Incêndio atinge vegetação e assusta moradores de aldeia indígena em Aracruz

Um incêndio em uma área de vegetação assustou moradores da aldeia indígena Areal, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (9). Segundo o cacique Jonas, o fogo começou após alguém colocar fogo em um pasto e se espalhou para uma grota, área de mata com vegetação mais baixa e rala, às margens de um rio.





De acordo com o cacique, as chamas não chegaram às casas, mas atingiram a vegetação próxima ao córrego e às nascentes. Imagens registradas pelos moradores mostram o céu avermelhado e as chamas altas durante o incêndio.





O fogo foi controlado pela brigada de incêndio da Suzano. Em nota, a empresa informou que enviou um caminhão-pipa e uma caminhonete 4x4 equipada para auxiliar no combate às chamas. A comunidade ficou em alerta durante o incêndio devido à proximidade das chamas com a área onde vivem os moradores. Não houve registro de pessoas feridas.