Canal de Camburi limita velocidade a 6 km/h para bikes e elétricos; entenda

Quem caminha, pedala ou anda de patinete elétrico pelo novo calçadão do Canal de Camburi já pode ter notado as placas espalhadas pelo trecho: a velocidade máxima permitida para bicicletas, bicicletas elétricas e equipamentos autopropelidos no local é de 6 km/h (equivalente a, mais ou menos, o ritmo de uma caminhada).





A regra, definida pela Prefeitura de Vitória em abril de 2026, vale para o trecho de aproximadamente 1 km entre a Ponte de Camburi e a Rua Moacir Strauch, na Praia do Canto. O espaço de lazer foi entregue à população em 18 de julho como parte da primeira etapa do programa Vitória de Frente para o Mar.