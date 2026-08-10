AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Grupo que planejava atentado em Brasília tinha mapa das plantas do Congresso e STF
Eleições 2026

Grupo que planejava atentado em Brasília tinha mapa das plantas do Congresso e STF

De acordo com exibição do Fantástico, da TV Globo, no domingo (9), monitoramento do Ministério da Justiça mostrou que o grupo "não tinha ideologia"

Publicado em 10 de Agosto de 2026 às 14:51

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

10 ago 2026 às 14:51

BRASÍLIA - O grupo suspeito de planejar atentados terroristas no centro de Brasília durante as eleições tinha mapas dos ministérios, do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal (STF), e não defendia um partido ou político específico. Eram apartidários. De acordo com exibição do programa Fantástico, da TV Globo, no domingo (9), o monitoramento do Ministério da Justiça mostrou que o grupo não "tinha lado", "não tinha ideologia", eles "queriam a revolução".


As comunicações dos integrantes ocorriam em dois grupos do aplicativo Telegram. Entre os planos discutidos, estava o de "explodir o edifício do debate onde os eleitos do 2º turno irão debater".


Eles estudavam construir explosivos, coquetéis Molotov e artefatos explosivos para os planos.

Polícia do DF executa buscas contra grupo que planejava atentado a bomba em Brasília nas eleições
Polícia do DF fez buscas contra grupo que planejava atentado a bomba em Brasília nas eleições PCDF/Divulgação

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou, no dia 4 deste mês, a Operação Rede Interrompida para desarticular o grupo criminosos.

Segundo a investigação, os alvos discutiam a invasão de prédios públicos, a seleção de alvos, formação tática, recrutamento de integrantes em diferentes Estados, análise de mapas e compartilhamento de plantas arquitetônicas de edifícios da capital federal.

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra oito investigados, com idades entre 19 e 31 anos, localizados em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Pernambuco e Rio Grande do Sul.

A operação foi conduzida pela Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento (DPCEV), da Polícia Civil do Distrito Federal.

De acordo com a investigação, os suspeitos utilizavam comunidades no aplicativo Telegram para disseminar conteúdos neonazistas, antissemitas e misóginos, recrutar novos integrantes e discutir o planejamento de ações violentas.

Além dos manuais de fabricação de explosivos, eles compartilhavam estratégias de recrutamento e propagavam discursos de ódio direcionados, entre outros grupos, a mulheres em posições de autoridade.

Veja Também 

Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados

Hugo Motta retribui gesto e diz que apoiará candidatura de Lula à reeleição

Polícia do DF executa buscas contra grupo que planejava atentado a bomba em Brasília nas eleições

Grupo que planejava atentado em Brasília tinha mapa das plantas do Congresso e STF

O colombiano Marco Antônio Heredia Viveros, ex-marido de Maria da Penha, é preso por conceder entrevista, proibida por determinação judicial

Ex-marido de Maria da Penha é preso no RN por descumprir medida protetiva

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Congresso Nacional STF Eleicões 2026 Política Brasília (DF) Atentado Terrorismo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump assina decreto para alterar imunização contra sarampo e reduzir número de vacinas para crianças
Imagem de destaque
Tamanduá é encontrado dentro de casa e surpreende moradores em Aracruz
Na operação da PM, foram apreendidas pedras de crack, dinheiro em espécie e armas de fogo.
Adolescente é apreendido após ataque a tiros com morte em Colatina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados