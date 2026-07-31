Veja lista dos aprovados para a Residência em Jornalismo 2026 da Rede Gazeta

A turma de 2026 terá como tema “Jornalismo de confiança na era da desinformação: formando repórteres que fazem diferença em meio ao excesso de informação”. A proposta vai orientar a imersão dos residentes e a produção de conteúdos jornalísticos, incluindo uma série de reportagens especiais para a Rádio CBN Vitória e para A Gazeta.





O lançamento da 29ª edição contou com a participação da jornalista Zileide Silva. A convidada abordou os desafios de produzir informação confiável em um ambiente marcado pela velocidade, pelo excesso de conteúdo e pela circulação de notícias falsas, além de compartilhar experiências sobre o papel dos profissionais de imprensa diante da desinformação.





Criado para aproximar novos talentos das práticas do jornalismo profissional, o tradicional Curso de Residência da Rede Gazeta busca contribuir para a formação de repórteres preparados para atuar com senso crítico, responsabilidade e compromisso com a informação de qualidade.