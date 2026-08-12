Operação mira grupo que escondia drogas em tonel em manguezal de Cariacica

Duas pessoas foram presas e drogas escondidas dentro de um tonel enterrado em uma área de manguezal foram apreendidas durante a Operação Aratu, realizada na manhã desta quarta-feira (12), em Cariacica. A ação tem como objetivo desarticular uma organização criminosa que atua no município.





Coordenada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (Ficco/ES), a operação cumpre quatro mandados de prisão temporária e três de busca e apreensão. Até o momento, dois alvos foram localizados. No manguezal, foram apreendidos 22 tabletes e 695 buchas de maconha, que estavam dentro de um tonel enterrado.





Segundo a Polícia Federal, as investigações começaram em maio de 2026, após dois suspeitos serem presos com maconha e dinheiro. A partir da apuração, outros integrantes do grupo foram identificados. Eles teriam funções relevantes na estrutura criminosa, com divisão de tarefas, controle de estoque, preparo e fracionamento de drogas e movimentação financeira.





Os nomes dos presos não foram divulgados. A Ficco/ES é coordenada pela Polícia Federal e reúne as polícias Militar, Civil e Penal, a Secretaria Nacional de Políticas Penais e as guardas municipais de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana.