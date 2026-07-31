Homem de 38 anos é preso suspeito de estuprar filha e enteada no ES

Um homem de 38 anos foi preso suspeito de estuprar a enteada, de 12 anos, e a filha, de 10, em Viana, na Grande Vitória. Segundo a Polícia Civil, a investigação começou depois que a mãe da adolescente procurou a delegacia após a filha contar que havia sido vítima de abuso sexual. Na apuração, a irmã mais nova também revelou ter sido abusada pelo pai. As duas meninas disseram ainda que eram ameaçadas para não contar os crimes.





De acordo com a polícia, o suspeito aproveitava os momentos em que a mãe não estava em casa para cometer os abusos. Após a separação do casal, os crimes continuaram durante as visitas das meninas à casa do investigado.





Durante as diligências, a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) constatou que o investigado também possui registros de violência doméstica. A Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito, mas, quando o mandado foi cumprido, ele já estava preso em flagrante por outro caso de violência doméstica, desta vez contra a atual companheira.