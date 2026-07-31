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O que fazer no ES: fim de semana tem a maior caipirinha do Brasil, evento geek, teatro e gastronomia

De festivais gratuitos a stand-up, passando por cultura pop, música experimental e festas tradicionais, o Espírito Santo reúne atrações para todos os públicos neste fim de semana
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 31 de Julho de 2026 às 11:20

Caipirinha gigante feita no Festival da Cachaça de São Roque do Canaã
Caipirinha gigante feita no Festival da Cachaça de São Roque do Canaã Acervo/Festival da Cachaça

Quem pretende aproveitar o fim de semana no Espírito Santo terá uma agenda recheada de opções. A programação reúne festivais de música, gastronomia e cultura, eventos gratuitos para toda a família, teatro infantil, humor e encontros dedicados ao universo geek em diferentes cidades do Estado.


Entre os destaques está o Boulevard Geek XP, em Vila Velha, que recebe dubladores de personagens famosos dos animes, concursos de cosplay, apresentações de K-pop, games e atividades interativas. 


Também na Grande Vitória, a primeira edição do Festival DESVIO – Música de Invenção leva ao Sesc Glória artistas do Brasil e do Canadá em uma programação que mistura música, tecnologia, artes visuais e performances.


No interior do Estado, festivais tradicionais movimentam municípios como Conceição da Barra, São Roque do Canaã e Itarana. Um dos destaques é o Festival da Cachaça, que promete preparar a maior caipirinha do Brasil. Já em Vitória, a programação reúne atrações para crianças, espetáculo de stand-up comedy e outras opções de lazer.

Clique em "VER AGENDA" e confira os principais eventos do fim de semana

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