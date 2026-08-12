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Acidente

Motociclista morre após bater em caminhonete na ES 381, em São Mateus

Segundo a PM, vítima, identificada como Ludivan Freitas Sá, de 48 anos, não tinha CNH e estava com o farol da moto apagado

Publicado em 12 de Agosto de 2026 às 11:47

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

12 ago 2026 às 11:47
Acidente aconteceu na ES 381, na região de Nova Aimorés
Ludivan Freitas Sa, 48 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local Reprodução | Montagem de A Gazeta

Um motociclista de 48 anos morreu após se envolver em um acidente com uma caminhonete na ES 381, na região de Nova Aimorés, zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de terça-feira (11). Segundo a Polícia Militar, Ludivan Freitas Sá morreu no local e não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).


O motorista da caminhonete relatou à PM que fazia uma conversão quando foi atingido pela motocicleta. De acordo com ele, não houve tempo para evitar a colisão. O condutor afirmou ainda que a moto estava com o farol apagado, o que teria dificultado a visualização do veículo na pista.


Uma equipe da Polícia Científica esteve no local, e o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, para necropsia e posterior liberação aos familiares. O motorista da caminhonete fez o teste do bafômetro, que deu negativo, e foi encaminhado à delegacia.


Segundo a Polícia Civil, o motorista foi ouvido e liberado, pois permaneceu no local do acidente e não havia elementos que justificassem a prisão em flagrante. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus.

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