Alfabetização no Espírito Santo: avanços consolidados e o desafio da equidade entre redes

*Por Tatiana Tristão, diretora de Educação do ES em Ação





Nos últimos anos, o Brasil tem avançado na construção de uma política nacional de alfabetização orientada por metas progressivas e baseadas em evidências. No âmbito do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, o Governo Federal estabeleceu para 2025 a meta de 64% das crianças alfabetizadas na idade certa, com trajetória crescente até alcançar 80% em 2030. Esse referencial permite não apenas monitorar o avanço do país, mas também compreender o posicionamento dos estados e municípios em relação a esse objetivo comum.





No Espírito Santo, os dados mais recentes do Indicador Criança Alfabetizada revelam um cenário significativamente mais avançado do que a média nacional. Em 2025, o Estado alcançou 77% de crianças alfabetizadas na idade certa, resultado superior à média brasileira e, sobretudo, à meta federal estabelecida para o ano, de 64%.





Na prática, isso significa que o Espírito Santo superou a meta nacional em 13 pontos percentuais, consolidando-se entre os estados de melhor desempenho do país e evidenciando a consistência de suas políticas públicas e do regime de colaboração entre estado e municípios.





Esse resultado não é pontual. Ele reflete uma trajetória construída ao longo dos últimos anos, marcada por políticas educacionais estruturadas, investimentos em formação de professores, fortalecimento da gestão pedagógica, acompanhamento sistemático de indicadores e apoio técnico às redes municipais. Trata-se de um movimento contínuo, que permitiu ao Estado não apenas avançar, mas consolidar resultados em larga escala.





Ao mesmo tempo, esse avanço dialoga diretamente com a agenda estratégica de longo prazo do Espírito Santo. No Plano ES 500 Anos, com horizonte em 2035, a educação ocupa papel central na Missão 2 – Polo de Competências, que estabelece como diretriz o desenvolvimento do capital humano e a elevação dos níveis de aprendizagem em todo o estado.





Nesse contexto, os resultados da alfabetização não são apenas um indicador educacional, mas um componente estruturante para a competitividade, a produtividade e a redução das desigualdades sociais no Espírito Santo.





No entanto, uma análise mais aprofundada, considerando as metas pactuadas individualmente por cada município, revela nuances importantes. Embora a maioria das redes municipais já tenha alcançado ou superado suas metas para 2025, ainda existem diferenças relevantes de desempenho entre os municípios.





Casos como Águia Branca (99%), Mantenópolis (97%) e Alto Rio Novo (96%) demonstram níveis de excelência, com resultados que já superam inclusive a meta nacional projetada para 2030. Por outro lado, municípios como Serra (64%) e Cariacica (68%) ainda enfrentam desafios para alcançar plenamente suas metas locais, especialmente considerando a complexidade de suas redes e o volume de estudantes atendidos.





Essa diferença de desempenho evidencia uma mudança fundamental no estágio da política educacional capixaba. Se no passado o principal desafio era garantir o acesso e promover avanços iniciais na alfabetização, o cenário atual exige um novo foco: a redução das desigualdades entre redes e a consolidação de padrões mais elevados de qualidade. O Espírito Santo já não se encontra mais em uma agenda de expansão, mas sim em uma agenda de qualificação.





É importante destacar que, mesmo entre os municípios que ainda não atingiram integralmente suas metas próprias, todos já se encontram acima da meta nacional de 2025. Isso reforça que o Estado, como um todo, superou o patamar mínimo esperado e passou a operar em um nível mais avançado de política pública.





O desafio atual, portanto, não é mais atingir um limite básico, mas assegurar consistência e equidade. Em outras palavras, o objetivo não é apenas avançar, mas garantir que todas as crianças, em todos os municípios, tenham acesso ao mesmo nível de aprendizagem.





Nesse contexto, as grandes redes municipais assumem um papel central na agenda educacional. Municípios como Serra e Cariacica, pela escala e complexidade de suas estruturas, demandam estratégias mais robustas de gestão pedagógica, acompanhamento e apoio técnico. Ao mesmo tempo, os municípios que já alcançaram níveis elevados de desempenho se tornam referências importantes, capazes de inspirar práticas e orientar políticas baseadas em evidências.





Esse novo cenário também reposiciona o papel das organizações da sociedade civil e do setor produtivo na educação. Mais do que atuar na execução direta de programas, torna-se fundamental fortalecer a articulação entre atores, promover o uso qualificado de dados e contribuir para a formulação de políticas públicas mais eficientes. A agenda passa a ser menos sobre fazer e mais sobre influenciar, qualificar e sustentar avanços no longo prazo.





Diante desse panorama, a alfabetização no Espírito Santo se apresenta como um caso de sucesso em construção, mas que ainda exige atenção estratégica. O Estado já demonstrou sua capacidade de avançar de forma consistente, superar metas nacionais e alinhar seus resultados a uma visão de desenvolvimento de longo prazo. O próximo passo, no entanto, será decisivo: garantir que esse avanço seja compartilhado por todos os municípios, reduzindo desigualdades e consolidando uma educação de qualidade para todas as crianças.





Mais do que alcançar metas, o desafio que se impõe é assegurar que nenhuma criança fique para trás. E é nesse ponto que o Espírito Santo tem a oportunidade de se afirmar não apenas como um Estado que avançou, mas como uma referência nacional em equidade, qualidade e desenvolvimento da educação básica.





*Este conteúdo é de responsabilidade do anunciante ES em Ação. O artigo foi produzido pela autora convidada Tatiana Tristão, diretora de Educação do ES em Ação.