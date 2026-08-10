Grupo que planejava atentado em Brasília tinha mapa das plantas do Congresso e STF

BRASÍLIA - O grupo suspeito de planejar atentados terroristas no centro de Brasília durante as eleições tinha mapas dos ministérios, do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal (STF), e não defendia um partido ou político específico. Eram apartidários. De acordo com exibição do programa Fantástico, da TV Globo, no domingo (9), o monitoramento do Ministério da Justiça mostrou que o grupo não "tinha lado", "não tinha ideologia", eles "queriam a revolução".





As comunicações dos integrantes ocorriam em dois grupos do aplicativo Telegram. Entre os planos discutidos, estava o de "explodir o edifício do debate onde os eleitos do 2º turno irão debater".





Eles estudavam construir explosivos, coquetéis Molotov e artefatos explosivos para os planos.