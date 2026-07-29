Trabalhador morre após ser atingido por bloco de rocha em Baixo Guandu

Um trabalhador de 59 anos, identificado como Elmiro Roberto, morreu após ser atingido por um bloco de rocha enquanto trabalhava na zona rural de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na terça-feira (28). Segundo a Polícia Militar, ele fazia o corte de um bloco utilizando um fio diamantado quando uma parte da rocha se desprendeu e caiu sobre ele.
A perícia da Polícia Científica foi acionada para realizar os procedimentos no local. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, onde passará por necropsia antes de ser liberado para os familiares.
Em nota, a Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia de Polícia de Baixo Guandu.