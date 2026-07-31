O que fazer no ES: fim de semana tem a maior caipirinha do Brasil, evento geek, teatro e gastronomia

Quem pretende aproveitar o fim de semana no Espírito Santo terá uma agenda recheada de opções. A programação reúne festivais de música, gastronomia e cultura, eventos gratuitos para toda a família, teatro infantil, humor e encontros dedicados ao universo geek em diferentes cidades do Estado.





Entre os destaques está o Boulevard Geek XP, em Vila Velha, que recebe dubladores de personagens famosos dos animes, concursos de cosplay, apresentações de K-pop, games e atividades interativas.





Também na Grande Vitória, a primeira edição do Festival DESVIO – Música de Invenção leva ao Sesc Glória artistas do Brasil e do Canadá em uma programação que mistura música, tecnologia, artes visuais e performances.





No interior do Estado, festivais tradicionais movimentam municípios como Conceição da Barra, São Roque do Canaã e Itarana. Um dos destaques é o Festival da Cachaça, que promete preparar a maior caipirinha do Brasil. Já em Vitória, a programação reúne atrações para crianças, espetáculo de stand-up comedy e outras opções de lazer.