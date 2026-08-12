Ataque a tiros deixa um morto e dois feridos na Serra

Um jovem de 28 anos foi morto e outras duas pessoas ficaram feridas durante um ataque a tiros no meio da rua em Parque das Gaivotas, na região de Nova Almeida, na Serra, na terça-feira (11). Uma das vítimas foi atingida de raspão dentro de casa.





De acordo com a Polícia Militar, os atiradores passaram em um carro branco e efetuaram diversos disparos pela rua, por volta de meio-dia. Judá Benhur Vago de Souza, de 28 anos, morreu no local.





As outras vítimas são um adolescente de 17 anos e um homem que estava em casa quando foi atingido de raspão. Segundo moradores, ele é conhecido por trabalhar na captura de caranguejos.





A quantidade de tiros assustou moradores e pessoas que passavam pelo local. O adolescente foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Não há informações sobre o estado de saúde dele.





Segundo a PM, o jovem morto no ataque tinha passagens pela polícia por roubos de motocicletas na região.





O ataque será investigado pela Polícia Civil.





(Com informações de Alice Sousa, da TV Gazeta)