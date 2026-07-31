Helder Salomão: "Serei a grande surpresa destas eleições"

Helder Salomão (PT) Deputado federal
Resultado das eleições presidenciais no Espírito Santo:
2002 (2º Turno)
1º lugar: Lula (PT) — 61,04% dos votos válidos (1.000.672 votos)
2º lugar: José Serra (PSDB) — 38,96% dos votos válidos (638.746 votos)
2006 (2º Turno)
1º lugar: Lula (PT) — 65,18% dos votos válidos (1.143.437 votos)
2º lugar: Geraldo Alckmin (PSDB) — 34,82% dos votos válidos (610.741 votos)
2010 (2º Turno)
1º lugar: Dilma Rousseff (PT) — 53,74% dos votos válidos (994.385 votos)
2º lugar: José Serra (PSDB) — 46,26% dos votos válidos (855.772 votos)
2014 (2º Turno)
1º lugar: Aécio Neves (PSDB) — 53,85% dos votos válidos (1.071.077 votos)
2º lugar: Dilma Rousseff (PT) — 46,15% dos votos válidos (917.942 votos)
2018 (2º Turno)
1º lugar: Jair Bolsonaro (PSL) — 63,06% dos votos válidos (1.276.611 votos)
2º lugar: Fernando Haddad (PT) — 36,94% dos votos válidos (748.070 votos)
2022 (2º Turno)
1º lugar: Jair Bolsonaro (PL) — 58,04% dos votos válidos (1.282.145 votos)
2º lugar: Lula (PT) — 41,96% dos votos válidos (926.867 votos)
E (Pazolini) se alia àquele que articulou o tarifaço contra o Espírito Santo
Helder Salomão (PT) Deputado federal
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