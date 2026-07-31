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Loteria

Aposta do ES ganha sozinha prêmio milionário da Lotofácil

Publicado em

31 jul 2026 às 12:28
Loteria
Blossom Stock Studio / Shutterstock.com

Uma aposta simples registrada em Linhares, no Norte do Espírito Santo, faturou sozinha o prêmio milionário do concurso 3749 da Lotofácil. O bilhete, feito na Loterial Altoé Ltda. ao custo de R$ 3,50, rendeu ao apostador R$ 1.290.821,15, informou a Caixa Econômica Federal.


As dezenas sorteadas foram: 01 - 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 14 - 17 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25.


Para conquistar o prêmio principal da Lotofácil, é preciso acertar os 15 números sorteados. Na aposta simples, o jogador escolhe 15 dezenas entre as 25 disponíveis.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Violência

Cliente é preso após agredir dona de bar com soco e 'mata-leão' em Guaçuí

Publicado em 31/07/2026 às 13:24
Homem é preso após agredir e ameaçar de morte dona de bar em Guaçuí
Homem é preso após agredir e ameaçar de morte dona de bar em Guaçuí Polícia Civil

Uma comerciante foi agredida física e verbalmente por um cliente na noite de quinta-feira (30), em um bar na localidade de Agrovila, zona rural de Guaçuí, na região do Caparaó do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida com um soco no rosto e imobilizada com um golpe conhecido como "mata-leão".


De acordo com o relato da proprietária do estabelecimento, o suspeito chegou ao bar alterado e permaneceu consumindo bebidas alcoólicas ao longo do dia. Quando ela pediu que ele parasse de beber e deixasse o local, passou a ser agredida e ameaçada de morte. A violência só foi interrompida após a intervenção de uma testemunha que estava no estabelecimento.


Após as agressões, o homem ainda quebrou diversos objetos do bar, entre eles cadeiras, garrafas e o vidro do balcão. Ainda segundo a PM, ao ser abordado, o suspeito continuou agressivo e voltou a ameaçar a comerciante de morte, inclusive na presença dos policiais.


Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Alegre, onde foi autuado pelos crimes de dano, ameaça, injúria real e pela contravenção penal de vias de fato. Segundo a Polícia Civil, o homem foi encaminhado ao sistema prisional.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Investigação

Foragido por homicídio em 2007 é preso por novo assassinato em Domingos Martins

Publicado em 31/07/2026 às 12:07

Um homem de 53 anos foi preso em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo, suspeito de matar Fábio Júnio Graunke, de 34 anos, no último dia 20 de julho, na localidade de Rio Ponte, em Domingos Martins. Além desse crime, ele também é acusado de um homicídio cometido em 2007 em Afonso Cláudio


A prisão preventiva foi cumprida na última segunda-feira (27). Segundo a Polícia Civil, o suspeito, que não teve o nome divulgado, estava escondido na zona rural de Santa Maria de Jetibá e utilizava uma identidade falsa para dificultar sua localização. 


A corporação não divulgou detalhes sobre a investigação da morte de Fábio Júnio. No entanto, informou que o suspeito de cometer o crime também era procurado por um homicídio ocorrido em 5 de maio de 2007, em Afonso Cláudio. De acordo com a Polícia Civil, naquele caso, após uma discussão motivada por razões fúteis, o investigado esfaqueou a vítima e, em seguida, lançou o corpo em um rio na tentativa de ocultar o crime. Desde então, ele vivia em Santa Maria de Jetibá.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Tinha mandado de prisão

Homem vai questionar policiais em delegacia e acaba preso em Cariacica

Publicado em 31/07/2026 às 10:32
Delegacia Regional de Cariacica
Delegacia Regional de Cariacica onde homem acabou preso após questionar policiais  Ricardo Medeiros

Um homem de 45 anos, com mandado de prisão em aberto por crimes de roubo majorado, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor foi preso na tarde de quinta-feira (30) ao questionar policiais na Delegacia Regional de Cariacica, no bairro Rio Branco.


O suspeito, que não teve o nome divulgado, compareceu ao local para perguntar o motivo de policiais terem estado na residência de sua ex-companheira, no bairro Jardim Botânico, no mesmo município.


Segundo a Polícia Civil, durante o atendimento, o investigador plantonista constatou a existência de um mandado de prisão em aberto contra o homem, momento em que foi dada voz de prisão.


Após os procedimentos de praxe, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Durante ultrapassagem

Motociclista morre em acidente na BR 262, em Domingos Martins

Publicado em 31/07/2026 às 10:04

Um motociclista morreu em um acidente na manhã desta sexta-feira (31) na BR 262, em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo. 


Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi registrado nas proximidades do km 30 da rodovia, logo após a Ponte da Macumba, no sentido crescente da via.


A identidade e a idade da vítima não foram divulgadas. 


De acordo com informações apuradas pela repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, o motociclista tentava fazer uma ultrapassagem quando bateu em um caminhão. Com o impacto, ele caiu embaixo de uma carreta e morreu.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Da 'Tropa do Rato'

Foragido da Justiça suspeito de ligação com TCP é recapturado em Jaguaré

Publicado em 31/07/2026 às 10:01

Um foragido da Justiça apontado pela Polícia Civil como integrante de um grupo criminoso conhecido como "Tropa do Rato", suspeito de ter ligação com o Terceiro Comando Puro (TCP), foi recapturado na manhã desta sexta-feira (31), no bairro Boa Vista, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo.


Segundo a corporação, Gustavo Andrade de Brito, de 23 anos, tinha um mandado de recaptura em aberto, expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, após fugir do sistema prisional, onde cumpria pena pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.


De acordo com a Polícia Civil, as investigações indicam que Gustavo integrava a facção criminosa que atua nos bairros Boa Vista I e Boa Vista II. Ainda conforme a corporação, ele utilizava imóveis para esconder armas de fogo e participava do preparo, embalo e comercialização de entorpecentes.


Após a recaptura, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Jaguaré, onde permaneceu à disposição da Justiça, aguardando o reingresso no sistema prisional.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Foragido da Justiça

Cantor de forró é preso durante "Operação Fim de Festa" em Cariacica

Publicado em 31/07/2026 às 09:49
Paulo Sergio de Azevedo Castro, o "Paulino do Forró", de 37 anos
Paulo Sergio de Azevedo Castro, o "Paulino do Forró", de 37 anos Crédito: Yago Araújo

Um homem conhecido como "Paulinho do Forró" foi preso durante a Operação Fim de Festa, realizada na noite de quinta-feira (30), no bairro Santo André, em Cariacica, no Espírito Santo. Segundo a Polícia PenalPaulo Sergio de Azevedo Castro, de 37 anos, estava foragido da Justiça desde dezembro de 2025, quando não retornou ao sistema prisional após ser beneficiado com uma saída temporária. Ele cumpria pena por tráfico de drogas. 


De acordo com a corporação, os agentes chegaram ao paradeiro do foragido após receberem informações de que ele estava fazendo apresentações musicais em bares de Cariacica. Paulo Sergio foi localizado em frente a um desses estabelecimentos, não ofereceu resistência à prisão e foi encaminhado à delegacia.


Ainda conforme as investigações, Paulinho do Forró já era conhecido pelas forças de segurança do Sul do Espírito Santo por atuar no tráfico de drogas em Bom Jesus do Norte. Segundo a Polícia Penal, ele integrava uma organização criminosa com ligação a criminosos do Rio de Janeiro.


A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Paulo Sergio e deixa este espaço aberto para um posicionamento.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Saúde

Vila Velha realiza mutirão de vacinação neste sábado (1º)

Publicado em 31/07/2026 às 09:48
Saúde, médico, vacinação, consulta, ubs
A programação reúne consultas médicas agendadas e vacinação por livre demanda
 Cottonbro Studio | Pexels

Os moradores de Vila Velha que desejam atualizar o cartão de vacinação têm oportunidade neste sábado (1º) durante um mutirão de serviços de saúde que será realizado no Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica, e também na Unidade de Saúde do bairro Jabaeté. A programação contará ainda com consultas médicas agendadas previamente. 


Organizado pela Secretaria Municipal de Saúde, no shopping, o posto de vacinação funcionará das 11 às 18 horas, com aplicação de vacinas de rotina para todas as idades (exceto BCG), além dos imunizantes contra gripe, covid-19 e dengue, conforme os públicos determinados pelo Ministério da Saúde. Também será possível atualizar a declaração vacinal.


Já na Unidade de Saúde de Jabaeté, o atendimento será das 8 às 14 horas. Serão realizadas cerca de 90 consultas médicas previamente agendadas, além de vacinação sem necessidade de agendamento. Além disso, uma ação de conscientização sobre a importância do aleitamento materno também fará parte da programação.  


As pessoas que desejarem se vacinar normalmente durante a semana devem fazer o agendamento nesta sexta-feira (31) a partir das 15h, pelo site (clique aqui).

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
"Regressio"

Operação prende 3 foragidos por estupro, roubo e moeda falsa em Marataízes

Publicado em 31/07/2026 às 09:09
Operação Regressio termina com três presos em Marataízes
Operação Regressio termina com três presos em Marataízes Polícia Civil

Três homens foram presos pela Polícia Civil durante a Operação Regressio, realizada na quinta-feira (30), em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo. A ação teve como objetivo cumprir mandados de prisão em aberto e contou com o apoio do Setor de Inteligência da Guarda Civil Municipal.


Entre os detidos está um homem de 60 anos, localizado no Centro da cidade, que tinha um mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável. O nome dele não foi divulgado pela polícia. No bairro Ilmenita, os policiais prenderam Charles Silva Hipólito Junior, de 32 anos, procurado pelo crime de roubo. Já no bairro Acapulco, foi localizado Mateus dos Santos Sartório, de 31 anos, que era procurado por envolvimento com o crime de moeda falsa.


Os três foram encaminhados à Delegacia Regional de Marataízes e, posteriormente, transferidos para o sistema prisional.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Trânsito

Motociclista e garupa morrem em acidente com carro na BR 259 em Baixo Guandu

Publicado em 31/07/2026 às 08:59
Acidente aconteceu na noite de quinta-feira (31), na alutra do km 94 da rodovia
O motociclista levava um passageiro, que foi socorrido em estado grave e encaminhado para um hospital da região Imagens enviadas pelos leitores de AG

Um motociclista morreu após se envolver em um acidente com um VW Gol no km 94 da BR 259, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (30). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu por volta das 19h10. A dinâmica do acidente não foi informada. O condutor da motocicleta não resistiu aos ferimentos. O nome da vítima não foi divulgado.


Um passageiro que estava na garupa da moto foi socorrido em estado grave e encaminhado para um hospital do município. Já a motorista do carro, de 49 anos, sofreu ferimentos leves, recebeu atendimento e, posteriormente, retornou ao local do acidente, segundo a PRF.


Uma equipe da Polícia Científica realizou a perícia no local. Durante os trabalhos, o trânsito na BR 259 ficou totalmente interditado nos dois sentidos entre 19h10 e 21h40.


A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso e aguarda retorno.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Loteria

Mega-Sena volta a acumular e aposta de Cachoeiro leva R$ 64 mil na quina

Publicado em 31/07/2026 às 07:23

O prêmio principal da Mega-Sena voltou a acumular na noite de quinta-feira (30), já que nenhum apostador levou para casa o valor previsto de R$ 85.091.902,76. A bolada pode chegar a R$ 100 milhões no sorteio de domingo (2). Uma aposta feita em Cachoeiro, no Sul do Espírito Santo, acertou a quina e vai receber R$ 64.733,96. Outras 40 apostadores no país também marcaram cinco números e vão receber o mesmo valor.


A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser feita até as 20h nas casas lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias Caixa. A exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até 20h30 exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.


Desde o dia 19 de julho, os sorteios de todas as loterias que ocorriam aos sábados, incluindo a Mega-Sena, passaram a ser realizados aos domingos.

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Redação de A Gazeta

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