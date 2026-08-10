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Noroeste do ES

Incêndios se aproximam de casas e assustam moradores em Colatina

Uma moradora tentou combater o fogo por conta própria para evitar que atingisse sua casa e as plantas do quintal

Publicado em 10 de Agosto de 2026 às 20:32

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

10 ago 2026 às 20:32
Fogo chegou perto de casas e galpões de empresas.
Fogo chegou perto de casas e galpões de empresas. Heriklis Douglas

Incêndios em áreas de vegetação assustaram moradores de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (10). Duas ocorrências foram registradas: uma entre os bairros Antônio Damiani e São Miguel e outra no bairro Ayrton Senna. Em ambos os locais, o fogo se aproximou de residências. 


O motoboy Fernando Ferreira estava trabalhando quando uma vizinha avisou que as chamas estavam próximas de sua casa, no bairro Antônio Damiani. Ele voltou às pressas para verificar a situação. "A gente fica assustado quando o fogo chega perto da nossa casa. Tenho criança pequena, inclusive, minha filha menor tem problema respiratório", afirma. "Tive que sair correndo do serviço para vir aqui ver como estava a situação". 


No bairro Ayrton Senna, a preocupação também foi com a proximidade das chamas das residências. Uma moradora, que preferiu não se identificar, tentou combater o fogo por conta própria para evitar que atingisse sua casa e as plantas do quintal. "Estou tentando amenizar o fogo porque senão vai pegar nas minhas plantas", explicou.

Moradora tentou combater o fogo com a própria mangueira.
Moradora tentou combater o fogo com a própria mangueira. Heriklis Douglas

Moradores relataram à equipe da TV Gazeta que acionaram o Corpo de Bombeiros, mas reclamaram da demora no atendimento. Procurada sobre a queixa, a corporação informou apenas que os incêndios estão controlados e que, caso novos acionamentos ocorram, as equipes estão preparadas para atuar nos locais.

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