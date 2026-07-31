Veja lista dos aprovados para a Residência em Jornalismo 2026 da Rede Gazeta

Está formada a nova turma do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Dez estudantes de Jornalismo foram selecionados para participar da 29ª edição do programa, que aproxima profissionais em início de carreira das rotinas de produção de notícias e conteúdos nos diferentes veículos da empresa.
As atividades começam em agosto e seguem até o fim de novembro. Durante o período, os residentes participarão de oficinas práticas, aulas teóricas e produções jornalísticas, acompanhados por repórteres e editores de veículos como A Gazeta, TV Gazeta, Rádio CBN Vitória, g1 ES, HZ e Estúdio Gazeta.
A turma dos novos foquinhas - como são apelidados os jornalistas em início de carreira - é formada por estudantes e recém-formados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Brasília.
A instituição com o maior número de representantes é a FAESA Centro Universitário, com três aprovados. Em seguida aparece a Universidade Federal de Viçosa (UFV), com dois estudantes. Também há selecionados da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), da Universidade Veiga de Almeida (UVA), da Universidade Estácio de Sá e do Centro Universitário Fluminense (Uniflu).
- Ana Luiza Rodrigues Fagundes — Jornalismo, Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ)
- Camila Leão Sabará — Jornalismo, Universidade Federal de Viçosa (UFV)
- Emanoele Almeida de Oliveira — Jornalismo, FAESA Centro Universitário
- Guilherme Marques — Jornalismo, FAESA Centro Universitário
- Kamila Rossi — Jornalismo, Universidade Veiga de Almeida (UVA)
- Matheus de Souza Silva — Jornalismo, Universidade Estácio de Sá - RJ
- Patrick Souza Mizrahi — Jornalismo, Centro Universitário Fluminense (Uniflu)
- Rafaela Gomes S. Santana — Jornalismo, Universidade Federal de Viçosa (UFV)
- Robertha Araújo da Silva — Jornalismo, Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)
- Tiago Emanuel Taam — Jornalismo, FAESA Centro Universitário
A turma de 2026 terá como tema “Jornalismo de confiança na era da desinformação: formando repórteres que fazem diferença em meio ao excesso de informação”. A proposta vai orientar a imersão dos residentes e a produção de conteúdos jornalísticos, incluindo uma série de reportagens especiais para a Rádio CBN Vitória e para A Gazeta.
O lançamento da 29ª edição contou com a participação da jornalista Zileide Silva. A convidada abordou os desafios de produzir informação confiável em um ambiente marcado pela velocidade, pelo excesso de conteúdo e pela circulação de notícias falsas, além de compartilhar experiências sobre o papel dos profissionais de imprensa diante da desinformação.
Criado para aproximar novos talentos das práticas do jornalismo profissional, o tradicional Curso de Residência da Rede Gazeta busca contribuir para a formação de repórteres preparados para atuar com senso crítico, responsabilidade e compromisso com a informação de qualidade.