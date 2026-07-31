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Níveis médio e superior

Transpetro prepara novos concursos com salários de mais de R$ 15 mil

Inscrições estão previstas para serem realizadas em agosto e as provas deveverão ser aplicadas em novembro

Publicado em 31 de Julho de 2026 às 14:25

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

31 jul 2026 às 14:25
Transpetro
Transpetro vai selecionar novos profissionais em breve Divulgação / Transpetro

A Transpetro vai abrir novos processos seletivos públicos para admissão em seus quadros de terra e de mar. A oferta será de 281 vagas, além da formação de cadastro de reserva. As remunerações iniciais podem chegar a R$ 15.034,81, além dos benefícios previstos no acordo coletivo da companhia, tais como previdência complementar, benefício educacional e plano de saúde. 


Os postos são destinados a profissionais de níveis médio e superior e estarão disponíveis em quatro editais. As contratações foram aprovadas na última quinta-feira (30) pelo Conselho de Administração da companhia. 


Para o quadro de terra, serão publicados dois editais: um para cargos de nível médio e outro para nível superior. Para o quadro de mar, haverá um documento destinado a oficiais e outro para suboficiais e guarnição.

A Transpetro alerta que antes da publicação dos editais, haverá uma etapa preliminar de sorteio para definição do cargo/ênfase e polo em que serão alocadas as vagas reservadas para cumprimento do percentual legal previsto para grupos étnico-raciais e pessoas com deficiência (PcD). 


As regras dos processos seletivos públicos serão publicadas após a realização e homologação desse sorteio. Os certames terão validade de um ano e meio, podendo ser prorrogados por igual período.


Informações detalhadas sobre cargos, requisitos, etapas de seleção, conteúdo programático e cronograma serão divulgadas com a publicação dos editais.

As inscrições serão abertas em agosto, exclusivamente pelo site da Fundação Cesgranrio, banca responsável pelo certame.


A previsão é de que as provas sejam aplicadas em novembro, em todas as capitais brasileiras e no Distrito Federal.


A Transpetro é uma subsidiária integralmente controlada pela Petrobras e atua como o braço logístico responsável por escoar e transportar petróleo e seus derivados pelo país, com grande foco em terra firme (onshore), operando terminais terrestres, aquaviários e dutos conectados ao território nacional. 

Sobre as vagas

No quadro de terra, as oportunidades serão distribuídas entre os polos Norte/Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Sul. Para o quadro de mar, as chances terão abrangência nacional. A distribuição dos postos de trabalho por cargo e polo de atuação estará disponível nos editais. 


A Transpetro vai adotar mecanismo de paridade de gênero na fase 2 do processo seletivo. A medida tem como objetivo reduzir a sub-representação feminina nas carreiras abrangidas pela seleção e na própria composição do quadro de empregados da companhia, composto por cerca de 15% de mulheres e 85% de homens.


O modelo vai preservar integralmente os princípios da meritocracia, impessoalidade e eficiência. A participação na fase 2 permanece condicionada ao atingimento da nota mínima exigida na fase 1, assegurando que todos os candidatos classificados tenham os conhecimentos técnicos necessários para o exercício das atribuições do cargo. Conforme a companhia, a ação incide exclusivamente sobre a composição da etapa intermediária do certame e não afasta a avaliação de mérito para a classificação final.

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