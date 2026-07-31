Federação PSol-Rede confirma Fabian ao Senado, mas se divide para o governo do ES

Os partidos PSol e Rede, que compõem uma federação, oficializaram o nome do professor Carlos Fabian (PSol) na disputa ao Senado nas eleições deste ano, em convenção realizada em Vitória, na noite desta sexta-feira (31).
Os partidos precisaram de pelo menos duas reuniões anteriores para entrar em consenso sobre os cargos majoritários (Senado e governo do Espírito Santo). A solução foi concordar em subir em palanques diferentes: PSol defenderá Helder Salomão (PT) na busca pelo comando do governo estadual, enquanto a Rede apoiará o governador Ricardo Ferraço (MDB), que visa à reeleição.
Já para o Senado, o nome indicado pelos dois partidos como segunda opção de voto será o do petista Fabiano Contarato. Para a primeira cadeira, no entanto, a Rede não defenderá Fabian, mas, sim, o ex-governador Renato Casagrande (PSB).
Para as eleições proporcionais, por sua vez, a federação agiu como um partido único, lançando chapas com seis candidatos a deputado federal e outros 23 a deputado estadual.
O posicionamento de PSol e Rede também é convergente em relação à presidência da República. Ambos os partidos defendem a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como afirmou o presidente psolista no Estado, Wellington Barros.
"Nós preservamos a independência das duas legendas para poder trabalhar o nosso projeto político da melhor forma. E a gente está unido na candidatura do Lula. Nós temos esse vínculo que é importante: a candidatura do Lula, a defesa da democracia e da soberania", declarou.
O "consenso possível" também foi mencionado pela presidente da federação em território capixaba, Laís Garcia.
"Estamos respeitando as diferenças de cada um, entendendo que nós vamos apoiar candidaturas distintas a governo do Estado, mas respeitando a pluralidade e a individualidade de cada partido. A gente dialoga muito bem e consegue compreender as diferenças e estabelecer uma linha de respeito", afirmou ela.
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