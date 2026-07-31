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Letícia Gonçalves

Helder Salomão: "Serei a grande surpresa destas eleições"

Candidato do PT ao governo do ES crava que vai chegar ao 2º turno e aposta que Lula vai vencer no estado

Publicado em 31 de Julho de 2026 às 10:06

Públicado em 

31 jul 2026 às 10:06
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves
Professora Valdirene e Helder Salomão
Professora Valdirene, vice na chapa, e Helder Salomão, candidato ao governo  Foto: Luciana Castro/Divulgação
O deputado federal Helder Salomão (PT) tem um desempenho inferior aos adversários nas pesquisas de intenção de voto. Está atrás do governador Ricardo Ferraço (MDB) e do ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos). Mas aposta no crescimento da candidatura à reeleição do presidente Lula (PT) no estado para chegar ao segundo turno na corrida pelo Palácio Anchieta.

"As pesquisas estão indicando um crescimento do Lula no Brasil e no Espírito Santo. Nós vamos ganhar as eleições aqui. Quero apresentar uma proposta de melhoria para o Espírito Santo em parceria com o governo federal, na certeza de que eu irei para o segundo turno", afirmou Helder, em entrevista na noite de quinta-feira (30), em meio à
convenção estadual do PT, em Vitória.


Eu serei a grande surpresa destas eleições. E podem esperar uma campanha de alto nível, debatendo políticas públicas

Helder Salomão (PT) Deputado federal


Pesquisa Quaest publicada por A Gazeta há cerca de 15 dias mostra Lula empatado com o candidato do PL, Flávio Bolsonaro, no Espírito Santo.

"Em 2002, 2006 e 2010, Lula e Dilma ganharam a eleição aqui no estado. Em 2014, 2018 e 2022, nós perdemos aqui. Está três a três nas últimas seis eleições", lembrou Helder.

É verdade. Olha só:


Resultado das eleições presidenciais no Espírito Santo:


2002 (2º Turno)
1º lugar: Lula (PT) — 61,04% dos votos válidos (1.000.672 votos)

2º lugar: José Serra (PSDB) — 38,96% dos votos válidos (638.746 votos)

2006 (2º Turno)
1º lugar: Lula (PT) — 65,18% dos votos válidos (1.143.437 votos)

2º lugar: Geraldo Alckmin (PSDB) — 34,82% dos votos válidos (610.741 votos)

2010 (2º Turno)
1º lugar: Dilma Rousseff (PT) — 53,74% dos votos válidos (994.385 votos)

2º lugar: José Serra (PSDB) — 46,26% dos votos válidos (855.772 votos)

2014 (2º Turno)
1º lugar: Aécio Neves (PSDB) — 53,85% dos votos válidos (1.071.077 votos)

2º lugar: Dilma Rousseff (PT) — 46,15% dos votos válidos (917.942 votos)

2018 (2º Turno)
1º lugar: Jair Bolsonaro (PSL) — 63,06% dos votos válidos (1.276.611 votos)

2º lugar: Fernando Haddad (PT) — 36,94% dos votos válidos (748.070 votos)

2022 (2º Turno)
1º lugar: Jair Bolsonaro (PL) — 58,04% dos votos válidos (1.282.145 votos)

2º lugar: Lula (PT) — 41,96% dos votos válidos (926.867 votos)

A campanha de Helder Salomão, hoje, está bastante atrelada à imagem do presidente da República.

O candidato ao governo e o candidato ao Senado do PT-ES, Fabiano Contarato, que disputa a reeleição, apresentam-se como "o time do Lula".

De forma que o destino do líder maior dos petistas pode estar entrelaçado ao deles.

Mas não necessariamente a vitória de um vai resultar na vitória do outro.

Em 2022, como se vê, Bolsonaro ganhou no Espírito Santo. Helder Salomão foi o deputado federal mais votado do estado naquele ano. 

E o bolsonarista Magno Malta (PL) foi eleito senador. O PT não lançou candidatura ao Senado em 2022.

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Durante discurso na convenção estadual do PT que, a rigor, foi da Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PV e PCdoB, Helder criticou Ricardo e Pazolini.

"Eles disputam o mesmo nicho, os eleitores de direita", observou.

O governador e o ex-prefeito são políticos de centro-direita. Pazolini foi além e se aliou ao PL, que tem figuras de extrema direita. E declarou apoio a Flávio Bolsonaro.

Ricardo não chegou a tanto, mas fez acenos ao eleitorado bolsonarista.

"São questões que não têm a ver com o povo", bradou Helder.

E (Pazolini) se alia àquele que articulou o tarifaço contra o Espírito Santo

Helder Salomão (PT) Deputado federal

Ele se referiu às tarifas impostas pelos Estados Unidos às exportações brasileiras, medida que afeta setores da economia capixaba.

"Vamos mostrar que somos muito diferentes deles", entoou o candidato petista ao Palácio Anchieta.

No início de julho, no lançamento das pré-candidaturas de Helder e Contarato, em Cariacica, o deputado federal já disse que Pazolini e Ricardo "são muito parecidos".

O governador conta com o apoio do PSB, do PDT e de parte da esquerda. Tem como principal apoiador o ex-governador Renato Casagrande (PSB), embora tenha um perfil diferente do socialista.

Helder quer focar justamente no fato de que Ricardo não é Casagrande para conquistar os eleitores de centro-esquerda que pretendem votar no emedebista.


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Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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Eleicões 2026 PT Helder Salomão Letícia Gonçalves
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