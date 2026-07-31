Transpetro prepara novos concursos com salários de mais de R$ 15 mil

A Transpetro vai abrir novos processos seletivos públicos para admissão em seus quadros de terra e de mar. A oferta será de 281 vagas, além da formação de cadastro de reserva. As remunerações iniciais podem chegar a R$ 15.034,81, além dos benefícios previstos no acordo coletivo da companhia, tais como previdência complementar, benefício educacional e plano de saúde.





Os postos são destinados a profissionais de níveis médio e superior e estarão disponíveis em quatro editais. As contratações foram aprovadas na última quinta-feira (30) pelo Conselho de Administração da companhia.





Para o quadro de terra, serão publicados dois editais: um para cargos de nível médio e outro para nível superior. Para o quadro de mar, haverá um documento destinado a oficiais e outro para suboficiais e guarnição.