Cardápio saudável: 5 receitas com ingredientes ricos em vitamina B12 para o almoço da semana

Coloque os filés de sardinha em um recipiente e tempere com o suco de limão, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Deixe descansar por cerca de 15 minutos para incorporar os sabores. Em uma assadeira, distribua metade das rodelas de tomate e cebola. Disponha as sardinhas por cima e cubra com o restante do tomate e da cebola. Regue com o azeite e tempere com o orégano e o tomilho.