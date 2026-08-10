5 sinais de superdotação que podem passar despercebidos nas mulheres

“Muitas mulheres relatam que sempre sentiram que pensavam de maneira diferente das outras pessoas. Elas podem ter interesses muito variados, fazer perguntas profundas desde a infância e apresentar uma necessidade intensa de compreender o funcionamento das coisas. Quando não encontram pessoas com interesses ou ritmo de raciocínio compatíveis, isso pode ser interpretado como timidez ou dificuldade social”, explica a psiquiatra Fabrícia Signorelli, especialista em Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), Transtorno do Espectro Autista (TEA) e altas habilidades do Supera.