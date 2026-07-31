Federação PSol-Rede confirma Fabian ao Senado, mas se divide para o governo do ES

Os partidos PSol e Rede, que compõem uma federação, oficializaram o nome do professor Carlos Fabian (PSol) na disputa ao Senado nas eleições deste ano, em convenção realizada em Vitória, na noite desta sexta-feira (31).





Os partidos precisaram de pelo menos duas reuniões anteriores para entrar em consenso sobre os cargos majoritários (Senado e governo do Espírito Santo). A solução foi concordar em subir em palanques diferentes: PSol defenderá Helder Salomão (PT) na busca pelo comando do governo estadual, enquanto a Rede apoiará o governador Ricardo Ferraço (MDB), que visa à reeleição.





Já para o Senado, o nome indicado pelos dois partidos como segunda opção de voto será o do petista Fabiano Contarato. Para a primeira cadeira, no entanto, a Rede não defenderá Fabian, mas, sim, o ex-governador Renato Casagrande (PSB).