Incêndios se aproximam de casas e assustam moradores em Colatina

Incêndios em áreas de vegetação assustaram moradores de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (10). Duas ocorrências foram registradas: uma entre os bairros Antônio Damiani e São Miguel e outra no bairro Ayrton Senna. Em ambos os locais, o fogo se aproximou de residências.





O motoboy Fernando Ferreira estava trabalhando quando uma vizinha avisou que as chamas estavam próximas de sua casa, no bairro Antônio Damiani. Ele voltou às pressas para verificar a situação. "A gente fica assustado quando o fogo chega perto da nossa casa. Tenho criança pequena, inclusive, minha filha menor tem problema respiratório", afirma. "Tive que sair correndo do serviço para vir aqui ver como estava a situação".





No bairro Ayrton Senna, a preocupação também foi com a proximidade das chamas das residências. Uma moradora, que preferiu não se identificar, tentou combater o fogo por conta própria para evitar que atingisse sua casa e as plantas do quintal. "Estou tentando amenizar o fogo porque senão vai pegar nas minhas plantas", explicou.