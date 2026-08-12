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Nova Almeida

Ataque a tiros deixa um morto e dois feridos na Serra

Atiradores passaram de carro e efetuaram diversos disparos no meio da rua; uma das vítimas foi atingida dentro de casa

Publicado em 12 de Agosto de 2026 às 12:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2026 às 12:22
Judá Benhur Vago de Souza, 28 anos, morreu após ser baleado em bairro da Serra
Judá Benhur Vago de Souza, 28 anos, morreu após ser baleado Crédito: Archimedes Patricio e Reprodução

Um jovem de 28 anos foi morto e outras duas pessoas ficaram feridas durante um ataque a tiros no meio da rua em Parque das Gaivotas, na região de Nova Almeida, na Serra, na terça-feira (11). Uma das vítimas foi atingida de raspão dentro de casa.


De acordo com a Polícia Militar, os atiradores passaram em um carro branco e efetuaram diversos disparos pela rua, por volta de meio-dia. Judá Benhur Vago de Souza, de 28 anos, morreu no local. 


As outras vítimas são um adolescente de 17 anos e um homem que estava em casa quando foi atingido de raspão. Segundo moradores, ele é conhecido por trabalhar na captura de caranguejos.


A quantidade de tiros assustou moradores e pessoas que passavam pelo local. O adolescente foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Não há informações sobre o estado de saúde dele.


Segundo a PM, o jovem morto no ataque tinha passagens pela polícia por roubos de motocicletas na região.


O ataque será investigado pela Polícia Civil. 


(Com informações de Alice Sousa, da TV Gazeta)

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