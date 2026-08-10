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Incêndio atinge vegetação e assusta moradores de aldeia indígena em Aracruz

Publicado em

10 ago 2026 às 12:19

Um incêndio em uma área de vegetação assustou moradores da aldeia indígena Areal, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (9). Segundo o cacique Jonas, o fogo começou após alguém colocar fogo em um pasto e se espalhou para uma grota, área de mata com vegetação mais baixa e rala, às margens de um rio.


De acordo com o cacique, as chamas não chegaram às casas, mas atingiram a vegetação próxima ao córrego e às nascentes. Imagens registradas pelos moradores mostram o céu avermelhado e as chamas altas durante o incêndio.


O fogo foi controlado pela brigada de incêndio da Suzano. Em nota, a empresa informou que enviou um caminhão-pipa e uma caminhonete 4x4 equipada para auxiliar no combate às chamas. A comunidade ficou em alerta durante o incêndio devido à proximidade das chamas com a área onde vivem os moradores. Não houve registro de pessoas feridas.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Investigação

Homem é encontrado morto com ferimento na cabeça em ponte de Cachoeiro

Publicado em 10/08/2026 às 14:12

Um homem foi encontrado morto com um ferimento na cabeça em uma ponte de pedestres que liga os bairros Baiminas e Independência, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de domingo (9). A identidade e a idade da vítima não foram divulgadas.


Segundo a Polícia Militar, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e constatou o óbito. Nenhum suspeito foi localizado. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim. 


A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Devolvido à natureza

Bicho-preguiça é resgatado às margens da BR 101 em São Mateus; vídeo

Publicado em 10/08/2026 às 13:58

Um bicho-preguiça foi resgatado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) às margens da BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, e devolvido à natureza na manhã desta segunda-feira (10). Segundo a corporação, o animal estava muito próximo à faixa de circulação de veículos e corria risco de ser atropelado.


Os policiais retiraram o bicho-preguiça da área de risco e o soltaram em um trecho de mata afastado do fluxo de veículos. A Ecovias Capixaba também foi acionada e informou que enviaria uma equipe especializada ao local para verificar a situação e acompanhar o animal.


A PRF orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar por trechos da BR 101 cercados por áreas de mata. Ao avistar um animal silvestre próximo à pista, a recomendação é reduzir a velocidade com cautela e evitar buzina ou farol alto, para não assustá-lo. Em caso de necessidade de resgate especializado de animais silvestres na BR 101, a concessionária pode ser acionada pelo telefone e WhatsApp 0800 7701 101.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Clima

Cidade do ES é 3ª mais quente do país com quase 40ºC, mas friozinho chega

Publicado em 10/08/2026 às 12:08

Uma cidade do Espírito Santo ficou entre as que registraram as temperaturas mais altas do Brasil no domingo (9). Alegre, na Região Sul capixaba, marcou 39,9 °C e apareceu no terceiro lugar no ranking, empatada com Araguaçu (TO). O levantamento é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). 


O município capixaba ficou atrás apenas de Peixe (TO), que registrou 40,3 °C, e Campos dos Goytacazes (RJ), com 40,0 °C. O calor, porém, não deve durar muito no Espírito Santo. Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, uma frente fria avança pela Região Sudeste e começa a influenciar o tempo no Estado.


Confira as maiores temperaturas registradas no Brasil no domingo, segundo o Inmet:


  • 40,3 °C - Peixe (TO)
  • 40,0 °C - Campos dos Goytacazes (RJ)
  • 39,9 °C - Alegre (ES) e Araguaçu (TO)
  • 39,6 °C - Porangatu (GO)
  • 39,5 °C - Gurupi (TO) e Cuiabá (MT)
  • 39,4 °C - Paranã (TO) e São Miguel do Araguaia (GO)
  • 39,2 °C - Oeiras (PI) e Aragarças (GO)
  • 39,1 °C - Porto Nacional (TO)
  • 39,0 °C - Rondonópolis (MT) e Marianópolis do Tocantins (TO)
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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Dificuldade de locomoção

Pacientes idosos da Santa Casa de Vitória terão transporte gratuito para consultas

Publicado em 10/08/2026 às 10:18
Santa Casa de Misericórdia de Vitória Divulgação/Santa Casa

Pacientes idosos da Santa Casa de Misericórdia de Vitória terão transporte gratuito por aplicativo para consultas e acompanhamento médico.


Segundo a administração do hospital, a iniciativa faz parte de um projeto desenvolvido pela Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas (CMB), em parceria com a Uber, que busca reduzir as barreiras de mobilidade enfrentadas por pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).


Além do transporte gratuito, o projeto integra a telemedicina ao atendimento presencial, permitindo que idosos com dificuldades de locomoção, limitações financeiras ou que vivem em municípios mais distantes mantenham o acompanhamento médico de forma contínua.


A iniciativa está vinculada ao ambulatório de geriatria da Santa Casa e beneficia, principalmente, pacientes com quadros clínicos complexos, que necessitam de acompanhamento após a alta hospitalar.


O direito à gratuidade é definido após a consulta e triagem feita pela equipe da Santa Casa, que verifica a necessidade de retorno ou acompanhamento.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Atenção

Quatro cidades do ES recebem alerta de baixa umidade; veja quais são

Publicado em 10/08/2026 às 09:59

Quatro cidades do Espírito Santo estão sob alerta amarelo de baixa umidade do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmetnesta segunda-feira (10). O aviso é válido das 12h às 18h e prevê umidade relativa do ar entre 30% e 20%, índice que exige atenção.


Confira os municípios sob alerta:

  1. Dores do Rio Preto
  2. Ibitirama
  3. Irupi
  4. Iúna


Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), níveis de umidade relativa do ar entre 40% e 60% são considerados ideais. Com a umidade abaixo desse patamar, o ar fica mais seco e pode provocar desidratação e irritação das mucosas. A baixa umidade também pode aumentar o risco de queimadas.


Para reduzir os efeitos do tempo seco, é importante manter a hidratação ao longo do dia e evitar atividades físicas intensas nos horários de maior calor e baixa umidade. Em caso de necessidade, a orientação do Inmet é buscar informações junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, ou ao Corpo de Bombeiros, pelo 193.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Em Nova Rosa da Penha

Homem encontra granadas durante pesca magnética em Cariacica

Publicado em 10/08/2026 às 09:20

Três objetos semelhantes a granadas foram encontrados por um homem durante uma pesca magnética  — no lugar do anzol é colocado um imã —) no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, no domingo (9). O caso aconteceu nas proximidades da Ponte Santa Maria.


Os artefatos foram identificados por militares, que acionaram o Esquadrão Antibombas da Companhia Independente de Operações Especiais (CIOE).

Granadas detonadas em Cariacica
Granadas detonadas em Cariacica Polícia Militar

De acordo com a Polícia Militar, devido às características técnicas dos objetos e após avaliação do técnico explosivista, foi decidido que os artefatos deveriam ser destruídos no próprio local, para evitar riscos à vida e ao patrimônio.


Os três artefatos foram detonados em uma explosão controlada. 

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Chamas controladas

Incêndio de grandes proporções atinge secador de café em Santa Teresa

Publicado em 09/08/2026 às 19:59
A situação mobilizou o Corpo de Bombeiros, os Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Jetibá e a Defesa Civil Municipal
O trabalho de combate durou aproximadamente oito horas, sendo pelo menos seis horas de combate direto às chamas. Reprodução | Instagram @bombeirosvoluntariossmj

Um incêndio de grandes proporções atingiu um secador de café em uma propriedade rural em Lombardia, Santa Teresa, na região Serrana do Espírito Santo. O incidente aconteceu na noite de sábado (8). A situação mobilizou o Corpo de Bombeiros, os Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Jetibá e a Defesa Civil Municipal.


De acordo com os Bombeiros Voluntários, o trabalho de combate durou aproximadamente oito horas, sendo pelo menos seis horas de combate direto às chamas. Segundo os militares, estima-se que tenham sido utilizados cerca de 50 mil litros de água durante a ocorrência. 


Apesar da dimensão do incêndio, as equipes conseguiram preservar grande parte do patrimônio. Segundo os Bombeiros Voluntários, não houve grandes prejuízos em máquinas, equipamentos e outros bens que estavam no local.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Fogo em vegetação

Incêndio se espalha por vegetação e se aproxima de casas em Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 09/08/2026 às 19:54
Incêndio aconteceu na tarde deste domingo (9), no bairro Campo Leopoldina
Segundo moradores, o incêndio começou por volta das 17h e, por causa do vento, as chamas se alastraram rapidamente Imagens feitas por Leitores de AG

Um incêndio atingiu uma área de vegetação no bairro Campo Leopoldina, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, neste domingo (9). Segundo apuração da repórter Marina Venturoli, da TV Gazeta Sul, as chamas se espalharam por terrenos vazios, atingiram árvores e chegaram perto de residências.


Moradores relataram que o fogo começou por volta das 17h e se alastrou rapidamente devido ao vento e à vegetação alta. A fumaça chegou a encobrir a rua, e algumas pessoas deixaram as casas às pressas para se proteger.


A reportagem de A Gazeta procurou o Corpo de Bombeiros para obter informações sobre o combate às chamas e saber a extensão da área atingida, mas aguarda retorno.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Nenhum suspeito foi detido

Homem é encontrado morto em Colatina

Publicado em 09/08/2026 às 16:52

Um homem de 26 anos foi encontrado sem vida no bairro Barbados, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de sábado (8). De acordo com a Polícia Militar, a vítima, que não teve o nome divulgado, foi encontrada caída no chão. A corporação não informou as circunstâncias da morte.


A Polícia Científica foi acionada, e o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), onde passará por necropsia antes de ser liberado aos familiares.


Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Estradas

Carro bate em poste e pega fogo na BR 259, em Baixo Guandu

Publicado em 09/08/2026 às 15:26

Um carro ficou com a lataria destruída após bater em um poste e pegar fogo na BR 259, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã deste domingo (9). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), após a colisão, o veículo começou a pegar fogo. A corporação não informou se o motorista ficou ferido.


Nas imagens registradas por leitores de A Gazeta, é possível ver um poste caído sobre o veículo, às margens da rodovia. A vegetação ao redor também foi atingida pelas chamas.


Segundo a PRF, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar o incêndio. A reportagem de A Gazeta entrou em contato com os militares e aguarda retorno.

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Adrielle Mariana

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