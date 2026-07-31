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Honestidade

Coletor de lixo encontra Playstation 5 e devolve à família em Cachoeiro

Videogame foi recolhido por engano junto com o lixo; morador conseguiu recuperar o item após procurar a ouvidoria do município

Publicado em 31 de Julho de 2026 às 18:20

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

31 jul 2026 às 18:20
Coletor Augusto encontrou videogame no lixo e devolveu para os donos em Cachoeiro
Coletor Augusto encontrou videogame no lixo e devolveu para os donos em Cachoeiro Divulgação/Prefeitura de Cachoeiro

Um coletor de lixo devolveu um Playstation 5 encontrado durante o trabalho a uma família de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O gesto de honestidade foi divulgado pela prefeitura nesta sexta-feira (31).


O videogame estava dentro de uma mochila deixada na porta de uma residência, próxima ao lixo que seria recolhido. A bolsa acabou sendo levada por engano durante a coleta. Ao perceber que havia um console dentro da mochila, o coletor Augusto separou o material e o guardou, com a intenção de localizar o proprietário e devolver o objeto.


O dono do videogame foi identificado depois de procurar a Ouvidoria da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim em busca de informações sobre o item, que pertence aos netos dele. "Eu não me sentiria bem em ficar com algo que é de outra pessoa. Fiz o que considero certo e procurei preservar a mochila para que ela pudesse voltar ao verdadeiro dono", afirmou Augusto.

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