, o rapaz afirmou que utilizou a técnica de estrangulamento e soltou o homem assim que ele parou de reagir. Vizinhos perceberam que a vítima ainda respirava e acionaram o Samu. Durante a perícia, foram encontrados vestígios de um pó branco semelhante à cocaína nas narinas e na camisa do homem.





A Polícia Civil informou que o jovem que imobilizou a vítima foi encaminhado à Delegacia Regional de Linhares, prestou depoimento e foi liberado, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para lavrar prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica para necropsia, antes de ser liberado para os familiares.