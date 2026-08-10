“Nosso olhar e a busca nas ruas não tem IA que faça”, diz jornalista Patrik Camporez

Durante a conversa, mediada pela jornalista e coordenadora do Curso de Residência, Flávia Martins, Patrik destacou a importância do contato com as pessoas e da apuração nas ruas. Ao falar sobre as habilidades necessárias para quem está começando, citou a curiosidade, a persistência e saber ouvir, principalmente, as pessoas na rua, na comunidade. "É desse contato que nascem grandes matérias. Pense como jornalista investigativo para ter um olhar sempre diferenciado. Busque histórias, seja curioso", recomendou.