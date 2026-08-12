Motorista de app roda 520 km com três passageiras e leva calote de R$ 675 no ES

Um motorista de aplicativo, de 52 anos, denunciou ter levado um calote de R$ 675 após transportar três passageiras de Belo Horizonte, em Minas Gerais, até Cariacica, na Grande Vitória. Segundo o relato, ele percorreu cerca de 520 quilômetros durante a viagem, finalizada na madrugada desta quarta-feira (12).





O valor combinado pela corrida foi de R$ 1.175. Ainda de acordo com o motorista, R$ 500 foram pagos por meio de transferências via Pix, realizadas em nome de dois homens. O restante, de R$ 675, não foi pago.





Ao chegar ao bairro Alzira Ramos, em Cariacica, uma das passageiras pediu para que o motorista parasse o veículo porque precisava ir ao banheiro.





Nesse momento, segundo o motorista, três homens apareceram no local. As três mulheres e os homens fugiram a pé em direção a um matagal localizado atrás de um condomínio, sem pagar o valor restante da corrida.





O condutor registrou um boletim de ocorrência. A Polícia Civil foi procurada para mais informações sobre as investigações do caso.